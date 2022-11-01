Тест на качество дыхания: как проверить здоровье легких, не выходя из дома

Пандемия коронавирусной инфекции заставила многих критически посмотреть на состояние здоровья своих легких. Нередко развитие осложнений при инфекции возникало потому, что наши легкие изначально были не в лучшем состоянии. Курение, загрязненный воздух, частые инфекции и даже лишний вес — все это отрицательно влияет на бронхолегочную систему.

Даже если пандемия обошла стороной, важно следить за состоянием дыхательной системы, вовремя оценить: все ли в порядке с дыханием и не стоит ли посетить врача? Какие тревожные «звоночки» нужно искать, нам рассказала Дарья Борисова, пульмонолог, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.