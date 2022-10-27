— То есть, травы могут оказать положительный эффект, никак не повлиять на организм или оказать токсическое воздействие. Прямых противопоказаний к применению растительных препаратов нет, но и рекомендаций тоже не разработано , — сказал инфекционист.

Нет однозначного мнения у специалистов и насчет применения лекарственных иммуномодуляторов — многие ставят под сомнение их эффективность.

— Если и применять их, то строго под контролем лечащего врача-иммунолога, который разбирается в этих препаратах, — добавил доктор.

К приему витаминов тоже стоит относиться осознанно — надо восполнять дефицит тех витаминов, которых не хватает именно вам. При этом дозировку и длительность приема все-таки должен определять ваш лечащий врач — пить их наобум не стоит.

А что поможет иммунитету?

Тут все хоть и банально, но от этого не менее эффективно.

— Все иммунологи сходятся во мнении, что действительно иммунную систему можно укрепить, соблюдая базовые правила здорового образа жизни, необходимые для всех органов и систем нашего организма, — подчеркнул Андрей Поздняков, еще раз напомнив три главных правила, которые влияют на иммунитет.

Эти правила кажутся простыми, но на самом деле их достаточно сложно соблюдать в обычной жизни: