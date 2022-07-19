В ритме какой музыки должно биться здоровое сердце

Опытный кардиолог даже по биению сердца сможет определить, от какой болезни сердечно-сосудистой системы вы страдаете. Правда, диагноз все равно перепроверит.
Врач-кардиолог, терапевт, профпатолог, кандидат медицинских наук.
- Основные показатели системы кровообращения — частота сердечных сокращений и данные артериального давления, — объяснила врач-кардиолог, терапевт, профпатолог Тюменского кардиологического научного центра, кандидат медицинских наук Галина Веселина. — Они оцениваются в комплексе, диагноз только по пульсу ставить неверно.
Хотя по частоте сердечных сокращений можно предположить тахикардию, брадикардию.
Частота пульса более 85-90 ударов в минуту, как ритм в композициях «St Anger» и «Moth Into Flame» группы Metallica, — это признак тахикардии.
- Учащенный пульс может быть признаком перегрузки, стресса, перенесенной инфекции и так далее, — объяснила «Доктору Питеру» кардиолог Веселина.
Частота пульса ниже 60 ударов в минуту считается брадикардией. Например в песне U2 «Satellite Of Love» или «Heaven» Depeche Mode ритм составляет всего 50 ударов.
- Снижается частота сердечных сокращений из-за переутомления или при некоторых заболеваниях сердца, — говорит кардиолог.
Вообще, частота пульса во многом зависит от возраста. У ребенка после рождения 140 ударов в минуту — это нормально, в преклонном возрасте количество сердечных сокращений может составлять 65-72 удара.
- Также пульс увеличивается при повышении температуры тела, поэтому при инфекционном заболевании, например, он может быть выше 80, — рассказала врач Галина Веселина. — Частота сердечных сокращений при инфаркте миокарда и гипертоническом кризе может возрастать до 90-100 ударов в минуту.
Это соответствует ритму популярной сейчас композиции «UP» в исполнении INNA или хиту прошлых лет от Lady Gaga «Alejandro».
Изменения пульса могут вызывать также проблемы со стороны щитовидной железы. Недостаточная функция органа — замедляет пульс, а гиперфункция — повышает.
- При ишемической болезни сердца, стенокардии, после перенесенного инфаркта миокарда очень важно контролировать частоту пульса, — рекомендует кардиолог. — Оптимально должно быть в пределах 55-60 ударов в минуту. Нестабильный или учащенный пульс — признак ишемии.
Так что контролируйте, чтобы ритм вашего сердца был таким же, как в композиции Nirvana «Something In The Way».
- Бывает пульс 250 ударов в минуту, тогда говорят о трепетании желудочков — это частые регулярные сокращения желудочков, сопровождающиеся прекращением кровообращения, — предупреждает о грозном состоянии кардиолог Галина Веселина.
Еще одно опасное состояние — «замирание сердца». Как в песне: «мое сердце остановилось, мое сердце замерло, отдышалось немного и снова пошло».
- Замирание сердца — это вид аритмии, характерный для разных заболеваний, например, брадикардии, сердечной блокады, экстрасистолии и других, — говорит Галина Веселина. — Пациенты описывают свои ощущения как кратковременную «остановку сердца» или говорят о пропуске одного сердечного удара. Наиболее опасно состояние, когда замирание ощущается в виде регулярных эпизодов. Симптом сопровождается резким ухудшением состояния: головокружением, слабостью, одышкой, чувством тревоги, нехваткой воздуха.