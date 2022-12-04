Куда пропадает новогоднее настроение: почему мы больше не ждем праздника и что с этим делать

Все дело в прожитом опыте

Оказывается, наше восприятие времени очень зависит от пережитых лет. У детей этого опыта мало, поэтому им кажется, что день такой долгий, а месяц так вообще бесконечный. У взрослого же за плечами много воспоминаний, каких-то других событий, поэтому день для него пролетает незаметно, равно как недели и месяцы.

«Для семилетнего ребенка 12 месяцев между Рождеством составляют огромную часть его жизни. Для 45-летнего человека те же 12 месяцев — лишь малая часть его опыта», — пишет Neurosciencenews.