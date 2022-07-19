В ритме какой музыки должно биться здоровое сердце

Изменения пульса могут вызывать также проблемы со стороны щитовидной железы. Недостаточная функция органа — замедляет пульс, а гиперфункция — повышает.

- При ишемической болезни сердца, стенокардии, после перенесенного инфаркта миокарда очень важно контролировать частоту пульса, — рекомендует кардиолог. — Оптимально должно быть в пределах 55-60 ударов в минуту . Нестабильный или учащенный пульс — признак ишемии.

Так что контролируйте, чтобы ритм вашего сердца был таким же, как в композиции Nirvana «Something In The Way».

- Бывает пульс 250 ударов в минуту, тогда говорят о трепетании желудочков — это частые регулярные сокращения желудочков, сопровождающиеся прекращением кровообращения, — предупреждает о грозном состоянии кардиолог Галина Веселина.

Еще одно опасное состояние — «замирание сердца». Как в песне: «мое сердце остановилось, мое сердце замерло, отдышалось немного и снова пошло».