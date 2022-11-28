«Моему сыну 10 лет. Он плохо учится в школе, постоянно получает двойки, вроде бы мальчик не глупый и сообразительный, но вот никак не получается справляться с учебой. Что делать? В чем может быть проблема?»
Мария, 35 лет
детский нейропсихолог, руководитель многопрофильного психологического центра, старший научный сотрудник лаборатории нейрофизиологии когнитивной деятельности Института возрастной физиологии РАО, эксперт телеканала «Доктор»
Это комплексная проблема
— Для того, чтобы решить вопрос, как преодолеть трудности обучения, который возникает у многих родителей школьников, надо сначала ответить на вопрос: «Почему эти трудности возникли у моего ребенка?» — объясняет нейропсихолог Марина Захарова. — Здесь важно понимать, что причины могут быть комплексными, соответственно, и оказывать помощь в большинстве случаев также нужно будет комплексно.
В первую очередь важно получить обратную связь от педагога, насколько ребенок усвоил материал и не требуется ли ему помощь учителя в его повторении или даже освоении, так как проблема может носить исключительно педагогический характер и легко преодолеваться дополнительными занятиями с учителем.
Могут быть виноваты стресс и нехватка ресурсов мозга
Нужно отследить психологическое состояние ребенка, обращая внимание на повышенную тревожность, трудности адаптации, наличие стрессовых факторов (развод родителей, разлука с близким взрослым), особенности мотивации (в частности есть ли познавательные и учебные мотивы). Если вы обнаружили то, что вас беспокоит, обратитесь за консультацией к детскому психологу.
Также очень часто истинные трудности в обучении могут быть вызваны объективной нехваткой ресурсов со стороны определенных мозговых механизмов — ребенок невнимателен в любой деятельности, быстро устает от интеллектуальной нагрузки, совершает «глупые» ошибки.
В этом случае стоит провести нейропсихологическую диагностику. Она позволит выявить слабые и сильные звенья психической деятельности и дать конкретные рекомендации по их развитию.
Если у вашего ребенка есть речевые трудности — он не произносит какие-то звуки, не может выразить мысль, делает грамматические ошибки при формулировании фраз, то ему требуется логопедическое обследование.
От сформированности устной речи зависит то, как будет развиваться письменная — необходимая во время обучения в школе.
Проверьте здоровье
Важно оценить и состояние соматического здоровья ребенка, особенно если он часто болеет. В первую очередь стоит проконсультироваться с педиатром и неврологом. Соматическое состояние влияет на работоспособность ребенка, его внимание и память.
Поможет спорт
Очень важно для ребенка заниматься спортом — даже если много времени уходит на учебу и выполнение домашнего задания. Ребенка истощает статическая нагрузка, а спорт, напротив, активизирует ребенка, и его мозг в том числе, делает его здоровым и более выносливым к разным нагрузкам.
Важна систематичность и поддержка
В занятиях по преодолению трудностей обучения очень важно помнить, что нужна систематичность, неважно, занимается ребенок с педагогом или специалистом. Занятия должны быть регулярными, домашние задания должны выполняться полно и качественно, иначе формирование навыка будет длительным.
Детям с трудностями в учебе крайне важно помогать в организации их деятельности при выполнении домашних заданий. У ребенка может не быть навыка самостоятельности из-за психологических барьеров и недостаточной зрелости нейропсихологических механизмов планирования и контроля.
Родители должны понимать, что самоорганизация часто объективно трудна для ребенка. Здесь поможет только долгий и систематический процесс — стоит научить ребенка писать планы и контролировать их выполнение. Очень важно поддерживать его, если возникли трудности.
Преодоление трудностей обучения — это длительный процесс!
И последнее. Ребенок обычно психологически трудно переносит ситуацию неуспешности. Поэтому надо найти ту сферу (рисование, спорт, театральная студия и т.п.), где ребенок будет чувствовать себя успешным — ведь школой жизнь малыша не заканчивается.