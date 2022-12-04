Куда пропадает новогоднее настроение: почему мы больше не ждем праздника и что с этим делать

Вспомните, как вы ждали Нового года, когда были ребенком! Казалось, что до главной волшебной ночи в году еще столько времени, декабрь тянулся мучительно долго. Были утренники в саду и школе, письма Деду Морозу, кто-то даже обводил в календари дни, так сильно хотелось, чтобы праздник скорее наступил.
У взрослых все иначе. Казалось, только позавчера вы гуляли в шортах и ездили на дачу, вчера относили в химчистку осеннее пальто и доставали с антресолей резиновые сапоги, а сегодня уже надо успеть накрыть праздничный стол. И это ощущение ускорения появляется практически у всех, кто уже давно закончил школу. Так, согласно опросу британских ученых, 77% взрослого населения Великобритании согласилось с тем, что с каждым годом Новый год наступает все быстрее и быстрее.
Все дело в прожитом опыте
Оказывается, наше восприятие времени очень зависит от пережитых лет. У детей этого опыта мало, поэтому им кажется, что день такой долгий, а месяц так вообще бесконечный. У взрослого же за плечами много воспоминаний, каких-то других событий, поэтому день для него пролетает незаметно, равно как недели и месяцы.
«Для семилетнего ребенка 12 месяцев между Рождеством составляют огромную часть его жизни. Для 45-летнего человека те же 12 месяцев — лишь малая часть его опыта», —
Наше восприятие времени также меняется, потому что мы полагаемся на память, чтобы оценить продолжительность того или иного действия. И чем больше мы просмотрели фильмов, начали и закончили отношений, сменили работ, тем быстрее для нас летит время. Представьте, что память — это картонная коробка. Ребенку надо положить туда двадцать фотографий, взрослому — две тысячи. Места будет все меньше и меньше, мы будем вынуждены «утрамбовывать» фотокарточки, чтобы влезло все. В итоге забудем о части из них, еще часть — выбросим.
Чудо требует вложений
Это может звучать странно, но подумайте сами: ребенок ждет подарка от Деда Мороза, конфет, красивой елки, праздничного стола… Он вкладывает очень много энергии в то, чтобы думать об этом, предвкушать. Новогоднее чудо для него — что-то важное, то, что можно потрогать руками и ощутить вкус.
Взрослые же считают деньги, задачи на работе, набранные килограммы, но никак не дни до праздника. Поэтому они не замечают, как быстро наступает тот самый день. Нет фокуса, энергия направлена совсем на другое, поэтому праздники постепенно сливаются в один бесконечный поток.
И еще одна важная деталь: для взрослых праздничная мистика заменяется постоянным планированием: кому купить подарки, что приготовить на стол, где взять елку, в чем встречать Новый год… Дополнительный дефицит времени, создаваемый этим событием, заставляет проживать дни быстрее и быстрее.
Маркетологи тоже подливают масла в огонь
Реклама новогодних ярмарок, мишура в магазине, бесконечные предложения, где купить подарки, напоминания, как похудеть к Новому году… все это заставляет как можно раньше погрязнуть в заботах, не дает расслабиться.
Ребенок живет сегодняшним днем. Он видит фигурки Снегурочки и Деда Мороза в магазине и не думает, кому он должен купить подарки. Для него это лишь напоминание о том волшебном дне, когда сказка станет ближе, — как можно не ждать?