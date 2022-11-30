Мойдодыра на них нет: урологи назвали 10 правил гигиены мужчин, которые редко кто соблюдает

Урологи отмечают — даже с развитием информационных технологий и доступностью информации о профилактике различных болезней, проблем в интимной мужской сфере меньше не стало. К сожалению, многие мужчины пренебрегают правилами интимной гигиены, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем организма в целом.

Врачи-урологи перечислили основные гигиенические нормы, которые следует соблюдать мужчинам с малых лет для поддержания чистоты и предотвращения воспалительных процессов.