Болит зуб во время надкусывания: врачи предупредили о нетипичном симптоме рака

Зубная боль — это всегда неприятно. Долго терпеть ее не стоит точно — «само» не пройдет, нужно идти к врачу. Впрочем, нужно понимать, что связанные исключительно с зубами симптомы могут свидетельствовать о целом перечне недугов. Например, если зуб болит при жевании, возможно, вам пора обращаться к онкологу.
Разберемся, о каких болезнях может рассказать этот признак.
Кариес
Самая очевидная причина боли в зубах — кариес и связанные с ним проблемы: разрушения зуба, гингивит, зубной абсцесс. Вот какие еще симптомы кариеса называют стоматологи:
ощущение давления или пульсации;
чувствительность к температурам;
боль при надкусывании;
неприятный запах изо рта;
лихорадка;
головная боль.
Почему нельзя долгое время игнорировать кариес? Этот недуг куда опасней, чем вам кажется на первый взгляд. В случае обострения абсцесса у вас может развиться менингит — воспаление мозга. Или ангина Людвига, из-за которой вы можете задохнуться. О том, какие опасные болезни еще могут возникнуть из-за кариеса, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Рак ротовой полости
Вроде бы безобидная боль в зубе может быть предвестником онкологического заболевания. Конечно, рак полости рта — не самая распространенная болезнь, однако не следует сбрасывать такую возможность со счетов. Особенно если вы мужчина старше 40, курите, много пьете спиртного или жуете табак.
Вот какие симптомы этого недуга выделяют онкологи:
болезненные язвы во рту, которые не заживают в течение нескольких недель;
уплотнения во рту;
уплотнения в лимфатических узлах;
изменения голоса или проблемы с речью;
непреднамеренная потеря веса;
кровотечение.
Заболевания височно-нижнечелюстного сустава
Этот сустав врачи считают одним из самых сложных в нашем теле. Именно он отвечает за движение нижней челюсти. Если эта система по тем или иным причинам перестает работать как надо, человек чувствует сильный дискомфорт.
Проблемы с суставом могут возникнуть на фоне травмы во время несчастного случая или тренировки, бруксизма, сильного стресса, фибромиалгии, пишет
Вот какие еще симптомы заболеваний ВНС бывают:
сильная головная боль;
«хруст» или «щелчок» при открывании рта;
боль при зевании;
нарушения прикуса.
Воспаление носовых пазух
Если у вас гайморит или аллергия, то зубы у вас тоже могут болеть. У некоторых людей корни зубов верхней челюсти находятся близко к пазухам, поэтому если пазухи распухли, то из-за давления могут начать ныть зубы.