Чай или кофе: где больше
Вы знали, что в чайных листьях содержится больше кофеина, чем в зернах кофе? А это так. Как рассказали эксперты Роскачества, в чайных листьях 3,5% кофеина от общей массы сухого листа, а в кофейных зернах — 1,1–2,2% от массы бобов. Однако после заваривания чашка того и другого напитка по содержанию этого вещества поменяются местами.
— При заваривании кофе мы используем большее количество бобов, чем чайных листьев. Соответственно, во время приготовления из бобов выделяется большее количество кофеина. В среднем же в чашке кофе объемом примерно 240 мл кофеина больше, чем в такой же чашке с чаем, —
От вида кофе и чая тоже многое зависит. Специалисты подсчитали, сколько кофеина будет в чашке на 230 мл разных напитков. К примеру, в самом крепком кофе эспрессо кофеина будет 240–720 мг, в заварном кофе — 95–200 мг, а в чае мате — 65–130 мг. Для сравнения: в таком же объеме энергетического напитка кофеина только 72–80 мг.
Какой чай бодрее
На самом деле черные, зеленые и белые типы чая производят из листьев одного и того же растения — Camellia sinensis. Отличаются они временем сбора и степенью ферментации.
— Черный чай относят к ферментированным, зеленый и белый — к неферментированным. Есть еще полуферментированные улуны и некоторые сорта зеленого чая. Этот процесс придает черному чаю более насыщенный вкус и увеличивает уровень экстракции кофеина из листьев при заваривании горячей водой, — разъясняют в Роскачестве.
Итак, содержание кофеина (мг) в одной чашке чая может быть следующим:
черный чай: среднее — 47, максимум — 90;
зеленый чай: среднее — 20, максимум — 45;
белый чай: среднее — 6, максимум — 60;
чай матча: среднее (на 1 г заварки — половина чайной ложки) — 35;
травяной чай: до 12 мг на чашку;
декаф-чай: от 3 до 16 мг.
Как заваривать чай, чтобы взбодриться
По словам специалистов, на уровень кофеина в чашке напитка влияют как способ, так и время заваривания.
Чай будет намного крепче, если:
заварить его кипятком,
дать ему дольше настояться.
— Например, одна чашка чая «Эрл Грей» (177 мл) содержит 40 мг кофеина после 1 минуты заваривания в воде с температурой 90–95 градусов. Через 3 минуты заваривания эта чашка будет содержать уже 59 мг кофеина. Это же касается и зеленого чая: при тех же условиях заваривания чашка зеленого чая (177 мл) содержит 16 мг кофеина после 1 минуты заваривания и 36 мг — через 3 минуты, — говорят эксперты.
Однако долго заваривать чай тоже не надо, а тем более пить остывший или вчерашний. Чем это опасно для здоровья, читайте ЗДЕСЬ.
Почему нельзя пить горячий чай
Дело здесь не во вкусовых ощущениях. По словам врачей, слишком горячие напитки могут вызвать серьезные ожоги чувствительных клеток слизистой пищевода. Кроме того, кипяток может усилить гастроэзофагеальный рефлюкс и спровоцировать воспаление пищевода, что увеличит риск развития рака органа.
По словам врача Деборы Ли, авторы исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Clinical Nutrition, проанализировали образ жизни полумиллиона британцев — сопоставляли их здоровье с их привычками. Оно показало: у тех, кто пил «горячий» или «очень горячий» кофе, риск развития рака пищевода повышался в 5,5 раза. Поэтому врач посоветовала, прежде чем пить кофе или чай, подождать хотя бы 5 минут и дать напитку немного остыть.
Кому надо отказаться от чая
При некоторых болезнях от популярного и бодрящего напитка врачи советуют все же отказаться или по крайней мере сильно ограничить его количество. В основном все из-за того же кофеина. По словам врача-диетолога Евгения Арзамасцева, это относится к людям, страдающим
гипертонией,
подагрой,
бессонницей,
острыми заболеваниями желудка.