Не только кефир: 5 напитков, которые восстанавливают микрофлору в кишечнике

- Если бы наш организм был стерилен, мы бы не смогли выжить при столкновении с любым вирусом или инфекцией. Наша иммунная система просто не умела бы работать. Основная функция микробиоты — защита организма от вредоносных бактерий, обитающих во внешней среде. Микробы, выстилая слизистую оболочку ЖКТ, защищают нас от внедрения патогенных микроорганизмов, — рассказала «Доктору Питеру» Анна Гаврикова.

Чтобы иммунитет был сильным, а микробы работали только на пользу, их надо правильно «кормить». И помочь в этом могут не только определенные продукты, но и некоторые напитки.