Тест на качество дыхания: как проверить здоровье легких, не выходя из дома

Пандемия коронавирусной инфекции заставила многих критически посмотреть на состояние здоровья своих легких. Нередко развитие осложнений при инфекции возникало потому, что наши легкие изначально были не в лучшем состоянии. Курение, загрязненный воздух, частые инфекции и даже лишний вес — все это отрицательно влияет на бронхолегочную систему.
Даже если пандемия обошла стороной, важно следить за состоянием дыхательной системы, вовремя оценить: все ли в порядке с дыханием и не стоит ли посетить врача? Какие тревожные «звоночки» нужно искать, нам рассказала Дарья Борисова, пульмонолог, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.
Как дышит здоровый человек
Казалось бы, ответ на вопрос, каким дыхание должно быть в норме, кажется очевидным. Но многие дышат неправильно. При нормальном дыхании вдох всегда должен делаться через нос. Исключение составляет речевое дыхание: когда мы разговариваем с кем-то, то чаще дышим через рот. Выдох при этом возможно делать как через нос, так и через рот. В состоянии покоя дыхание должно быть ровным, непрерывным, без длительных пауз или ускорений.
Многие из нас из-за аллергии, проблем с носом и придаточными пазухами дышат ртом. Это сразу снижает поступление кислорода на 10–20%, воздух хуже согревается, очищается, мы можем чаще простывать, страдаем от сухости рта и глотки, покашливания.
Задержи дыхание и засеки время
Еще одна важная способность человека — возможность задержки дыхания на определенный период. То, на сколько человек может задерживать дыхание, зависит от возраста и пола. Так, у детей задержка в среднем длится 30 — 35 секунд. По мере взросления и роста организма показатель увеличивается. Для женщины нормой считаются 40 — 45 секунд, для мужчин — 50-60 секунд.
Стоит отметить, что здесь мы говорим о здоровых людях молодого или среднего возраста: у пожилых показатели будут ниже. А вот профессиональные спортсмены, напротив, способны задерживать дыхание и на более долгий срок. Их организм умеет экономно и рационально расходовать кислород, который поступает в кровь из легочной ткани.
Конечно, точно и объективно оценить состояние респираторного тракта в целом и легких в частности может только врач. Он назначит целый ряд функциональных проб, которые анализируются в комплексе, в том числе на компьютере. Но часть тестов можно сделать и дома, чтобы понять — есть ли у вас проблемы.
Так, для проверки качества дыхания в домашних условиях можно использовать несколько функциональных тестов.
Проба Штанге: 2 варианта
Самым популярным методом оценки дыхания считается проба Штанге — на вдохе и выдохе. В первом случае необходимо сесть на стул, расслабиться и сделать два глубоких вдоха-выдоха. После этого вдохните воздух, зажмите нос, задержите дыхание и засеките время. Наполнять легкие «до отказа» при этом не нужно.
Результат больше минуты — признак отличного состояния легких.
40–60 секунд считаются нормальным показателем.
30–40 секунд — приемлемым.
А вот если вы не способны задержать дыхание дольше, чем на 30 секунд, — это уже повод обратиться на прием к врачу и пройти углубленное обследование.
Для второго типа пробы Штанге дыхание задерживают на выдохе.
Здесь отличный показатель — 40 секунд и больше.
Хороший — 30-40 секунд.
Плохой — все, что ниже 25 секунд.
Если вы провалили оба теста, стоит записаться на прием к пульмонологу — скорее всего, в вашем респираторном тракте есть проблемы.
Проба Генчи: на выдохе
Еще один популярный тест — проба Генчи. Здесь мы засекаем максимально возможную задержку дыхания после глубокого спокойного выдоха. Исследование проводят сидя, без предварительной разминки. Норма для нетренированного здорового человека — 20–40 секунд. При хорошей физической подготовке — от 60 до 90 секунд.
Преимуществом функциональных тестов является их простота: выполнить их можно дома без помощи врачей. Однако стоит отметить, что все подобные пробы крайне субъективны. Они не могут ни исключить, ни подтвердить наличие у человека заболеваний легочной системы.
Когда идти к врачу
Существует перечень симптомов, по которым можно заподозрить нарушения в работе легких. Прежде всего это сухой или влажный кашель: как редкий, так и частый. К тревожным симптомам относят:
шумное дыхание,
ощущение неполного вдоха или выдоха,
наличие гноя или крови в мокроте.
О проблемах с дыхательной системой могут говорить одышка при физической нагрузке или в покое, боли в грудной клетке, резкая потеря веса, храп во сне, а также общая слабость и повышение температуры тела.
Проблема не всегда в легких
Важно понимать, что далеко не все перечисленные симптомы характерны именно для болезни легких. Они могут говорить и о нарушениях в работе нервной или сердечно-сосудистой систем, ЛОР-болезнях и т.д.
Поэтому, если вы заметили у себя один или несколько симптомов, не нужно заниматься самолечением и самодиагностикой. Сразу обращайтесь к специалисту: врач оценит ваше состояние и назначит необходимые исследования, чтобы определить причину нарушений.