Надо ли делать перерывы в приеме статинов?

— Это миф, что от статинов перегружается печень, — отмечает врач-кардиолог. — Поэтому совершенно нет смысла делать перерывы в приеме препарата — якобы для того, чтобы печень отдохнула. Наоборот, если вы будете пить их нерегулярно или через день, эффект от статинов резко снизится.

Если статины плохо снижают холестерин, что делать?

— Холестерин повышается от хронических стрессов, негативных эмоций, недостатка физической активности и переедания, — рассказывает Анна Кореневич. — Если вы не будете решать эти проблемы, то никакое лекарство не поможет. Чаще всего, если статины не «сработали», у вас есть все перечисленные выше причины повышенного холестерина, и надо сначала постараться их исключить. Возможно также, есть смысл поменять препарат или увеличить дозировку, но решать это должен врач.

Холестерин снизился слишком сильно — что делать?

— При приеме статинов надо отслеживать показатели работы печени , — объясняет кардиолог. — Если они в норме, значит, все в порядке, лекарство работает. В этом случае делать ничего не надо, только продолжать прием статинов.

Если при приеме статинов болят мышцы, в чем проблема?