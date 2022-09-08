Продлить лето в душе: психиатр назвал 7 простых способов спастись от осенней депрессии

Даже если вы всей душой любите осень, все равно есть риск словить сезонную хандру. Ведь все-таки резкое похолодание и сокращение светового дня дают о себе знать. А уж если вы яростный фанат лета, смириться с его уходом будет еще сложнее.

Как помочь себе не грустить осенними деньками? Как поднять настроение, когда кажется, что сил ни на что не хватает? Пару рабочих советов дал психиатр Александр Мещеряков.