Кашель почти всегда сопровождает обычные респираторные инфекции, и это не повод для серьезного беспокойства. Тревога появляется, если он долго не проходит — более 3-х недель. Как правило, для выявления причин затяжного или непонятного кашля назначают рентгенографию или КТ органов грудной клетки. Также врачи смотрят на общий анализ крови. По словам врача-терапевта, профессора Аркадия Верткина, по его результатам можно в том числе судить о природе инфекции:
о бактериальной будет говорить повышенное количество лейкоцитов в крови (больше 9*109/л — лейкоцитоз),
о вирусной — пониженное количество лейкоцитов в крови (менее 4*109/л).
Профессор, доктор медицинских наук, директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А. И. Евдокимова, руководитель общества «Амбулаторный врач»t.me/arkadyvertkin
— Некоторое время назад считалось, что при отсутствии изменений на рентгенограмме нет необходимости выполнять КТ легких, однако пандемия COVID-19 внесла свои коррективы — так называемые «матовые стекла», характерные для этого заболевания, могут быть не видны на рентгенографии, но хорошо просматриваются на КТ, — рассказал профессор Верткин в своем телеграм-канале.
Кстати, нередко кашель и вовсе может быть не связан с проблемами органов дыхания, а быть проявлением рефлюксной болезни (ГЭРБ) — при ней кислотное содержимое желудка попадает в пищевод и даже ротовую полость, раздражая слизистую оболочку и вызывая кашель. Тогда для диагностики подозрительного кашля потребуется еще и ФГДС — эндоскопическое исследование органов верхних отделов ЖКТ.
8 признаков опасного кашля
При некоторых видах кашля без дополнительного и желательно быстрого обследования органов дыхания не обойтись. Причем речь не только о рентгенографии или обычной КТ, но и компьютерной томографии высокого разрешения с контрастированием, бронхоскопии, биопсии, цитологическом исследовании. По словам профессора Верткина, всё это нужно, чтобы исключить смертельно опасные злокачественные заболевания легких.
Терапевт назвал 8 признаков, при которых кашель нельзя игнорировать. Итак, обращайте внимание на эти «красные флаги»:
кашель с примесью крови, зеленой мокротой;
вновь появившийся кашель у курильщика старше 45 лет;
если кашель мучает курильщика 55-80 лет с индексом курения 30 пачка/лет, который продолжает курить или бросил в течение последних 15 лет. По словам врача, индекс курения используют для определения риска развития хронической обструктивной болезни легких. Чтобы его рассчитать, надо умножить количество выкуриваемых сигарет в день на стаж вредной привычки в годах, а затем разделить это число на 20;
кашель, сопровождающийся дистанционными хрипами;
рецидивирующая пневмония;
видимая глазом одышка, особенно в покое и ночью;
лихорадка, потеря веса;
отклонения в исследованиях или рентгенограмме грудной клетки, совпадающие с продолжительностью кашля.
Бывает не только у курильщиков
В НМИЦ онкологии им. Блохина ранее описывали портрет типичного пациента, страдающего раком легкого. По словам врача-онколога Ксении Саранцевой, это:
мужчина в возрасте 65 лет, который имеет длительный стаж курения (10 и более лет);
женщина 50+, без курения в анамнезе.
Как объясняла онколог, факт курения — основной, но не единственный фактор риска. Немалая доля случаев рака легкого обусловлена генетическими поломками, которые могут спровоцировать заболевание у людей любого возраста и пола, в том числе некурящих.
Кроме курения, к факторам риска относят:
контакт с асбестом, радоном,
неблагоприятную экологическую обстановку,
хронические респираторные заболевания: пневмонии, частые воспаления, запущенные бронхиты.
В НМИЦ онкологии говорят, что в большинстве случаев злокачественную опухоль в легком находят случайно — например, во время профосмотров или диспансеризации. Нередко за помощью обращаются люди с жалобами, которые пытаются обнаружить причину длительного кашля или повторяющихся пневмоний.
Что лучше делать — рентгенографию или КТ, а также как лечат рак легкого, читайте ЗДЕСЬ.