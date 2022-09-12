Гвоздика — это одна из самых популярных пряностей в мире, по сути — это высушенные цветочные почки тропического вечнозеленого дерева, которое называется Syzygium aromaticum.

В чем же вред и польза гвоздики и какие преимущества для здоровья дает употребление этой специи в пищу.

Важные питательные вещества

Гвоздика содержит клетчатку, витамины и минералы, поэтому использование ее как в цельном, так и измельченном виде добавляет вкус и аромат блюдам и напиткам и способствует поступлению в организм полезных питательных веществ.

В одной чайной ложке гвоздики содержится 30% марганца, 4% витамина К, 3% витамина С, 1 грамм клетчатки. Рекомендуется ежедневно употреблять не более 2 граммов гвоздики в день.

В гвоздике есть полезные антиоксиданты

Антиоксиданты — это соединения, снижающие окислительный стресс, который может способствовать развитию хронических заболеваний.