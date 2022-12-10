Эту ошибку с полотенцами для рук совершают даже идеальные хозяйки

Наверняка у вас в ванной комнате висит сразу несколько полотенец: два из них будут маленькими по размеру, их используют, чтобы вытирать руки и лицо. Еще несколько — большие и пушистые, в них так здорово кутаться после душа. И если банное полотенце мы привыкли менять раз в неделю, примерно тогда же, когда и постельное белье, то с полотенцами для рук и лица все иначе: про них легко забыть или же решить, что «пусть еще немного повисят».

На самом деле менять такие полотенца надо гораздо чаще, говорят врачи. Ведь мокрая ткань — это идеальная среда для размножения различных микроорганизмов. А где микроорганизмы, там и болезни.