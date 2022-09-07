Врач Ованесова перечислила способы поддержать иммунитет осенью и не разболеться

Осенью многие из нас ощущают упадок сил. Кроме того, нередко мы не сразу осознаем, что на дворе уже не лето, жара осталась позади и одеваться стоит по погоде. Все-таки тяжело смириться с тем, что тепла ждать не стоит, погода не радует. Это, поясняет врач, чревато переохлаждением, от которого уже недалеко до ОРЗ. Поэтому если не хотите прокашлять и прочихать всю осень — достаньте теплые вещи с дальних полок шкафа уже сегодня.

Кроме того, можно помочь своему организму подготовиться к холодам и укрепить иммунитет. Для этого можно добавить в свой рацион витамины, имбирь, мед.