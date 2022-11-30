Демонизировать холестерин принято из-за его пагубного влияния на сердечно-сосудистую систему. Но на самом деле холестерин может быть и высоким, но если сосуды чистые — вреда организму он может и не причинить, так как бляшки просто не смогут закрепиться на стенках сосудов.

Другое дело, что идеально чистые сосуды — это редкость для человека средних лет. Их повреждают, точнее вызывают воспалительный процесс, курение, гипертония, диабет, нарушение метаболизма, низкая физическая активность и так далее. Так что, если воспалительный процесс вовремя предупредить, сосуды останутся чистыми — бляшки не смогут формироваться.

Но если так уж случилось, что ваши сосуды неидеальны, то следить за уровнем холестерина надо обязательно.

Стоит отметить, что в целом холестерин, 80% которого вырабатывает печень, необходим для организма — в том числе для производства витамина D, некоторых гормонов, желчных кислот, без которых невозможно переваривать жиры и так далее.

Другое дело, что за счет сопровождающих его молекул холестерин (точнее — холестерол) может быть «плохим». Вот его избыток в крови как раз и запускает образование тех самых холестериновых бляшек и все последующие проблемы со здоровьем.