статины холестерин
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Одни из самых неоднозначных препаратов, которые вызывают недоверие у пациентов, — статины, несмотря на то, что они снижают риски инфаркта и инсульта и даже способны предотвратить рак и тяжелое течение вирусных инфекций.

Одна из главных претензий к статинам — они якобы могут ухудшать работу печени и вызывать повреждение мышц. На самом ли деле это так?
Врач-кардиолог ответила на самые частые вопросы, возникающие у пациентов, которым прописывают статины.

Анна Кореневич
Анна Кореневич
медицина

Врач-кардиолог, психолог, кандидат медицинских наук

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Вопросы и ответы о статинах

Совместимы ли алкоголь и статины?

— Умеренные дозы алкоголя (1–2 бокала вина или 100 граммов крепкого алкоголя) можно употреблять, даже принимая статины, — объясняет врач-кардиолог Анна Кореневич. — Ничего плохого не произойдет. Главное — не превышать дозировку алкоголя. При этом совершенно не обязательно пропускать прием лекарства, если вы в этот день выпили спиртное.

С чем нельзя сочетать статины?

— Статины совершенно не мешают приему других лекарств, их можно принимать одновременно с любыми препаратами, что назначили вам врачи, — говорит Анна Кореневич. — Есть только один нюанс: для получения максимального эффекта от статинов принимать их надо вечером — в промежутке с девяти до одиннадцати часов, в одно и то же время.

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Надо ли делать перерывы в приеме статинов?

— Это миф, что от статинов перегружается печень, — отмечает врач-кардиолог. — Поэтому совершенно нет смысла делать перерывы в приеме препарата — якобы для того, чтобы печень отдохнула. Наоборот, если вы будете пить их нерегулярно или через день, эффект от статинов резко снизится.

Если статины плохо снижают холестерин, что делать?

Холестерин повышается от хронических стрессов, негативных эмоций, недостатка физической активности и переедания, — рассказывает Анна Кореневич. — Если вы не будете решать эти проблемы, то никакое лекарство не поможет. Чаще всего, если статины не «сработали», у вас есть все перечисленные выше причины повышенного холестерина, и надо сначала постараться их исключить. Возможно также, есть смысл поменять препарат или увеличить дозировку, но решать это должен врач.

 Холестерин снизился слишком сильно — что делать?

— При приеме статинов надо отслеживать показатели работы печени, — объясняет кардиолог. — Если они в норме, значит, все в порядке, лекарство работает. В этом случае делать ничего не надо, только продолжать прием статинов.

Если при приеме статинов болят мышцы, в чем проблема?

— Если уровень КФК и миоглобина в крови не повышен, то, скорее всего, боли в мышцах вообще никак не связаны со статинами, — уверена кардиолог Кореневич. — Для этого есть много других причин — низкая физическая активность, стрессы, бессонница, психоэмоциональное напряжение. Эти причины можно убрать, и мышцы болеть перестанут.

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Можно ли пить статины при заболеваниях печени?

— Если ферменты печени — АЛТ и АСТ — и билирубин не повышены, то пить статины можно, — объясняет кардиолог. — Но даже если у вас есть диагноз «жировой гепатоз печени», вирусный гепатит В и С, даже цирроз в начальной стадии, удален желчный пузырь — это не будет противопоказанием к приему статинов. В этих случаях врач будет чаще контролировать показатели печени и назначит консультации гепатолога.

Как помочь печени, если пьешь статины?

— Нет никакого смысла покупать разрекламированные препараты «для поддержания печени», все они не доказали свою эффективность в клинических исследованиях, — говорит доктор. — Чтобы помочь печени, надо наладить правильное питание, спать достаточное количество времени, быть физически активным, а также убрать стресс и эмоциональное напряжение, которые мешают нам вести здоровый образ жизни и разрушают нашу печень.

Анна Майская