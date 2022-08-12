4 симптома, по которым можно заподозрить серьезные проблемы с сердечным клапаном

Сердце человека состоит из четырех полостей — двух предсердий и двух желудочков. Чтобы добраться до сердца, кровь проходит через вены, желудочки и крупные артерии. И каждый раз жидкая ткань должна преодолевать сердечные клапаны — подвижные «заслонки», состоящие из отдельных элементов (створок). Если сердечный клапан не работает должным образом, возникают нарушения тока крови.
Важно знать, что патологии сердечных клапанов могут долго не заявлять о себе. Человеку кажется, что с ним все в порядке, помощь кардиолога ему не нужна. В то время как проблема есть, она стремительно прогрессирует, а состояние пострадавшего медленно, но верно ухудшается.
- Заболевания сердечных клапанов могут развиться еще до появления малыша на свет. На это, к сожалению, никак нельзя повлиять. Также патология может развиться и во взрослом возрасте из-за тяжелых инфекций, сердечной недостаточности. В зоне риска и пожилые люди, —
Как понять, что вы в зоне риска? Стоит обратить внимание на эти 4 симптома:
Шум в сердце
Стук здорового сердца знаком каждому: четкое «тук-тук» с одинаковой периодичностью и без посторонних звуков. А вот если появились посторонние шумы, то это тревожный звоночек.
- Это звуки, которые обычно слышны при обследовании с помощью стетоскопа. Они похожи на свит. Такие изменения происходят, когда крови тяжело проходить через сердечный клапан, — говорит кардиолог Ньюман.
Одышка
Проблемы с дыханием — это еще один признак того, что с сердечно-сосудистой системой не все в порядке. Сначала человеку тяжело дышать только во время физической нагрузки, но потом одышка появляется даже в состоянии покоя.
Стоит срочно пойти к врачу, если одышка усиливается по ночам, отекают руки или ноги или появляются боли в груди.
Боль в груди
Такой симптом — верный сигнал того, что сердцу приходится сильно напрягаться, чтобы выдать очередное «тут-тук». Ему сложно перекачивать кровь. Вы можете ощущать сдавливание, жжение в груди.
- Боль в груди может быть важным признаком заболевания сердечного клапана, особенно при стенозе клапана или его неполном открытии, — пояснила кардиолог Стейси Розан.
Головокружение
Некоторые люди внезапно начинают страдать от частых головокружений, во время которых сердцебиение может учащаться. Так вот: эти два симптома в тандеме — верный признак того, что с вашим сердечным клапаном может быть не все в порядке. Когда состояние ухудшается, то человек может упасть в обморок. Тут тоже нельзя медлить. Чем скорее вы обратитесь к врачу, тем больше шансов обойтись без фатальных последствий.