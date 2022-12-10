Эту ошибку с полотенцами для рук совершают даже идеальные хозяйки

Наверняка у вас в ванной комнате висит сразу несколько полотенец: два из них будут маленькими по размеру, их используют, чтобы вытирать руки и лицо. Еще несколько — большие и пушистые, в них так здорово кутаться после душа. И если банное полотенце мы привыкли менять раз в неделю, примерно тогда же, когда и постельное белье, то с полотенцами для рук и лица все иначе: про них легко забыть или же решить, что «пусть еще немного повисят».
На самом деле менять такие полотенца надо гораздо чаще, говорят врачи. Ведь мокрая ткань — это идеальная среда для размножения различных микроорганизмов. А где микроорганизмы, там и болезни.
«На влажных полотенцах прекрасно размножаются грибки, плесень, дрожжи. Всем этим „букетом“ вы вытираете лицо и руки! Микроорганизмы перекочуют с ткани на кожу, обоснуются там и начнут активно размножаться», — цитирует британское издание
Так, чтобы избежать неприятных последствий, обязательно меняйте полотенца для рук и лица каждые 3–4 дня. В идеале — чаще.
В противном случае вы можете пострадать от:
лишая,
атопического дерматита,
акне,
аллергии,
псориаза, экземы,
— Лучше всего, если вы будете пользоваться полотенцем индивидуально. То есть у каждого члена семьи своя щетка, мочалка, расческа для волос и полотенце. Это правильно и безопасно. После того, как вы вытерли руки или лицо, обязательно встряхните полотенце: так вы удалите излишки влаги, — дополнила Эмили Бэррон.
Кстати
Если на лице есть даже незначительное повреждение целостности кожных покровов, использование грязного полотенца может спровоцировать нагноение ранки, предупреждает Ирина Юзуп.
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.
— Несвежее полотенце может также стать причиной развития стрептодермии, которая проявляется в виде «заед» в уголках рта. Через полотенце передается и дерматомикоз — грибковая инфекция, поражающая область головы, тело, стопы, ногти, — говорит Ирина Юзуп.
Когда надо менять полотенце каждый день:
если есть инфекционные заболевания, например грипп или ковид,
если у человека гнойные высыпания на лице.
— После стирки полотенце должно тщательно высохнуть. Если вы его не досушите в сырой неотапливаемой ванной, то влажная ткань станет идеальной питательной средой для бактерий, плесени, вирусов, дрожжей, — заключила эксперт.