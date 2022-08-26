Парадокс: большинство страдает от хронического недосыпа, однако при этом бессонница не становится менее редким явлением. Вы можете весь день страдать от сонливости и чувствовать себя очень уставшим, но как только голова касается подушки — сон как рукой снимает. Знакомо? Значит, пора менять свою жизнь.
Многие слышали об общих советах по улучшению сна — например, засыпать и просыпаться хотя бы примерно в одно и то же время. Однако немногие знают, что сон помогут наладить некоторые питьевые привычки. Подробнее об этом рассказала диетолог Лиза Янг.
Откажитесь от кофе после 12 часов дня
Вполне очевидно, что кофе едва ли стоит пить перед сном — бодрящий напиток просто не даст спокойно уснуть. Однако важно помнить: если у вас проблемы со сном, свою последнюю чашечку кофе за день вы должны выпить еще раньше. В идеале — до 12 часов дня.
Как отмечает доктор Янг, отказ от кофе в дневные часы поможет наладить сон.
Не пейте воду на ночь
Пить достаточно воды очень важно для самочувствия. Однако если вы будете пить перед сном, то велик шанс, что вы проснетесь ночью — чтобы сбегать в туалет. Ночные пробуждения могут серьезно нарушить качество сна.
Как решить эту проблему? Лучше не пить за час до сна. Пейте равномерно в течение дня, чтобы не мучится вечером от жажды.
Полюбите ромашковый чай
Копеечное, простое и приятное средство от бессонницы — чашка горячего чая с ромашкой. Как отмечает диетолог Янг, такой напиток успокоит и подготовит ко сну.
Главное — помните о предыдущем совете, пейте такой чай не позже, чем за час до сна.
Пейте вишневый сок
Еще один отличный напиток для тех, кто не может нормально спать — вишневый сок. Все дело в том, что в нем есть мелатонин, который поможет наладить режим сна.
Идеально, если этот сок смешать с теплым молоком: молоко богато серотонином и расслабляет, а температура напитка поможет успокоиться после долгого дня, пишет
А что алкоголь?
Некоторые считают, будто бы лучший способ быстро уснуть — немного выпить. И действительно, небольшая доза алкоголя поможет успокоиться. Безвредной, впрочем, она все равно не будет. А если выпить чуть больше, чем нужно, длительность глубоких стадий сна пострадает. Ваш сон в итоге будет прерывистым, так что выспаться не получится.
О других способах быстро заснуть можно узнать ЗДЕСЬ.
В своей
Тимьян — поможет также избавиться от переутомления;
Мята — расслабляет, снимает беспокойство;
Укроп — спасает не только от бессонницы, но и от головной боли;
Мелисса — в составе есть масло, которое успокаивает, помогает лучше спать;
Иван-чай — снимает сильный стресс;
Хмель — помогает победить бессонницу и депрессию;
Валериана — улучшает сон;
Какао на растительном молоке — насыщает магнием, который помогает переживать стрессовые ситуации;
Гранатовый сок — снижает гормон стресса кортизол.