Стресс, который психика переварить не в силах: названы 18 симптомов панической атаки

В последние десятилетия панические атаки перестали быть редкостью, поскольку наша жизнь существенно изменилась. Психика людей до определенной степени способна «переварить» те нагрузки, которые на нее ложатся, но если это постоянный стресс, перегрузки в комбинации с определенными проблемами здоровья, недосыпом и другими факторами, возможны срывы.

Панические атаки — это очень неприятные приступы, сопровождающиеся серьезными физическими и психическими проявлениями. «Доктор Питер» совместно с психотерапевтом Екатериной Домбровской разбирались, как определить у себя панические атаки и как с ними справляться.