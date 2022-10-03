Чай с конфеткой и кусочек шоколадки на перекус — многие отказываются даже от такой малости ради сохранения фигуры и здоровья. Но не все сладости вредят организму, есть те, что даже, наоборот, помогают работе наших внутренних органов и систем. Что съесть, чтобы кишечник работал как часы, а в сосудах не образовывались тромбы?
Детокс и здоровые сосуды
эндокринолог, диетолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наукvk.com/smclinic_spb
— Существует немало вкусных альтернатив популярным высококалорийным сладостям, — объяснила «Доктору Питеру» диетолог Оксана Панова. — Заменить пирожные и печенье можно такими лакомствами как мармелад, пастила или зефир.
Дело в том, что натуральный мармелад содержит особые пищевые волокна пектины, обладающие эффектом детокса. Пектины благотворно влияют на состояние сосудов, очищая их от вредного холестерина. В состав мармелада часто включают агар-агар — вязкий экстракт, добываемый из морских водорослей.
— Это вещество улучшает состояние кишечника и ускоряет пищеварительные процессы в организме, — рассказала диетолог Панова. — Зефир также обладает натуральным составом и содержит различные витамины и минеральные вещества.
Молочный и белый шоколад лучше заменить на горький с высоким содержанием какао-бобов — около 99%.
— Пару клеточек такого лакомства в день могут позволить себе даже те, кто соблюдает диету, — советует врач. — Горький шоколад полезен для сердечно-сосудистой системы: он разжижает кровь и нормализует артериальное давление.
Не стоит забывать и о фруктах. Несладкие фрукты — яблоки, киви, мандарины, апельсины можно употреблять практически в неограниченных количествах. А вот сладкие фрукты с высоким гликемическим индексом лучше есть в меру: к ним относятся бананы, виноград, дыня, персики и хурма.
— Сладкоежки могут включить в рацион сухофрукты, — рекомендует Оксана Панова. — Впрочем, с ними лучше проявлять умеренность. Курага, чернослив, инжир и изюм достаточно калорийны и насыщены сахаром. Без вреда для фигуры в день рекомендуется съедать не более 50-100 граммов сухофруктов. При этом их лучше не сочетать со свежими сладкими фруктами и другими сладостями.
Токсичные сахарозаменители
Многие ради пользы организму отказываются от сахара в пользу сахарозаменителей. Из положительного — они низкокалорийны, но часто оказываются даже слаще обычного сахара.
— Им часто отдают предпочтение люди с избыточным весом и даже диабетики, которым, например, разрешено употреблять фруктозу, — говорит эндокринолог. — Однако вреда в сахарозаменителях значительно больше. В их состав часто входят токсичные вещества.
Постоянное злоупотребление сахарозаменителями чревато аллергиями, расстройством пищеварения и даже такими серьезными заболеваниями как гепатит, цирроз печени и печеночная недостаточность. Отдельные виды сахарозаменителей также стимулируют аппетит, что может сыграть злую шутку с людьми на диете.
Добавки к вечернему чаю
Со сладостями в течение дня все понятно: надо выбирать полезные и не перебарщивать. А можно ли сладкое съесть перед сном? Эксперты рекомендуют вечером вообще отказаться от сахара и калорийных продуктов.
— Если чай «без ничего» все-таки навевает на вас тоску, печенье, вафли и шоколадные конфеты лучше заменить на менее калорийные альтернативы, — рекомендует Оксана Панова. — Это все та же пастила, сухофрукты, зефир или горький шоколад. К чаепитию также можно подать небольшое количество меда или варенья без добавления сахара.
Главное правило, которое стоит неукоснительно соблюдать, — это не переедать! Даже самое «безопасное» лакомство пойдет организму во вред, если есть его в неограниченных количествах.
— Например, чай с сушеными финиками подразумевает буквально 3-4 штуки плодов, но никак не целую тарелку, — предостерегает врач Панова. — То же самое касается и черного шоколада и любых других полезных сладостей. Например, суточная норма меда для взрослого человека составляет полторы столовые ложки, причем вечером это количество лучше сократить.
Шоколад или карамель?
Некоторые уверены, что шоколадные конфеты больший удар для организма, чем безобидная небольшая карамелька. Врачи это мнение опровергают.
— У карамели практически нет полезных свойств, — говорит диетолог. — По сути, такие конфеты — это сплошной сахар плюс усилители вкуса, вредные добавки, ароматизаторы и красители.
Карамель вредна не только для фигуры, но и для органов желудочно-кишечного тракта. Карамель способна нанести серьезный урон зубной эмали. Разумеется, от одной карамельки ничего страшного не случится, но на постоянной основе есть карамель и тем более грызть ее точно не рекомендуется. Другое дело конфеты на основе качественного шоколада.
— Какао-бобы содержат большое количество витаминов и природных антиоксидантов, — объяснила Оксана Панова. — Они помогают поддерживать сердечно-сосудистую систему, повышают мышечный тонус, а также очищают организм от токсинов и холестерина.