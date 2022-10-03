— Это вещество улучшает состояние кишечника и ускоряет пищеварительные процессы в организме, — рассказала диетолог Панова. — Зефир также обладает натуральным составом и содержит различные витамины и минеральные вещества.

Молочный и белый шоколад лучше заменить на горький с высоким содержанием какао-бобов — около 99%.

— Пару клеточек такого лакомства в день могут позволить себе даже те, кто соблюдает диету, — советует врач. — Горький шоколад полезен для сердечно-сосудистой системы: он разжижает кровь и нормализует артериальное давление.

Не стоит забывать и о фруктах. Несладкие фрукты — яблоки, киви, мандарины, апельсины можно употреблять практически в неограниченных количествах. А вот сладкие фрукты с высоким гликемическим индексом лучше есть в меру: к ним относятся бананы, виноград, дыня, персики и хурма.