Как по дыханию понять, что у вас резко упало давление — 3 верных признака
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Показатели на тонометре — это один из важных ориентиров, в каком состоянии находится ваш организм. Так, есть нормальное артериальное давление: систолическое (верхнее) — находится в диапазоне от 120 до 129 мм ртутного столба и диастолическое — нижнее, — от 80 до 84 мм. В этом случае беспокоиться не стоит, показатели в норме.

Помимо этого различают:

  • Повышенное артериальное давление —130-139/85-89;

  • Артериальная гипертензия 1 стадии — 140-159/ 90-99;

  • Артериальная гипертензия 2 стадии — 160-179/100-109;

  • Артериальная гипертензия 3 стадии — выше 180/120 мм;

  • Гипертонический криз — внезапное повышение АД, сопровождающееся клиническими симптомами: покраснение лица, головная боль, тошнота и рвота. Возможно носовое кровотечение или сильный озноб. В этом случае человеку необходима срочная медицинская помощь.

Любое отклонение от нормы — это повод насторожиться и по возможности показаться кардиологу. И речь идет не только о высоком давлении. Гипотония тоже считается опасным состоянием — в этом случае показатели будут ниже 90/60 мм ртутного столба, пишет британское издание Express. Организм перестает получать должный объем кислорода, что может сильно навредить сердцу, сосудам, мозгу и другим органам.

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Вас должны насторожить следующие изменения:

- Организму не хватает кислорода, поэтому вы дышите часто. Голова кружится, сердцебиение учащается. Иногда бывает даже так, что человек падает в обморок. В этом случае надо как можно скорее обратиться к врачу, — говорят британские кардиологи.

На гипотонию также могут указать следующие симптомы:

  • резко появилась слабость;

  • вас тошнит;

  • вам сложно сконцентрироваться;

  • вы чувствуете себя очень вялым, как будто тело стало мягкое и ватное;

  • мысли путаются, перед глазами — туман.

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Софья Хромова