При пневмонии самолечением заниматься точно не стоит — лучше обращайтесь к врачу. Он назначит обследование, чтобы понять природу болезни — вызвали ее бактерии или вирусы. От этого будет зависеть тактика лечения.
Считается, что бактериальная — намного опаснее. Определить на глазок, какая именно у человека, практически невозможно. В этом случае прояснить картину может, например, анализ крови.
Врач-оториноларинголог Мария Евдокимова в своем телеграм-канале назвала 4 признака, которые помогают отличить одну пневмонию от другой.
При бактериальной пневмонии обычно в анализе крови повышение лейкоцитов и абсолютного числа нейтрофилов, при вирусной — наоборот.
При бактериальной пневмонии прокальцитонин (прогормон, который участвует в метаболизме кальция и поддерживает его постоянный уровень в крови. — Прим. ред.) обычно повышен, а при вирусной — в норме.
При бактериальной пневмонии обычно состояние более тяжелое (хотя не всегда), вялость, выраженная слабость.
При бактериальной пневмонии чаще процесс односторонний, пневмония очаговая, инфильтративная, реже — долевая. При вирусной чаще — пневмония интерстициальная, двухсторонняя.
4 нетипичных симптома пневмонии
Воспаление легких бывает в любом возрасте, но чаще выявляется у юных и пожилых. В Национальной службе здравоохранения Великобритании среди частых симптомов поражения легких называли:
кашель;
высокую температуру;
затрудненное дыхание;
боли в груди.
Однако, по словам экспертов Американской ассоциации легких, проявления этого коварного заболевания могут быть нетипичными и зависеть от типа микроба, вызвавшего инфекцию, возраста человека, общего состояния здоровья. Вот 4 необычных симптома пневмонии:
потеря аппетита;
тошнота;
рвота (особенно часто встречается у маленьких детей);
спутанное сознание (этот симптом, наоборот, свойственен пожилым людям).
Кроме того, пациенты с пневмонией могут страдать от хрипов и болей в суставах и мышцах.
Кому в сезон гриппа врачи советуют делать прививку от пневмококковой инфекции — виновницы каждой третьей бактериальной пневмонии, читайте ЗДЕСЬ.