В тяжелые времена и при сильных стрессах добавки с магнием становятся особо популярными. Кто-то бежит сдавать анализ на магний, а кто-то сразу в аптеку или в магазин — за продуктами, богатыми этим элементом. Однако не всегда достаточно разнообразить меню, чтобы успокоиться. Есть причины, которые мешают магнию хорошо усваиваться в организме.
Что покажет анализ крови на магний
По словам кардиолога, семейного врача Елены Аньшиной, по большому счету такой анализ бесполезен — если он и покажет дефицит магния в крови, дела совсем плохи.
«Если организму не будет хватать магния, то он возьмет его из мышц и костей. Более 50 процентов магния содержится в костной ткани. А крови все равно: плотная у вас ткань, будут ли у вас судороги. Она возьмет себе магний. А когда уже в крови будет дефицит, то дело совсем плохо», —
По мнению врача, надо ориентироваться, прежде всего, на основные симптомы, которые могут указывать на дефицит магния. В числе основных специалист назвала такие признаки:
мышечные боли,
судороги в ногах,
раздражительность,
тревожность,
нарушение сна,
аритмии — при тяжелых дефицитах магния.
Кроме препаратов с магнием, при нехватке этого элемента врачи советуют пациентам позаботиться в том числе о разнообразии питания.
Продукты, богатые магнием
Считается, что в сутки взрослый человек должен получать около 400–600 мг магния, дети — 100–200 мг. Ранее врач-диетолог Гульшат Сираева называла 5 перекусов, которые помогают восполнить нехватку этого элемента.
Пара спелых бананов. В среднем один плод содержит около 40 мг магния, а два покрывают около 20 процентов суточной нормы.
Порция тыквенных семечек. Примерно 30 граммов этих семян содержит около 150 г магния — это примерно треть суточной нормы.
Авокадо. Средний плод, который можно добавлять в салаты и смузи, содержит около 60 мг магния, что покрывает около 15 процентов суточной нормы.
Смесь из орехов кешью и миндаля. Они содержат около 80 мг магния на порцию в 30 граммов — это 20 процентов суточной нормы.
Темный шоколад. В стограммовой плитке содержится около 230 мг магния, что покрывает почти 60 процентов нормы. Достаточно съесть порцию до 30–50 граммов, получив 20–25 процентов нормы магния.
По словам аллерголога-иммунолога Елены Грек, одним из самых богатых магнием продуктов считается кунжут — в 100 граммах его семян содержится 540 мг минерала. Кроме уже перечисленного, высоким содержанием магния еще могут похвастаться семена подсолнечника, гречневая крупа, горох, фасоль и ячмень, яблоки и грейпфруты.
Почему магний плохо усваивается из продуктов
Семейный врач Елена Аньшина назвала 9 причин, почему даже при регулярном включении в рацион богатых магнием продуктов симптомы дефицита все равно появляются или уходят слишком медленно.
Заболевания, нарушающие усвоение магния. К ним, например, относятся болезни ЖКТ, сахарный диабет;
Хроническая почечная недостаточность. Среди людей, имеющих проблемы с почками, особенно находящихся на гемодиализе, дефицит магния есть у всех. И здесь, по словам врача, без назначения препаратов с магнием не обойдешься;
Злоупотребление алкоголем;
Курение;
Избыток кофе. Врач советует ограничиться 1–2 чашками в день;
Дефицит витамина В6;
Беременность и кормление грудью;
Проживание в жарком климате.
Как ранее рассказывала врач-диетолог Гульшат Сираева, потребности в магнии возрастают также в подростковом и пожилом возрасте, при активных занятиях спортом, тяжелой физической работе. Советуют чаще пополнять запасы магния при частых и длительных посещениях сауны или бани, и тем, кто часто летает на самолетах и меняет часовые пояса.
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