Прародители современной белокочанной капусты были известны людям с давних пор. Употребляли в пищу дикорастущие сорта. Впервые же капусту как окультуренное растение стали выращивать еще до нашей эры, называли ее загадочно — «Ищи».
На Руси капуста впервые упоминается в 1076 году — подробно описано хранение и употребление этого овоща. Во времена Средневековья она спасала людей от авитаминоза, простуд и поддерживала пищеварение. Однако не всегда и не всем можно ее употреблять, некоторым людям она может нанести вред. Подробно об этом «Доктор Питер» поговорил с диетологом Гульшат Сираевой.
Доступный, дешевый и полезный овощ
Среди традиционных для нашего стола овощей, наряду с картофелем и свеклой, капуста входит в тройку лидеров. Она содержит большое количество минеральных компонентов, витаминов, богата грубой клетчаткой и водой. Это делает ее универсальным и уникальным продуктом, который можно употреблять как в свежем, так и в приготовленном виде.
Блюда с капустой несложно приготовить, она есть в ближайших магазинах, обладает уникальным вкусом и целым набором полезных компонентов, придающих ей неповторимый и узнаваемый вкус. Когда люди научились готовить квашеную капусту, решилась проблема с недостатком витамина С зимой, практически исчезла цинга — болезнь, вызванная авитаминозом аскорбиновой кислоты.
Сколько капусты можно есть
Состав капусты разнообразен. В ней много калиевых солей и кальция, фосфора, она содержит простые сахара и совсем немного жира, витамин К, фитонциды, энзимы и много клетчатки. Но наиболее богата капуста витамином С, или аскорбиновой кислотой. Это вещество защищает сосуды, поддерживает работу иммунных клеток, стимулирует синтез коллагена.
Чтобы восполнить суточную норму аскорбиновой кислоты, взрослым необходимо употреблять около 200 г капусты в свежем виде, а если это квашеная капуста — то около 100-150 г.
Кладезь ценнейших веществ
Капусту можно считать антиканцерогенным (противоопухолевым) продуктом. В составе капусты аскорбиновая кислота присутствует в форме аскорбигена — это природное соединение, обладающее антираковым эффектом. Кроме того, есть и чистый вариант аскорбиновой кислоты, обладающей антиоксидантным эффектом. Аскорбиген в отличие от другой формы витамина, устойчив к различным воздействиям, не теряет свойств при квашении и хранении капусты.
Кроме того, в этом овоще много веществ, которые редко встречаются в других продуктах — это магний, кальций, сера, калий и фосфор, йод, кобальт, хлор, цинк, железо, медь и марганец. В капусте много полезных аминокислот, особенно лизина, есть пектин, каротин, которые нормализуют обменные процессы и пищеварение.
Кому может навредить?
Хотя овощ полезен, есть ситуации, когда он может навредить организму. Это связано с большим количеством клетчатки и биологически активных веществ, которые влияют на кишечник. Употребление свежей и даже приготовленной капусты временно ограничивается при определенных проблемах со здоровьем и некоторых патологиях. Так, запрещено есть капусту, если:
повышена кислотность, имеется гастрит, дуоденит в острой форме;
выявлен острый энтерит или человек страдает хроническим воспалением тонкой кишки;
у человека есть неспецифический язвенный колит, болезнь Крона с частыми обострениями, а также диарея, есть склонность к жидкому стулу;
часто возникают кишечные колики, метеоризм, вздутие;
недавно перенесен инфаркт миокарда.
Детям белокочанную капусту можно с осторожностью в отварном виде давать с года, но лучше подождать до полутора лет. Пищеварительная система малышей резко реагирует на газообразование, а капуста способна при переваривании провоцировать колики и метеоризм.
Возможно формирование индивидуальной чувствительности к продукту, в этом случае блюда с капустой употребляют очень ограниченным объемом, под контролем.
10 полезных свойств капусты
Хотя мы знаем, что аскорбиновая кислота при тепловой обработке разрушается, в отношении капусты есть приятное исключение.
При умеренном воздействии тепла содержание аскорбиновой кислоты повышается, поскольку аскорбиген переходит в витамин С.
У капусты полезны практически все части — наружные, наиболее зеленые листья содержат много фолатов, благоприятно влияющих на кроветворение и обмен веществ.
За счет высокого содержания калиевых солей и небольшого уровня натрия продукт помогает выводить избыток жидкости из клеток.
Высокое содержание тартоновой кислоты помогает бороться с атеросклерозом. Это соединение тормозит переход легких углеводов в жировые соединения, предупреждает отложения холестерина и вредных жиров на стенках сосудов. Но полезна только свежая капуста, при термическом воздействии кислота разрушается.
Капустный сок обладает нейтральным рН-показателем и полезен для людей с пониженной кислотностью, стимулирует пищеварение.
За счет высокого уровня холина капуста помогает нормализовать обмен жиров, предупреждает формирование лишнего веса.
В капусте много глюкозы, она богаче ей по сравнению с лимонами, яблоками и апельсинами. По содержанию фруктозы она обходит картошку, лук и лимоны.
В квашеной капусте много молочной кислоты. Поскольку процесс закваски происходит с применением лактобактерий, эти микроорганизмы, попадая в кишечник, благотворно влияют на его микрофлору, удаляют гнилостную флору, нормализуют биоценоз.
Капуста содержит высокое количество фитонцидов, подавляющих рост патогенных бактерий, грибков, туберкулезной палочки и многих других.
Грубая клетчатка позволяет полноценно работать кишечной стенке, стимулирует выведение отработанных метаболитов, избытка пищевого холестерина. Капуста применяется у людей с ожирением, поскольку в ней мало калорий — всего 28-30 ккал на 100 г.