Некоторые для укрепления иммунитета начинают активнее использовать разные растительные средства, считая их лучше «химии». Например, пьют настойки эхинацеи, женьшеня, элеутерококка. Но даже у таких, на первый взгляд, безобидных стимуляторов могут быть вполне реальные побочные эффекты.
Как предупредил врач-инфекционист Андрей Поздняков, любые травяные препараты могут по-разному влиять на организм — это зависит от индивидуальных особенностей человека. Тем более, что, по словам врача, клинические испытания таких препаратов не проводились.
Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист
— То есть, травы могут оказать положительный эффект, никак не повлиять на организм или оказать токсическое воздействие. Прямых противопоказаний к применению растительных препаратов нет, но и рекомендаций тоже не разработано, — сказал инфекционист.
Нет однозначного мнения у специалистов и насчет применения лекарственных иммуномодуляторов — многие ставят под сомнение их эффективность.
— Если и применять их, то строго под контролем лечащего врача-иммунолога, который разбирается в этих препаратах, — добавил доктор.
К приему витаминов тоже стоит относиться осознанно — надо восполнять дефицит тех витаминов, которых не хватает именно вам. При этом дозировку и длительность приема все-таки должен определять ваш лечащий врач — пить их наобум не стоит.
А что поможет иммунитету?
Тут все хоть и банально, но от этого не менее эффективно.
— Все иммунологи сходятся во мнении, что действительно иммунную систему можно укрепить, соблюдая базовые правила здорового образа жизни, необходимые для всех органов и систем нашего организма, — подчеркнул Андрей Поздняков, еще раз напомнив три главных правила, которые влияют на иммунитет.
Эти правила кажутся простыми, но на самом деле их достаточно сложно соблюдать в обычной жизни:
полноценно питаться,
спать по 7-8 часов ежедневно,
Ранее врач-эндокринолог, диетолог Анна Сербина перечисляла продукты, особо полезные для укрепления иммунитета. Речь о различных «биотиках» (пробиотиках, пребиотиках, синбиотиках), которые поддерживают в норме микробиоту в кишечнике. Уже давно не секрет, что от бактерий, обитающих в нашем ЖКТ, во многом зависит то, как мы себя чувствуем и как часто болеем.
В частности, доктор Сербина советовала обратить внимание на следующие продукты:
натуральные кисломолочные, без добавок и консервантов,
квашеную капусту,
чайный гриб,
лук,
чеснок,
бананы,
спаржу,
отруби, особенно овсяные и ячменные, сами эти крупы,
морские водоросли.
В то же время для помощи иммунитету стоит ограничить в своем рационе продукты, плохо влияющие на микробиоту. Это еда с консервантами, поскольку они убивают бактерии, красителями, пищевой химией, антибиотиками (особенно в птице, мясе).
А врачи клиники Майо лучшем фруктом для укрепления иммунитета называли киви — один из главных источников витамина С (в одном плоде содержится около 71 процентов рекомендуемой суточной нормы). Кроме того, в нем есть антиоксиданты, которые помогут организму справиться с болезнью. К тому же исследования ученых показали, что киви помогает уменьшить как тяжесть, так и продолжительность некоторых симптомов ОРВИ у заболевших.