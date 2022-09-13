Онкологи признают, что очень часто рак никак себя не проявляет до того момента, когда болезнь зашла уже слишком далеко. И резкая потеря веса, боли, плохие анализы появляются уже на поздних стадиях. Поэтому так важно прислушиваться к своему организму. Например, во рту у вас могут появиться небольшие, при этом болезненные язвы. Располагаться они могут на щеках, языке, деснах.
- Если они сохраняются более недели, в этих областях появляется онемение — это повод посетить терапевта, — рекомендуют врачи Национальной службы здравоохранения США и Американского онкологического общества.
Также вас должны насторожить белые или красные пятна на слизистых. Они могут быть признаками рака гортани или рта.
- Опухоль может появиться в любой части горла или рта, — предупреждают эксперты Американского онкологического общества. — Обнаружить язвы вы можете на поверхности языка, на щеках, на губах или деснах.
Маловероятно, но возможно, появление непонятных высыпаний на миндалинах или трахее.
- Еще одним признаком, на который стоит обратить внимание, может быть изменение речи, — говорят эксперты
Конечно, врачи не рекомендуют сразу драматизировать ситуацию, так как язвы появляются не только из-за развивающейся онкологии. Они могут быть следствием пищевой аллергии или стресса.
Опасность представляют язвы, которые:
не проходят дольше трех недель;
появляются снова;
увеличиваются или появляются ближе к задней стенке горла;
кровоточат или краснеют.
- Многие из этих признаков и симптомов также могут быть вызваны другими заболеваниями, кроме рака, или даже другими видами рака, — предупреждают врачи Национальной службы здравоохранения. — Тем не менее, очень важно обратиться к терапевту или стоматологу, чтобы найти причину.
врач-онколог, заведующая отделением опухолей головы и шеи, кандидат медицинских наук, научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова
– Локализация «голова-шея» состоит из нескольких зон, в которых бывает множество онкологических заболеваний: рак малых и больших слюнных желез, щитовидной железы, опухоли глаза, ротовой полости, гортани, глотки, полости носа, шейного отдела пищевода, шейного отдела трахеи.
Как правило, слизистую оболочку полости рта, гортани и носа поражает плоскоклеточный рак (развивается из клеток плоского эпителия, выстилающего ротовую полость, полость носа и гортань). Он встречается чаще других, поэтому о нем и говорится чаще. В мире плоскоклеточный рак головы и шеи из семимиллиардного населения планеты обнаруживается у 800 тысяч человек.
Проблему может и должен увидеть и оценить стоматолог. Самый яркий пример, когда пациенты годами лечат у стоматологов гингивит, лейкоплакию, а это оказывается в последующем меланома слизистой или плоскоклеточный рак. И понимают, что это не стоматологическая проблема, а онкологическая, когда уже разрушается кость.
Кстати, многие виды рака сейчас излечимы и многие из них можно предотвратить. Если говорить о раке гортани и рта, то врачи рекомендуют бросить курить, так как больше половины из них — следствие вредной привычки. Не меньшую пользу вы принесете себе, отказавшись от спиртного и увеличив количество овощей и фруктов в своем ежедневном рационе.