Как справиться со стрессом
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Здоровая психика не менее важна, чем здоровое сердце. Правда, если с проблемами в работе сердечно-сосудистой системы мы рано или поздно отправляемся к врачу, то к психотерапевту обращаемся в исключительных случаях. А это очень важно в тревожное время. Максимум, что мы делаем для собственной психики: следуем советам от непрофессионалов из интернета. Но так делать категорически нельзя! Иначе вы навредите еще больше.

Марина Кинкулькина
Марина Кинкулькина
Психология

Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук.

— Психические расстройства возникают, когда человек переживает очень сильный стресс, который преодолевает защитные барьеры в психике, или когда ослаблена способность человека сопротивляться стрессу, — объяснила заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского университета Марина Кинкулькина. — В обычных условиях людей, испытывающих тревогу, не более 30 процентов. Сейчас уровень стресса средний.

10 октября во всем мире отмечают День психического здоровья. Эксперты рассказали, как снизить влияние стресса на организм, и описали методы, которые только вредят.

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— Мы не всегда можем повлиять на ситуацию, но, чтобы не допустить развития негативных последствий, нужна профилактика, — рекомендует Марина Кинкулькина. — Повышать сопротивляемость стрессу нужно всегда.

Чаще всего речь идет о здоровом образе жизни, правильном, сбалансированном питании, режиме дня и физической нагрузке. Но это общие советы с исключениями.

Вредные рекомендации

  • Резко увеличить физическую нагрузку.

Если до этого вы были малоактивны, резко менять привычный образ жизни не стоит. Вводить нагрузку необходимо постепенно, чтобы не создать для организма еще одну стрессовую ситуацию.

— Не надо идти на бокс или поднимать штангу, можно ездить на велосипеде, плавать, заниматься йогой, — объясняет наш эксперт.

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  • Выбирать успокоительные по совету знакомых.

Даже если они волшебным образом справились с депрессией и тревогой у соседки за несколько часов, это вовсе не означает, что такой же препарат подойдет и вам.

— Стандартные схемы подходят далеко не всем и могут усугубить состояние, — предупреждает доктор Кинкулькина. — Если вы испытываете дискомфорт, продолжительную тревогу или беспокойство, запишитесь на прием к психотерапевту или психиатру.

Врач подберет индивидуальное лечение.

Светлана Шпорт
Светлана Шпорт
Психиатрия

Генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России

— Если есть потребность в назначении лекарственных препаратов, необходимо прийти на прием к врачу, который совершенно точно скажет, какие препараты принимать безопасно, — добавляет генеральный директор НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России Светлана Шпорт.

  • Не снимайте стресс алкоголем.

Такой способ, по словам Марины Кинкулькиной, принесет облегчение разве что на короткий промежуток времени. Это очень опасное решение, которое приведет к быстрому формированию зависимости.

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Эффективные привычки против стресса

  • Разговаривайте с близкими.

Практически безвозмездный метод терапии. Разве что потребуется небольшой торт или пирожные, чтобы за чашкой чая вечером обсудить все наболевшие проблемы.

— Мы совершенно забыли, что один из самых простых методов психотерапии — «вентиляция» своих эмоций, когда мы говорим нашим близким о том, что нас волнует, — говорит Светлана Шпорт.

Наши внутренние переживания переходят в словесную форму и покидают нас значительно быстрее, чем если бы мы копили в себе тревогу. Поэтому эксперт рекомендует проговаривать свои переживания.

  • Заполнить день делами.

Если вы заняты, у вас нет времени на переживания. Занятость тоже неплохо помогает бороться со стрессом.

— День должен быть расписан, — рекомендует Марина Кинкулькина. — Пользуйтесь методом маленьких шагов: разбейте крупную задачу, которая кажется невыполнимой, на несколько частей. Приступить к небольшому делу проще.

Когда появляется свободное время, потратьте его на хобби, чтобы отрезать любую возможность негативным мыслям добраться до вас.

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  • Помогайте близким и незнакомым.

В борьбе со стрессом помогает забота о других. Поэтому, если вы чувствуете, как тревога начинает нарастать, помогайте одиноким людям, соседям, просто прохожим на улице.

— Добрые отношения — тоже важный фактор, — говорит доктор Кинкулькина.

  • Сократите информационный поток.

Некоторые эксперты и вовсе рекомендуют отказаться от просмотра, прослушивания и чтения новостей. Но в курсе происходящего вокруг все же быть стоит. Рекомендуется довольно сильно ограничивать себя в инфопотоке. Например, смотреть ленту два раза в день, но не ранним утром после пробуждения, и не после 18 часов, чтобы уснуть спокойно.

  • Найдите занятие, которое вас наполняет.

Кому-то силы придает прослушивание музыки, а кого-то наполнит ресурсами любимый сериал. Определитесь с занятиями, которые в тяжелый момент помогут вам справиться с тревогой и беспокойством.

Алена Безменова