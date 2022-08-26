Парадокс: большинство страдает от хронического недосыпа, однако при этом бессонница не становится менее редким явлением. Вы можете весь день страдать от сонливости и чувствовать себя очень уставшим, но как только голова касается подушки — сон как рукой снимает. Знакомо? Значит, пора менять свою жизнь.

Многие слышали об общих советах по улучшению сна — например, засыпать и просыпаться хотя бы примерно в одно и то же время. Однако немногие знают, что сон помогут наладить некоторые питьевые привычки. Подробнее об этом рассказала диетолог Лиза Янг.