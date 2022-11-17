Болит зуб во время надкусывания: врачи предупредили о нетипичном симптоме рака

Зубная боль — это всегда неприятно. Долго терпеть ее не стоит точно — «само» не пройдет, нужно идти к врачу. Впрочем, нужно понимать, что связанные исключительно с зубами симптомы могут свидетельствовать о целом перечне недугов. Например, если зуб болит при жевании, возможно, вам пора обращаться к онкологу.

Разберемся, о каких болезнях может рассказать этот признак.