Стресс, который психика переварить не в силах: названы 18 симптомов панической атаки

В последние десятилетия панические атаки перестали быть редкостью, поскольку наша жизнь существенно изменилась. Психика людей до определенной степени способна «переварить» те нагрузки, которые на нее ложатся, но если это постоянный стресс, перегрузки в комбинации с определенными проблемами здоровья, недосыпом и другими факторами, возможны срывы.
Панические атаки — это очень неприятные приступы, сопровождающиеся серьезными физическими и психическими проявлениями. «Доктор Питер» совместно с психотерапевтом Екатериной Домбровской разбирались, как определить у себя панические атаки и как с ними справляться.
Психолог, психотерапевт, сексолог, специалист по межличностным взаимоотношениям
Страх — мучительный, леденящий
Под панической атакой понимают особое состояние — приступ, основу которого составляет панический страх, тяжелейшая тревожность в сочетании с крайне неприятными психическими и физическими реакциями. При этом уровень страха и паники никак не соизмерим с тем провокатором, который мог стимулировать приступ. По сути, триггеры не опасны для жизни, в них нет сильной угрозы: это могут быть совещание на работе, внезапно свалившиеся дела, бытовые неурядицы и т.д.
От панических атак чаще страдают женщины, хотя и у мужчин они тоже возможны. Не все понимают, что пережили именно ПА, поэтому к специалистам обращаются далеко не все. А эксперты считают, что этой напасти подвержено до 5 процентов всех взрослых.
Накатывает, как волна
Приступ возникает постепенно и может возникать в совершенно неожиданных местах и ситуациях. Например, во время экзамена, совещания, поездки в метро вдруг накатывает тревога, для которой вроде бы и нет повода, возникает паника. Также приступ сопровождается дурнотой, подташниванием, потемнением в глазах.
Внешне это может быть похоже на сердечный приступ, обморок или истерику. Особенно часто паническую атаку путают с сердечными приступами — для них типично резкое учащение сердцебиения, боль в проекции сердца, ощущение нехватки воздуха, одышка. И интенсивный страх — это тоже общее для инфаркта и панической атаки чувство.
Но при проблемах сердца страх более конкретный — люди очень боятся умереть.
Среди провокаторов панических атак специалисты выделяют две группы факторов — это реакция на сильные стрессовые события или ответ организма на расстройство эндокринной регуляции, наличие проблем с сердечно-сосудистой системой. Плюс к этому психиатрия выделяет отдельно приступы, связанные с паническим расстройством или другими патологиями, которые сопровождаются тревогой или страхом.
И еще один интересный нюанс. У тех людей, которые уже пережили несколько панических атак, новый приступ может спровоцировать ожидание, страх ее возникновения. Это тревожит человека все сильнее и сильнее, и в итоге может возникнуть новый приступ.
Психика и физиология
Чтобы лучше понимать суть происходящих изменений, разделим все проявления на две группы. Это эмоциональные реакции и физиологические симптомы. Они не обязательно должны присутствовать все сразу, но зачастую у человека проявляется большинство из описанных проявлений.
Если говорить об эмоциях, то среди проявлений присутствуют:
Сильная, выраженная тревога.
Страх гибели или потери контроля над собой или ситуацией.
Переживание о том, что ты сходишь с ума.
Развитие дереализации с деперсонализацией — ощущение, что ты теряешь связь с окружающей реальностью и живешь в другом мире.
Среди физических проявлений панической атаки стоит выделить целый ряд крайне неприятных субъективных симптомов:
Сильное головокружение.
Резко учащенное сердцебиение из-за массивного выброса гормонов стресса.
Поверхностное неглубокое дыхание, из-за чего возникает гипервентиляция.
Ощущение нехватки воздуха.
Сильная потливость.
Приступ одышки.
Ощущение немеющих конечностей.
Расстройство зрения и слуха.
Приступы судорог.
Приступы тошноты — обычно без рвоты.
Сильная дрожь в конечностях.
Ощущение озноба или холода.
Понижение давления.
Помогите справиться с атакой
Нередко человек сам не в состоянии адекватно справиться с паническими атаками. В этом случае ему необходима помощь окружающих и особенно — близких людей. Что сделать?
Не паникуйте, человек не умирает, ему просто нужно прийти в себя. Дайте попить, помогите успокоить дыхание, проговаривая — «раз-два-три — вдох» и аналогично с выдохом. Ведите себя уверенно и спокойно.
Выведите из помещения на открытый воздух или хотя бы найдите укромный угол, где нет людей.
Привлекайте внимание к себе, говоря с человеком спокойно и уверенно, напомните, что это просто приступ паники, никто не умирает, побуждайте отвлекаться на окружающий мир.
Попробуйте физический контакт — обнимите, берите за руку и поглаживайте, разотрите кисти. Но если человек против и ему только хуже, лучше дать человеку возможность побыть в уединении.