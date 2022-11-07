Что будет с организмом, если хотя бы две недели регулярно принимать слабительное

Казалось бы, что плохого в том, чтобы устранить запор слабительными препаратами, ведь они продаются в аптеке и предназначены именно для решения подобных проблем? Если речь идет об эпизодических проблемах со стулом, которые связаны с поездками, стрессами или изменениями в питании — прием послабляющих средств допустим. Но регулярное использование этих лекарств может грозить развитием лаксативной болезни. Так на медицинском языке называют привыкание к слабительным и последующую невозможность опорожнять кишечник уже без их приема.
Мы уточнили подробности о причинах этой болезни и способах с ней справиться у врача-гастроэнтеролога Веры Самсоновой.
терапевт, гастроэнтеролог
О лаксативной болезни специалисты в области гастроэнтерологии и колопроктологии стали говорить не так давно. Патология относится к числу «рукотворных» проблем, то есть создается из-за того, что люди могут купить слабительные препараты в ближайшей аптеке без рецепта по относительно невысокой цене. Они не обращаются к врачу, чтобы выяснить причины запора и устранить их, чтобы стул наладился.
Проще бороться с последствиями, то есть просто очистить кишечник от скопившихся масс и ждать следующего эпизода. Хорошо, если перед применением лекарства прочитана инструкция, все сделано в строгом соответствии с ней и нет побочных эффектов, сопровождающих прием некоторых слабительных. Но проблема в любом случае не решается.
К врачу вы все равно попадете. Но уже с осложнениями
О лаксативной болезни врачи стали говорить относительно недавно, с появлением на аптечном рынке многочисленных препаратов послабляющего действия в форме порошков, таблеток, растворов и т. д. Кроме того, слабительные препараты стали активно и достаточно агрессивно продвигать в различных соцсетях, журналах и даже клиниках, позиционируя их как средство для быстрого и безопасного решения деликатных проблем.
Конечно, тот факт, что препарат поможет очистить кишечник от содержимого и принесет облегчение в первый, второй и даже десятый раз, — это бесспорно. Но со временем люди замечают — привычное средство стало хуже помогать, нужно принимать его чаще, повышать дозу, а без слабительного сходить в туалет — вообще проблема. Повышается и частота побочных эффектов — это и есть начало лаксативной болезни. И с такими запущенными проблемами большинство уже идет к специалисту.
90% проблем возникает за 2 недели
Под действием препаратов кишечник опорожняется, поскольку средства сильно раздражают стенки кишки, вызывают увеличение объема воды внутри кишки или активизируют моторику. И все бы хорошо, но кишечник привыкает, причем довольно быстро, к тому, что все делают за него, при помощи слабительных. В результате страдает моторика, нарушается обмен веществ, возникает состояние «ленивой кишки».
Есть данные исследований, что почти у 90% людей с запорами лаксативная болезнь развивается уже на протяжении двух недель приема послабляющих средств. Если отменить эти средства, запоры только усиливаются, а проводить коррекцию питания, питьевого режима и больше двигаться вместо того, чтобы пить препараты, хочется не всем. Формируется замкнутый круг, разорвать который сложно.
Почему слабительное — это последнее средство
Не более 10-15% запоров имеют органические причины — то есть они связаны с проблемами самого кишечника. Чаще всего это результат нездорового питания, изменения физической активности, дефицита жидкости. Помимо этого запоры часто бывают у беременных из-за особенностей анатомии — растущая матка банально давит на кишечник. Часто страдают этим и пожилые — старение организма, накопленные болезни и малоподвижность — все это способствует проблемам в этом возрасте.
И у всех этих людей слабительные — не решение проблемы, а только приобретение новых нарушений здоровья. Только у части людей запоры — это симптом проблем пищеварения — стриктур кишки, полипов, рака, нарушений в работе печени, поджелудочной, последствие инсульта и т. д. Но и им нужно решать проблему слабительными в последнюю очередь.
А если это безобидная «травка»?
Не стоит тешить себя иллюзиями, что проблема возникнет только от аптечной «химии». А если это натуральные растительные средства или рецепты, переданные нам от предков, — это безопасно. Нет, происхождение слабительного незначительно влияет на развитие лаксативной болезни. Более того, зачастую растительные, натуральные средства даже чаще провоцируют проблему, поскольку люди с опаской относятся к аптечной «химии», но подобной настороженности нет в отношении растительных средств.
По сути, стимуляция кишки различными веществами провоцирует нарушения в моторике, расстройстве тесных связей между мышцами в стенках кишечника и нервной системы. Без постоянного раздражения моторика ослабевает, становится вялой, из-за чего, чтобы опорожниться, каждый раз нужно снова принимать препараты.
Опасные осложнения
Помимо того, что не решается основная проблема — регулярность стула, возникает еще и масса новых. Среди них — нарушение всасывания в толстой кишке воды и ионов, витаминов. Это нарушает водно-электролитный баланс, плазма закисляется, мы все хуже и хуже себя чувствуем.
Постоянное раздражение слизистой ведет в итоге к воспалению, атрофии кишечных ворсин, меланозу стенок кишки и даже раку. Страдают нервные ганглии кишечника, они атрофируются, и в дальнейшем восстановить моторику будет сложно.
На фоне того, что кишечник раздражен, возникают вздутие, спазмы, метеоризм, поносы и потеря веса. Если теряются ионы, особенно калий, страдает сердечный ритм, скачет давление. Нередко корректировать подобные проблемы приходится уже в стационаре и затем длительно и планомерно восстанавливать стул.