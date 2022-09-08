Продлить лето в душе: психиатр назвал 7 простых способов спастись от осенней депрессии

Даже если вы всей душой любите осень, все равно есть риск словить сезонную хандру. Ведь все-таки резкое похолодание и сокращение светового дня дают о себе знать. А уж если вы яростный фанат лета, смириться с его уходом будет еще сложнее.
Как помочь себе не грустить осенними деньками? Как поднять настроение, когда кажется, что сил ни на что не хватает? Пару рабочих советов дал психиатр Александр Мещеряков.
В первую очередь, отмечает врач, нужно добавить в свою жизнь больше физических нагрузок. Это поможет держать свое тело в тонусе. Выбирайте способ, который вам ближе — тренировки в фитнес-зале, бег по утрам, бассейн… Если не получается выкроить время на спорт, постарайтесь хотя бы побольше ходить. Например, попробуйте часть маршрута до работы преодолевать пешком, а не на автомобиле.
Второй важный совет — попробуйте продлить свое лето. Многие из нас так сильно загружены работой, что просто не успели насладиться всеми радостями летнего сезона. Если это про вас, то постарайтесь выделить время на заслуженный отдых хотя бы сейчас — набраться сил и эндорфинов перед долгой зимой.
Отдельная тема — осенний рацион. Если не хотите грустить — нужно есть больше продуктов с триптофаном, пишет Мещеряков в своем
Вот несколько продуктов, в которых можно найти триптофан:
Бананы;
Сыр;
Финики;
Морская рыба и морепродукты;
Халва;
Миндаль.
Кроме того, осенью особенно важно следить за уровнем витамина D в организме. По словам врача, его дефицит есть примерно у 80%. Сдайте анализ и проверьте, все ли в порядке у вас. Найти этот витамин можно в следующих продуктах:
Яйца;
Грибы шиитаке;
Говяжья печень;
Печень трески;
Лосось, тунец, радужная форель.
Еще один важный момент — сон. Если вы не будете высыпаться, о хорошем настроении можно в принципе забыть. Мещеряков советует поставить эксперимент: просто попробуйте ложится спать не позже 23 вечера, а вставать не позже 7 утра.
Чтобы осень не казалась таким тоскливым сезоном, важно не забывать радовать себя. Чаще выбирайтесь на природу, слушайте любимую музыку, прочтите книгу, которую давно хотели — в общем, постарайтесь доставить себе удовольствие. Кстати, секс тоже может стать отличным источником эндорфинов.
Наконец, отметил врач, можно попробовать любой способ медитации.
А о том, по каким причинам ваш иммунитет может не справляться с осенней хандрой, можно прочитать ЗДЕСЬ.