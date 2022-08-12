4 симптома, по которым можно заподозрить серьезные проблемы с сердечным клапаном

Важно знать, что патологии сердечных клапанов могут долго не заявлять о себе. Человеку кажется, что с ним все в порядке, помощь кардиолога ему не нужна. В то время как проблема есть, она стремительно прогрессирует, а состояние пострадавшего медленно, но верно ухудшается.

- Заболевания сердечных клапанов могут развиться еще до появления малыша на свет. На это, к сожалению, никак нельзя повлиять. Также патология может развиться и во взрослом возрасте из-за тяжелых инфекций, сердечной недостаточности. В зоне риска и пожилые люди, — говорит кардиохирург Джеффри Ньюман.

Как понять, что вы в зоне риска? Стоит обратить внимание на эти 4 симптома:

Шум в сердце

Стук здорового сердца знаком каждому: четкое «тук-тук» с одинаковой периодичностью и без посторонних звуков. А вот если появились посторонние шумы, то это тревожный звоночек.

- Это звуки, которые обычно слышны при обследовании с помощью стетоскопа. Они похожи на свит. Такие изменения происходят, когда крови тяжело проходить через сердечный клапан, — говорит кардиолог Ньюман.