Дышите глубже: почему самый популярный способ успокоиться делает только хуже

«Если вы просто сделаете глубокий вдох, то на самом деле увеличите частоту сердечных сокращений, — пояснил ученый. — Это называется дыхательной синусовой аритмией. То есть, на самом деле у вас частит пульс и вы начинаете нервничать еще сильнее».

Вместо этого эксперт советует другой способ: двойной вдох носом и длительный продолжительный выдох через него же.

«Именно так вы на самом деле дышите каждые несколько минут во время сна или когда вам не хватает воздуха», — говорит доктор Хуберман.

По словам эксперта, когда человеку не хватает воздуха, его легочные альвеолы «сжимаются и сплющиваются как пустые воздушные шарики». В итоге в кровь не поступает достаточное количество кислорода, а вместо него накапливается углекислый газ. В итоге ваше нервное состояние усугубляется. А при двойном вдохе альвеолы правильно наполняются воздухом и расправляются.