Дышите глубже: почему самый популярный способ успокоиться делает только хуже

«Дыши глубже», — обычно советуем мы человеку, который находится на грани нервного срыва. Считается, что глубокий вдох ртом и медленный выдох носом помогут преодолеть панику или снять тревожные симптомы. Но нейробиолог, профессор Стэнфордского университета, доктор Эндрю Хуберман предупреждает: такое дыхательное упражнение может только усугубить тревожные симптомы.
Американский нейробиолог, адъюнкт-профессор кафедры нейробиологии медицинской школы Стэнфордского университета
«Если вы просто сделаете глубокий вдох, то на самом деле увеличите частоту сердечных сокращений, —
Вместо этого эксперт советует другой способ: двойной вдох носом и длительный продолжительный выдох через него же.
«Именно так вы на самом деле дышите каждые несколько минут во время сна или когда вам не хватает воздуха», — говорит доктор Хуберман.
По словам эксперта, когда человеку не хватает воздуха, его легочные альвеолы «сжимаются и сплющиваются как пустые воздушные шарики». В итоге в кровь не поступает достаточное количество кислорода, а вместо него накапливается углекислый газ. В итоге ваше нервное состояние усугубляется. А при двойном вдохе альвеолы правильно наполняются воздухом и расправляются.
«Когда вы так дышите, то естественным образом активируете нейронные цепи в мозге и теле, — объясняет нейробиолог. — Срабатывает „переключатель“ с симпатической нервной системы и реакции „бей или беги“ на парасимпатическую, которая восстанавливает состояние спокойствия в теле. Большинству людей нужен только один, так называемый физиологический вздох, чтобы полностью вернуться в спокойное состояние».
Кстати, ранее психолог Ирина Нуждова рассказала «Доктору Питеру», как правильно плакать, чтобы снять стресс. Здесь тоже многое зависит от дыхания.
«Плакать надо навзрыд, „всхлипывая“ (очень короткий рефлекторный вдох), — говорит психолог. — А на выдохе чуть приоткрыть рот и растянуть выдох, практически со стоном. Если после плача рождается крик, не сдерживайте его. Кричите — так тело и психика избавляются от гнева, страха, боли».