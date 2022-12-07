Прародители современной белокочанной капусты были известны людям с давних пор. Употребляли в пищу дикорастущие сорта. Впервые же капусту как окультуренное растение стали выращивать еще до нашей эры, называли ее загадочно — «Ищи».

На Руси капуста впервые упоминается в 1076 году — подробно описано хранение и употребление этого овоща. Во времена Средневековья она спасала людей от авитаминоза, простуд и поддерживала пищеварение. Однако не всегда и не всем можно ее употреблять, некоторым людям она может нанести вред. Подробно об этом «Доктор Питер» поговорил с диетологом Гульшат Сираевой.