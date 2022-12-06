3 вида рака, которые могут появиться из-за плохой гигиены

Гигиенические процедуры — традиционные ритуалы, которые надо соблюдать несколько раз в день. Например, если речь идет о чистке зубов, мытье рук, умывании лица и шеи.

Что касается мытья тела, то здесь уже вопрос спорный: большинство из нас привыкли принимать душ каждый вечер (или утро), хотя наша кожа голосует за более редкое мытье — дерматологи советуют намыливать себя гелем для душа и тереть мочалкой хотя бы через день. Голову мыть нужно еще реже: 2–3 раза в неделю, а если волосы становятся жирными, то спасти может сухой шампунь.