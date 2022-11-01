Тест на качество дыхания: как проверить здоровье легких, не выходя из дома
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Пандемия коронавирусной инфекции заставила многих критически посмотреть на состояние здоровья своих легких. Нередко развитие осложнений при инфекции возникало потому, что наши легкие изначально были не в лучшем состоянии. Курение, загрязненный воздух, частые инфекции и даже лишний вес — все это отрицательно влияет на бронхолегочную систему.

Даже если пандемия обошла стороной, важно следить за состоянием дыхательной системы, вовремя оценить: все ли в порядке с дыханием и не стоит ли посетить врача? Какие тревожные «звоночки» нужно искать, нам рассказала Дарья Борисова, пульмонолог, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге. 

Дарья Борисова
пульмонология, аллергология

Врач аллерголог-иммунолог, пульмонолог

vk.com/smclinic_spb

Как дышит здоровый человек

Казалось бы, ответ на вопрос, каким дыхание должно быть в норме, кажется очевидным. Но многие дышат неправильно. При нормальном дыхании вдох всегда должен делаться через нос. Исключение составляет речевое дыхание: когда мы разговариваем с кем-то, то чаще дышим через рот. Выдох при этом возможно делать как через нос, так и через рот. В состоянии покоя дыхание должно быть ровным, непрерывным, без длительных пауз или ускорений.

Многие из нас из-за аллергии, проблем с носом и придаточными пазухами дышат ртом. Это сразу снижает поступление кислорода на 10–20%, воздух хуже согревается, очищается, мы можем чаще простывать, страдаем от сухости рта и глотки, покашливания.

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Задержи дыхание и засеки время

Еще одна важная способность человека — возможность задержки дыхания на определенный период. То, на сколько человек может задерживать дыхание, зависит от возраста и пола. Так, у детей задержка в среднем длится 30 — 35 секунд. По мере взросления и роста организма показатель увеличивается. Для женщины нормой считаются 40 — 45 секунд, для мужчин — 50-60 секунд.

Стоит отметить, что здесь мы говорим о здоровых людях молодого или среднего возраста: у пожилых показатели будут ниже. А вот профессиональные спортсмены, напротив, способны задерживать дыхание и на более долгий срок. Их организм умеет экономно и рационально расходовать кислород, который поступает в кровь из легочной ткани.

Конечно, точно и объективно оценить состояние респираторного тракта в целом и легких в частности может только врач. Он назначит целый ряд функциональных проб, которые анализируются в комплексе, в том числе на компьютере. Но часть тестов можно сделать и дома, чтобы понять — есть ли у вас проблемы.

Так, для проверки качества дыхания в домашних условиях можно использовать несколько функциональных тестов.

Проба Штанге: 2 варианта

Самым популярным методом оценки дыхания считается проба Штанге — на вдохе и выдохе. В первом случае необходимо сесть на стул, расслабиться и сделать два глубоких вдоха-выдоха. После этого вдохните воздух, зажмите нос, задержите дыхание и засеките время. Наполнять легкие «до отказа» при этом не нужно.

  • Результат больше минуты — признак отличного состояния легких.

  • 40–60 секунд считаются нормальным показателем.

  • 30–40 секунд — приемлемым.

А вот если вы не способны задержать дыхание дольше, чем на 30 секунд, — это уже повод обратиться на прием к врачу и пройти углубленное обследование.

Для второго типа пробы Штанге дыхание задерживают на выдохе.

  • Здесь отличный показатель — 40 секунд и больше.

  • Хороший — 30-40 секунд.

  • Плохой — все, что ниже 25 секунд.

Если вы провалили оба теста, стоит записаться на прием к пульмонологу — скорее всего, в вашем респираторном тракте есть проблемы.

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Проба Генчи: на выдохе

Еще один популярный тест — проба Генчи. Здесь мы засекаем максимально возможную задержку дыхания после глубокого спокойного выдоха. Исследование проводят сидя, без предварительной разминки. Норма для нетренированного здорового человека — 20–40 секунд. При хорошей физической подготовке — от 60 до 90 секунд.

Преимуществом функциональных тестов является их простота: выполнить их можно дома без помощи врачей. Однако стоит отметить, что все подобные пробы крайне субъективны. Они не могут ни исключить, ни подтвердить наличие у человека заболеваний легочной системы.

Когда идти к врачу

Существует перечень симптомов, по которым можно заподозрить нарушения в работе легких. Прежде всего это сухой или влажный кашель: как редкий, так и частый. К тревожным симптомам относят:

  1. шумное дыхание,

  2. ощущение неполного вдоха или выдоха,

  3. наличие гноя или крови в мокроте.

О проблемах с дыхательной системой могут говорить одышка при физической нагрузке или в покое, боли в грудной клетке, резкая потеря веса, храп во сне, а также общая слабость и повышение температуры тела.

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Проблема не всегда в легких

Важно понимать, что далеко не все перечисленные симптомы характерны именно для болезни легких. Они могут говорить и о нарушениях в работе нервной или сердечно-сосудистой систем, ЛОР-болезнях и т.д.

Поэтому, если вы заметили у себя один или несколько симптомов, не нужно заниматься самолечением и самодиагностикой. Сразу обращайтесь к специалисту: врач оценит ваше состояние и назначит необходимые исследования, чтобы определить причину нарушений. 

Алена Парецкая