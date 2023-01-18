Чай или кофе: где больше

Вы знали, что в чайных листьях содержится больше кофеина, чем в зернах кофе? А это так. Как рассказали эксперты Роскачества, в чайных листьях 3,5% кофеина от общей массы сухого листа, а в кофейных зернах — 1,1–2,2% от массы бобов. Однако после заваривания чашка того и другого напитка по содержанию этого вещества поменяются местами.

— При заваривании кофе мы используем большее количество бобов, чем чайных листьев. Соответственно, во время приготовления из бобов выделяется большее количество кофеина. В среднем же в чашке кофе объемом примерно 240 мл кофеина больше, чем в такой же чашке с чаем , — уточняют в Роскачестве.

От вида кофе и чая тоже многое зависит. Специалисты подсчитали, сколько кофеина будет в чашке на 230 мл разных напитков. К примеру, в самом крепком кофе эспрессо кофеина будет 240–720 мг, в заварном кофе — 95–200 мг, а в чае мате — 65–130 мг. Для сравнения: в таком же объеме энергетического напитка кофеина только 72–80 мг.