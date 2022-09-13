Онкологи признают, что очень часто рак никак себя не проявляет до того момента, когда болезнь зашла уже слишком далеко. И резкая потеря веса, боли, плохие анализы появляются уже на поздних стадиях. Поэтому так важно прислушиваться к своему организму. Например, во рту у вас могут появиться небольшие, при этом болезненные язвы . Располагаться они могут на щеках, языке, деснах.

- Если они сохраняются более недели, в этих областях появляется онемение — это повод посетить терапевта, — рекомендуют врачи Национальной службы здравоохранения США и Американского онкологического общества.