Могут быть виноваты стресс и нехватка ресурсов мозга

Нужно отследить психологическое состояние ребенка , обращая внимание на повышенную тревожность, трудности адаптации, наличие стрессовых факторов (развод родителей, разлука с близким взрослым), особенности мотивации (в частности есть ли познавательные и учебные мотивы). Если вы обнаружили то, что вас беспокоит, обратитесь за консультацией к детскому психологу.

Также очень часто истинные трудности в обучении могут быть вызваны объективной нехваткой ресурсов со стороны определенных мозговых механизмов — ребенок невнимателен в любой деятельности, быстро устает от интеллектуальной нагрузки, совершает «глупые» ошибки.

В этом случае стоит провести нейропсихологическую диагностику. Она позволит выявить слабые и сильные звенья психической деятельности и дать конкретные рекомендации по их развитию.