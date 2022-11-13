Против стресса, старения и болезней сердца: какие проблемы решают различные формы магния

Магний — это один из важнейших микроэлементов, необходимых нашему организму. Подсчитано, что он участвует как минимум в 600 биохимических реакциях, а это значит, что он должен обязательно присутствовать в нашем организме в нужных количествах.
Однако магний незаслуженно чаще считают успокоительным, даже говорят, что «надо попить магний, у меня стресс». На самом деле у него множество эффектов, про которые незаслуженно забывают, говорит гинеколог.
Без магния невозможны:
проведение нервного импульса;
сокращение сердца;
работа мышц;
регулирование артериального давления;
поддержание углеводного и жирового обмена;
сохранение нормальной массы тела.
Чтобы магний хорошо усваивался и был максимально полезен, крайне важна форма добавки.
Екатерина Волкова составила свой топ:
Магния цитрат
Эта форма считается органической, магний прекрасно растворяется и хорошо усваивается в организме.
— Происходит практически полная утилизация цитрата (превращение в углекислый газ и воду), что делает его идеальным переносчиком магния. В целом хороший, почти универсальный вариант. Встречаются жалобы на диарею и боль в желудке при использовании этой формы. В этом случае стоит исключить воспаление в кишечнике и/ или сменить форму магния, — комментирует врач.
Глицинат магния
Это хорошая форма магния в смеси с глицином. Подходит при:
тазовой боли.
Глицинат магния также хорош тем, что не вызывает слабительный эффект.
Оротат магния
Это так называемая «кардио» форма. Хорошо подходит людям, перенесшим инфаркт.
Также его назначают при:
ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, аритмиях,
болях в мышцах,
атеросклерозе.
Важная деталь: оротат магния нельзя принимать при мочекаменной болезни.
— У разных форм магния из-за различий в растворимости будут разные эффекты. Исследования показывают, что наилучшей биодоступностью обладает цитрат. При заболеваниях ЖКТ лучше выбирать препараты на основе магния глицината, ведь за счет медленного всасывания они будут мягко воздействовать на слизистую желудка и кишечника, — заключила Екатерина Волкова.
Однако стоит учитывать, что самостоятельно назначать себе магний (как и любой другой препарат) нельзя — это должен делать только врач. Доктор изучит вашу историю болезни, учтет все жалобы и подберет ту форму добавки, которая принесет организму только пользу.