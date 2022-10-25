Любовь к кофе и еще 8 причин, почему в организме не усваивается магний

Судороги, тревожность, проблемы со сном — все это может быть признаком дефицита магния. Однако мало добавлять в рацион продукты с магнием или пить какие-то добавки. Иногда дело в том, что организм просто плохо его усваивает.