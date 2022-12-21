Эти 12 продуктов обязательно должны быть в рационе, если вам уже исполнилось 50 лет

Свежая зелень

Укроп, петрушка, листовой салат, шпинат — они обязательно должны быть в вашем меню, особенно, если вам уже исполнилось 50. Зелень богата клетчаткой и водой, благодаря которым пища хорошо и долго усваивается, и вы чувствуете себя сытым на протяжении нескольких часов.

— Употребление в пищу большего количества зелени может помочь вам снизить дневную калорийность и облегчить процесс похудения. Добавляйте ее в завтрак, обед, крошите на бутерброды или в гарниры, — говорит диетолог Мелисса Митри.

Жирная рыба

Необязательно покупать лосось или форель, которые сейчас стоят немалых денег. Отлично подойдут: тунец, треска, камбала, сельдь. Они не только считаются прекрасным источником качественного белка, но и содержат мало калорий.

— Получение достаточного количества нежирного белка необходимо после 50 лет для поддержания мышечной массы и поддержки более быстрого метаболизма. Чем больше мышечной массы — тем красивее силуэт и активнее сжигание калорий, — поясняет диетолог.