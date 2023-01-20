Одни из самых неоднозначных препаратов, которые вызывают недоверие у пациентов, — статины, несмотря на то, что они снижают риски инфаркта и инсульта и даже способны предотвратить рак и тяжелое течение вирусных инфекций.
Одна из главных претензий к статинам — они якобы могут ухудшать работу печени и вызывать повреждение мышц. На самом ли деле это так?
Врач-кардиолог ответила на самые частые вопросы, возникающие у пациентов, которым прописывают статины.
Вопросы и ответы о статинах
Совместимы ли алкоголь и статины?
— Умеренные дозы алкоголя (1–2 бокала вина или 100 граммов крепкого алкоголя) можно употреблять, даже принимая статины, —
С чем нельзя сочетать статины?
— Статины совершенно не мешают приему других лекарств, их можно принимать одновременно с любыми препаратами, что назначили вам врачи, — говорит Анна Кореневич. — Есть только один нюанс: для получения максимального эффекта от статинов принимать их надо вечером — в промежутке с девяти до одиннадцати часов, в одно и то же время.
Надо ли делать перерывы в приеме статинов?
— Это миф, что от статинов перегружается печень, — отмечает врач-кардиолог. — Поэтому совершенно нет смысла делать перерывы в приеме препарата — якобы для того, чтобы печень отдохнула. Наоборот, если вы будете пить их нерегулярно или через день, эффект от статинов резко снизится.
Если статины плохо снижают холестерин, что делать?
— Холестерин повышается от хронических стрессов, негативных эмоций, недостатка физической активности и переедания, — рассказывает Анна Кореневич. — Если вы не будете решать эти проблемы, то никакое лекарство не поможет. Чаще всего, если статины не «сработали», у вас есть все перечисленные выше причины повышенного холестерина, и надо сначала постараться их исключить. Возможно также, есть смысл поменять препарат или увеличить дозировку, но решать это должен врач.
Холестерин снизился слишком сильно — что делать?
— При приеме статинов надо отслеживать показатели работы печени, — объясняет кардиолог. — Если они в норме, значит, все в порядке, лекарство работает. В этом случае делать ничего не надо, только продолжать прием статинов.
Если при приеме статинов болят мышцы, в чем проблема?
— Если уровень КФК и миоглобина в крови не повышен, то, скорее всего, боли в мышцах вообще никак не связаны со статинами, — уверена кардиолог Кореневич. — Для этого есть много других причин — низкая физическая активность, стрессы, бессонница, психоэмоциональное напряжение. Эти причины можно убрать, и мышцы болеть перестанут.
Можно ли пить статины при заболеваниях печени?
— Если ферменты печени — АЛТ и АСТ — и билирубин не повышены, то пить статины можно, — объясняет кардиолог. — Но даже если у вас есть диагноз «жировой гепатоз печени», вирусный гепатит В и С, даже цирроз в начальной стадии, удален желчный пузырь — это не будет противопоказанием к приему статинов. В этих случаях врач будет чаще контролировать показатели печени и назначит консультации гепатолога.
Как помочь печени, если пьешь статины?
— Нет никакого смысла покупать разрекламированные препараты «для поддержания печени», все они не доказали свою эффективность в клинических исследованиях, — говорит доктор. — Чтобы помочь печени, надо наладить правильное питание, спать достаточное количество времени, быть физически активным, а также убрать стресс и эмоциональное напряжение, которые мешают нам вести здоровый образ жизни и разрушают нашу печень.