— Некоторое время назад считалось, что при отсутствии изменений на рентгенограмме нет необходимости выполнять КТ легких, однако пандемия COVID-19 внесла свои коррективы — так называемые «матовые стекла», характерные для этого заболевания, могут быть не видны на рентгенографии, но хорошо просматриваются на КТ, — рассказал профессор Верткин в своем телеграм-канале.

Кстати, нередко кашель и вовсе может быть не связан с проблемами органов дыхания, а быть проявлением рефлюксной болезни (ГЭРБ) — при ней кислотное содержимое желудка попадает в пищевод и даже ротовую полость, раздражая слизистую оболочку и вызывая кашель. Тогда для диагностики подозрительного кашля потребуется еще и ФГДС — эндоскопическое исследование органов верхних отделов ЖКТ.