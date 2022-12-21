Эти 12 продуктов обязательно должны быть в рационе, если вам уже исполнилось 50 лет

Чем старше мы становимся, тем тщательнее нужно контролировать свой рацион. Так, если до 30 лет многие вредные продукты практически не отражались на нашей фигуре, то с годами каждое калорийное блюдо буквально «прилипает» к животу, бокам и бедрам.
После 50 лет метаболизм начинает потихоньку замедляться, при этом аппетит довольно часто сохраняется. Получается, мы едим столько же, а вес начинает прибавляться. Чтобы избежать этого неприятного момента и даже избавиться от парочки лишних килограммов, диетологи советуют пересмотреть свой рацион. Приучите себя есть определенные продукты и вы увидите результат.
Свежая зелень
Укроп, петрушка, листовой салат, шпинат — они обязательно должны быть в вашем меню, особенно, если вам уже исполнилось 50. Зелень богата клетчаткой и водой, благодаря которым пища хорошо и долго усваивается, и вы чувствуете себя сытым на протяжении нескольких часов.
— Употребление в пищу большего количества зелени может помочь вам снизить дневную калорийность и облегчить процесс похудения. Добавляйте ее в завтрак, обед, крошите на бутерброды или в гарниры, —
Жирная рыба
Необязательно покупать лосось или форель, которые сейчас стоят немалых денег. Отлично подойдут: тунец, треска, камбала, сельдь. Они не только считаются прекрасным источником качественного белка, но и содержат мало калорий.
— Получение достаточного количества нежирного белка необходимо после 50 лет для поддержания мышечной массы и поддержки более быстрого метаболизма. Чем больше мышечной массы — тем красивее силуэт и активнее сжигание калорий, — поясняет диетолог.
Авокадо
В этом продукте много полезных жиров, клетчатки, различных витаминов и минералов. Авокадо помогает организму восполнить различные дефициты питательных веществ, при этом сохраняя чувство сытости надолго.
Важная деталь: не стоит есть авокадо каждый день! Несмотря на свою полезность, продукт довольно калорийный, так что его избыток может спровоцировать набор веса.
Чернослив
Этот сухофрукт часто недооценивают. Посудите сами:
он помогает похудеть,
укрепляет кости,
налаживает работу кишечника.
— Чернослив — это настоящий суперфуд для костей. Он заслуженно забирает лавры лучшего фрукта для нашего скелета. Чернослив содержит очень важные вещества, которые защищают кости: витамин К, магний, калий, бор, медь и полифенолы. Другие сухофрукты (курага, изюм, сушеное манго и другие) не обладают такими свойствами для пользы костей, — рассказывала диетолог Лиза Афинская.
Яйца
Куриные яйца можно жарить, варить, добавлять в салаты, гарниры и мясные блюда. В них много белка, витаминов группы В и холина. Плюс ко всему яйца отлично усваиваются и помогают похудеть — все дело в белке, которого так много в этом продукте.
Йогурт
Речь идет о простом греческом йогурте, в котором нет никаких добавок. Он быстро насыщает, помогает восполнить организму дефицит белка. Если вам не вкусно есть его просто так, добавьте фруктов, ягод или орехов.
— Кроме того, если вы поднимаете тяжести (что также ускоряет ваш метаболизм), белок помогает восстановить мышечную массу. Чем больше у вас мышц, тем больше калорий вы будете сжигать. Смешайте орехи или семена вместе с фруктами и обезжиренным или нежирным греческим йогуртом, чтобы получить сбалансированный завтрак, который способствует снижению веса и обеспечивает чувство сытости в течение нескольких часов, — говорит диетолог Лейни Юнкин.
Овсянка
Прекрасный вариант завтрака или вкусного перекуса, если добавить немного фруктов и меда. Овсянка богата клетчаткой, белком, различными витаминами и минералами. Эта каша помогает оставаться сытым, но в то же время разгоняет метаболизм.
Темный шоколад
Да-да, сладости могут приносить пользу! Темный шоколад не такой уж и калорийный, более того, он помогает сердцу работать лучше, плюс ко всему может контролировать артериальное давление.
Выбирайте плитки, в которых минимум 70 % какао в составе. И смотрите, чтобы сахар был не на первом месте в списке основных ингредиентов.
Крестоцветные овощи
К ним относятся:
руккола;
цветная капуста;
брюссельская капуста;
— Добавление овощей семейства крестоцветных в пищу может помочь сбросить вес и справиться с запорами, которые могут возникнуть с возрастом, — говорит доктор Мешулам.
Ягоды
Ягоды необходимы, если вы хотите похудеть. В них много клетчатки, антиоксидантов, благодаря этому продукту сахар гораздо медленнее всасывается в кровь. Зимой добыть свежую малину, смородину, голубику, вишню практически невозможно. И тут на помощь приходят замороженные плоды, которые продаются почти в каждом магазине. Ягоды при шоковой заморозке не теряют своих полезных свойств, говорят врачи.
Фасоль
В фасоли много белка и клетчатки — то, что нужно, чтобы приучить себя есть как можно меньше и при этом не страдать от голода. Фасоль можно добавлять в супы, гарниры, мясные блюда. Попробуйте использовать этот лайфхак: увидите, что стали есть меньше, но при этом чувствуете себя отлично.
Вода
Пожалуй, это самый главный продукт, без которого не может существовать ни одно живое существо на Земле. Старайтесь пить как можно больше чистой воды: так вы поможете коже выглядеть свежее, улучшите метаболизм и начнете быстрее сбрасывать лишний вес.