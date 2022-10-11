— Мы не всегда можем повлиять на ситуацию, но, чтобы не допустить развития негативных последствий, нужна профилактика, — рекомендует Марина Кинкулькина. — Повышать сопротивляемость стрессу нужно всегда.

Чаще всего речь идет о здоровом образе жизни, правильном, сбалансированном питании, режиме дня и физической нагрузке. Но это общие советы с исключениями.

Вредные рекомендации

Резко увеличить физическую нагрузку.

Если до этого вы были малоактивны, резко менять привычный образ жизни не стоит. Вводить нагрузку необходимо постепенно, чтобы не создать для организма еще одну стрессовую ситуацию.

— Не надо идти на бокс или поднимать штангу, можно ездить на велосипеде, плавать, заниматься йогой, — объясняет наш эксперт.