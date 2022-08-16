Показатели на тонометре — это один из важных ориентиров, в каком состоянии находится ваш организм. Так, есть нормальное артериальное давление: систолическое (верхнее) — находится в диапазоне от 120 до 129 мм ртутного столба и диастолическое — нижнее, — от 80 до 84 мм. В этом случае беспокоиться не стоит, показатели в норме.
Помимо этого различают:
Повышенное артериальное давление —130-139/85-89;
Артериальная гипертензия 1 стадии — 140-159/ 90-99;
Артериальная гипертензия 2 стадии — 160-179/100-109;
Артериальная гипертензия 3 стадии — выше 180/120 мм;
Гипертонический криз — внезапное повышение АД, сопровождающееся клиническими симптомами: покраснение лица, головная боль, тошнота и рвота. Возможно носовое кровотечение или сильный озноб. В этом случае человеку необходима срочная медицинская помощь.
Любое отклонение от нормы — это повод насторожиться и по возможности показаться кардиологу. И речь идет не только о высоком давлении. Гипотония тоже считается опасным состоянием — в этом случае показатели будут ниже 90/60 мм ртутного столба,
Чтобы понять, что ваше давление резко упало, нужно ориентироваться на дыхание, говорят эксперты клиники Кливленда.
Вас должны насторожить следующие изменения:
дыхание стало учащенным, вы понимаете, что дышите быстрее, чем обычно;
вы понимаете, что вам тяжело дышать — появился дискомфорт, слабость, хочется все свое внимание сконцентрировать именно на дыхании;
появилось ощущение, что чем усерднее вы дышите, тем больше начинает кружиться голова.
- Организму не хватает кислорода, поэтому вы дышите часто. Голова кружится, сердцебиение учащается. Иногда бывает даже так, что человек падает в обморок. В этом случае надо как можно скорее обратиться к врачу, — говорят британские кардиологи.
На гипотонию также могут указать следующие симптомы:
резко появилась слабость;
вам сложно сконцентрироваться;
вы чувствуете себя очень вялым, как будто тело стало мягкое и ватное;
мысли путаются, перед глазами — туман.
Когда рядом нет тонометра
Повышенное и пониженное давление может проявляться очень похожими симптомами. Но что, если тонометра под рукой нет? Как измерить давление без прибора, в том числе, по пульсу и при помощи иглы и линейки можно прочитать (а еще и посмотреть) ЗДЕСЬ.