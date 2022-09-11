Не только кефир: 5 напитков, которые восстанавливают микрофлору в кишечнике

Наш кишечник — это орган, в котором сосредоточена большая часть микробов, заселяющих организм.И нам точно не стоит недооценивать их мощь: так, состав кишечной флоры влияет на пищевое поведение человека — на чувство голода и насыщения. Например, микробы вырабатывают ферменты, которые стимулируют высвобождение гормонов, вызывающих чувство сытости. То есть это не мозг настойчиво просит есть, не желудок — сигналы подают микроорганизмы прямиком из кишечника.
врач-гастроэнтеролог ММЦ «СОГАЗ» в Санкт-Петербурге
- Если бы наш организм был стерилен, мы бы не смогли выжить при столкновении с любым вирусом или инфекцией. Наша иммунная система просто не умела бы работать. Основная функция микробиоты — защита организма от вредоносных бактерий, обитающих во внешней среде. Микробы, выстилая слизистую оболочку ЖКТ, защищают нас от внедрения патогенных микроорганизмов, — рассказала «Доктору Питеру» Анна Гаврикова.
Чтобы иммунитет был сильным, а микробы работали только на пользу, их надо правильно «кормить». И помочь в этом могут не только определенные продукты, но и некоторые напитки.
Кефир
В кефире много витаминов, минералов и, самое главное, молочнокислых бактерий (бифидо- и лактобактерии). Он может оказывать как слабительное действие, так и, наоборот, крепить. Все зависит от срока выработки. Если пить свежий кефир, который был изготовлен 1-2 дня назад, то он прекрасно поможет справиться с запором. А вот напиток, которому 3 дня и больше, наоборот, обладает мягким слабительным эффектом.
Молочнокислые бактерии, которыми богат напиток, очень по вкусу нашей кишечной микробиоте. Благодаря кефиру у человека укрепляется иммунитет, кости, зубы, нормализуется вес. В общем, сплошная польза.
Зеленый чай
Этот напиток помогает взбодриться не хуже, чем кофе. Он также уменьшает воспалительные процессы в организме, способствует расширению сосудов головного мозга, снижает уровень плохого холестерина в крови.
А еще зеленый чай — верный союзник правильной работы нашего кишечника.
- Зеленый чай предотвращает процессы гниения в кишечнике, нейтрализует токсины бактерий, вызывающих этот процесс. Плюс ко всему он способствует похудению, уменьшает жировые отложения, — рассказывала «Доктору Питеру» кандидат медицинских наук Ирина Юзуп.
Комбуча
Или чайный гриб. Комбуча сейчас снова стала популярным напитком. Многие называет ее «суперфудом из СССР». Те, кто выросли в Союзе, наверняка помнят банку с непонятной плавающей жижей, которую так трепетно охраняла бабушка или мама.
Сейчас же комбучу можно купить во многих продуктовых супермаркетах. Считается, что она содержит пробиотики и помогает восстанавливать микрофлору кишечника. Этот напиток также любят те, кто на диете — он помогает подавлять аппетит. Правда, пить комбучу могут не все — вкус у нее весьма специфический.
Вода
Да, из-за дефицита воды наш кишечник тоже может страдать. Дело в том, что именно чистая питьевая вода лучше всего помогает пищеварительной системе усваивать полезные вещества из того, что вы съели.
Помимо этого, как можно больше чистой воды надо пить тем, кто налегает на жирную, тяжелую пищу и даже на клетчатку. Она помогает ЖКТ быстрее расправиться с «грубой» едой, спасает организм от брожения и неприятных последствий, таких как запор и метеоризм.
Костный бульон
Костный бульон богат витаминами, минералами и коллагеном — некоторые специально варят его, потом немного остужают и разливают по маленьким бутылочкам, чтобы пить несколько дней подряд.
Дело в том, что коллаген отвечает не только за нашу красоту. Он помогает питать слизистую оболочку кишечника, что тоже важно для его правильной работы. А желатин, которым тоже богат бульон, способен поглощать воду и поддерживать слой слизи, которая нужна для защиты стенок кишечника от «плохих» микробов.