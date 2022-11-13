Против стресса, старения и болезней сердца: какие проблемы решают различные формы магния

Чтобы магний хорошо усваивался и был максимально полезен, крайне важна форма добавки.

Екатерина Волкова составила свой топ:

Магния цитрат

Эта форма считается органической, магний прекрасно растворяется и хорошо усваивается в организме.

— Происходит практически полная утилизация цитрата (превращение в углекислый газ и воду), что делает его идеальным переносчиком магния. В целом хороший, почти универсальный вариант. Встречаются жалобы на диарею и боль в желудке при использовании этой формы. В этом случае стоит исключить воспаление в кишечнике и/ или сменить форму магния, — комментирует врач.

Глицинат магния

Это хорошая форма магния в смеси с глицином. Подходит при:

Глицинат магния также хорош тем, что не вызывает слабительный эффект.