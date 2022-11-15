При пневмонии самолечением заниматься точно не стоит — лучше обращайтесь к врачу. Он назначит обследование, чтобы понять природу болезни — вызвали ее бактерии или вирусы. От этого будет зависеть тактика лечения.

Считается, что бактериальная — намного опаснее. Определить на глазок, какая именно у человека, практически невозможно. В этом случае прояснить картину может, например, анализ крови.

Врач-оториноларинголог Мария Евдокимова в своем телеграм-канале назвала 4 признака, которые помогают отличить одну пневмонию от другой.