3 вида рака, которые могут появиться из-за плохой гигиены

Гигиенические процедуры — традиционные ритуалы, которые надо соблюдать несколько раз в день. Например, если речь идет о чистке зубов, мытье рук, умывании лица и шеи.
Что касается мытья тела, то здесь уже вопрос спорный: большинство из нас привыкли принимать душ каждый вечер (или утро), хотя наша кожа голосует за более редкое мытье — дерматологи советуют намыливать себя гелем для душа и тереть мочалкой хотя бы через день. Голову мыть нужно еще реже: 2–3 раза в неделю, а если волосы становятся жирными, то спасти может сухой шампунь.
Конечно, другое дело — это интимная гигиена. Тут уже никто не спорит, что подмывания теплой водой — это ежедневный ритуал. Если у женщины период месячных, то мыться лучше 2–3 раза в день.
Несоблюдение этих правил может привести к различных заболеванием, говорят врачи. И дело не только в акне, дерматитах и кариесе. Так, по мнению ученых, плохая интимная гигиена — верный союзник онкологии,
Рак полости рта
Еще несколько лет назад Индийский журнал хирургической онкологии писал, что плохая гигиена зубов и десен тесно связана с раком полости рта. «Подогревают» заболевание также курение и алкоголь.
Коварство этой патологии в том, что она начинает заметно проявлять себя уже на поздних стадиях, когда помочь человеку гораздо труднее. У мужчин рак ротовой полости развивается в два раза чаще, чем у женщин.
Чаще всего с этой болезнью сталкиваются мужчины старше 40 лет.
Диагностировать болезнь можно в кабинете у стоматолога. Именно поэтому так важно регулярно посещать этого врача — даже если кажется, что никаких причин для жалоб нет.
Есть несколько самых распространенных симптомов рака полости рта. Это:
болезненные язвы во рту, которые не заживают в течение нескольких недель;
уплотнения во рту;
уплотнения в лимфатических узлах;
изменения голоса или проблемы с речью;
непреднамеренная потеря веса;
кровотечение;
один или несколько зубов расшатываются без видимой причины;
трудно двигать челюстью;
Рак шейки матки
В начале 2022 года в научном
Особенно опасно, когда женщины пытаются экономить на средствах личной гигиены: долго не меняют прокладку или тампон (делать это надо каждые 3–4 часа) или же вообще используют самодельные тканевые прокладки. Это в разы увеличивает риск возникновения опасной инфекции, которая без труда проникает в организм.
врач гинеколог-хирург, онколог Euromed In VitroЛичный сайт
Длительное время рак шейки матки женщину никак не беспокоит! В этом и заключается его опасность, рассказывала Мария Собивчак. Симптомы появляются поздно, когда для лечения остается не так много возможностей. Поэтому так важны профилактические осмотры.
Наиболее часто выявляются следующие симптомы рака шейки матки:
контактные кровянистые выделения — то есть кровянистые выделения после полового акта;
боли внизу живота (при поздних стадиях рака шейки матки).
Рак полового члена
Это редкий тип рака. У мужчины в организме появляется агрессивная опухоль, которая поражает ткани пениса, чаще крайнюю плоть или головку органа. Новообразование в основном возникает у мужчин в возрасте старше 60 лет. Болезнь протекает агрессивно: у трети пациентов метастазы обнаруживаются уже на первой стадии онкопроцесса.
Так, если мужчина не соблюдает правила личной гигиены, то это приводит к скоплению под листком крайней плоти препуциальной смазки (смегмы) и слущенных клеток. Начинается раздражение, воспаление. Все может закончиться онкологическим процессом.
Симптомы рака полового члена:
появление на органе язвочек, бляшек, узелков, бородавок, грибовидного разрастания;
боль при мочеиспускании;
отечность;
болезненность увеличенных паховых лимфоузлов;
потеря веса;
сильная слабость и усталость.
Все, что связано с интимной частью нашей жизни, — деликатно, многие стесняются идти к врачу «особого» профиля. Особенно когда дело касается мужчин. Однако регулярные осмотры у уролога необходимы, особенно после 40 лет. Ведь своевременная диагностика — единственный способ обнаружить заболевания простаты и репродуктивных органов на ранних стадиях, когда их можно вылечить с минимальными последствиями для организма.