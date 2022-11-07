Что будет с организмом, если хотя бы две недели регулярно принимать слабительное

Если возникают проблемы со стулом, многим проще принять слабительное, чем идти к врачу. Но увлечение этими лекарствами грозит развитием крайне неприятной болезни. Лечить ее будет гораздо сложнее, чем справиться с запором.