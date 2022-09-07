Врач Ованесова перечислила способы поддержать иммунитет осенью и не разболеться

Кто-то любит осень, кто-то не перестает оплакивать конец лета. И у тех, и у других с наступлением осени появляются самые разные проблемы со здоровьем — от депрессии до простуд. О том, какие именно болезни чаще всего дают о себе знать осенью и как уберечь себя, рассказывает врач высшей категории Ольга Ованесова.
Стипендиат Патанинской премии Санкт-Петербургского Государственного Медицинского Университета им. академика И.П.Павлова, пластический хирург, врач высшей категории
Осенью многие из нас ощущают упадок сил. Кроме того, нередко мы не сразу осознаем, что на дворе уже не лето, жара осталась позади и одеваться стоит по погоде. Все-таки тяжело смириться с тем, что тепла ждать не стоит, погода не радует. Это, поясняет врач, чревато переохлаждением, от которого уже недалеко до ОРЗ. Поэтому если не хотите прокашлять и прочихать всю осень — достаньте теплые вещи с дальних полок шкафа уже сегодня.
Кроме того, можно помочь своему организму подготовиться к холодам и укрепить иммунитет. Для этого можно добавить в свой рацион витамины, имбирь, мед.
Не все знают, но осенью есть риск не только захандрить или простудиться, но и столкнуться с серьезными болезнями сердца. Дело в том, что в этом сезоне существенно повышается риск инфаркта миокарда, поясняет Ованесова в беседе с
Как исправить ситуацию? Эксперт рекомендует принимать препараты, разжижающие кровь, — но сперва посоветоваться со своим лечащим врачом.
Осенний сплин
Но как перестать грустить из-за начала осени? Есть несколько способов, которые помогут вам победить сезонную хандру:
Включите свет! Яркие лампочки с утра помогут справиться с дефицитом солнца. Буквально 30-50 минут — и выработка мелатонина днем будет подавлена, а ночью вы сможете лучше выспаться;
Войдите в рабочий режим: старайтесь есть, ложиться и вставать в примерно одно и то же время;
Скорректируйте свое меню. Можно добавить в свой рацион как можно больше продуктов с витамином С;
Старайтесь ярче одеваться — так вы сможете поднять себе настроение;
Не отдаляйтесь от близких и находите время для общения.
А как понять, что вы столкнулись не с хандрой, а с настоящей депрессией? Узнай ЗДЕСЬ.