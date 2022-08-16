Чтобы понять, что ваше давление резко упало, нужно ориентироваться на дыхание, говорят эксперты клиники Кливленда.

Вас должны насторожить следующие изменения:

дыхание стало учащенным, вы понимаете, что дышите быстрее, чем обычно;

вы понимаете, что вам тяжело дышать — появился дискомфорт, слабость, хочется все свое внимание сконцентрировать именно на дыхании;

появилось ощущение, что чем усерднее вы дышите, тем больше начинает кружиться голова.

- Организму не хватает кислорода, поэтому вы дышите часто. Голова кружится, сердцебиение учащается. Иногда бывает даже так, что человек падает в обморок. В этом случае надо как можно скорее обратиться к врачу, — говорят британские кардиологи.

На гипотонию также могут указать следующие симптомы: