И лениться менять постельное белье точно не стоит. Дело в том, что каждую ночь во время сна организм выделяет жидкости, кожное сало, а также на белье остаются тысячи мертвых клеток кожи.

Плюс ко всему, мы делим нашу кровать примерно с миллионом пылевых клещей. Они живут в матрасе, подушках и одеяле, выделяют фекалии и другие не самые приятные жидкости из своего организма. Именно постельное белье служит преградой, своеобразным щитом, которым может защитить нас от них.

Если же вы ждете явных загрязнений на белье, то это может привести к развитию:

- В первую очередь клещи могут заставить вас страдать от аллергических реакций. Человек начинает кашлять, чихать, у него появляется насморк и сыпь на коже, — говорит дерматолог Кливлендской клиники Алок Виа.

А теперь представьте, что вся эта смесь из клещей, вашего кожного сала, мертвых клеток накапливается. Неудивительно, что это может спровоцировать болезни посерьезнее, например пневмонию.