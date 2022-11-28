Выбирайте активность, а не комфорт

Блага цивилизации балуют нас, стимулируют лень и малоподвижность, хотя и существенно облегчают жизнь. Лифт, роботы-пылесосы, посудомоечные машины, пульты от телевизора, автомобили — удобны, разгружают быт, облегчают повседневную жизнь. Но приводят к тому, что мы лишний раз отказываемся от подвижности.

Врачи бьют тревогу — люди стали катастрофически мало двигаться. Нам не нужно гоняться за мамонтами, чтобы прокормить семью. Мы ездим на работу в автомобиле даже за 2–3 остановки, вместо того чтобы пройтись пешком. Даже подняться на 4–5–10-й этаж по лестнице нам лень — есть же лифт. Возьмите прямо сегодня себе за правило двигаться больше: прогуляться пешком 3 остановки, сделать утром зарядку, а в идеале — записаться в спортзал.

Важны нагрузки двух типов: на тренировку мышц (силовые), на укрепление сердечной мышцы и стенки сосудов (так называемые кардио). Хотя бы 15–20 минут в день — уже серьезное подспорье, а если 40–60 — идеально.