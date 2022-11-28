школа учеба трудности
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«Моему сыну 10 лет. Он плохо учится в школе, постоянно получает двойки, вроде бы мальчик не глупый и сообразительный, но вот никак не получается справляться с учебой. Что делать? В чем может быть проблема?»

Мария, 35 лет

Марина Захарова
Марина Захарова
психология

детский нейропсихолог, руководитель многопрофильного психологического центра, старший научный сотрудник лаборатории нейрофизиологии когнитивной деятельности Института возрастной физиологии РАО, эксперт телеканала «Доктор»

Это комплексная проблема

— Для того, чтобы решить вопрос, как преодолеть трудности обучения, который возникает у многих родителей школьников, надо сначала ответить на вопрос: «Почему эти трудности возникли у моего ребенка?» — объясняет нейропсихолог Марина Захарова. — Здесь важно понимать, что причины могут быть комплексными, соответственно, и оказывать помощь в большинстве случаев также нужно будет комплексно.

В первую очередь важно получить обратную связь от педагога, насколько ребенок усвоил материал и не требуется ли ему помощь учителя в его повторении или даже освоении, так как проблема может носить исключительно педагогический характер и легко преодолеваться дополнительными занятиями с учителем.

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Могут быть виноваты стресс и нехватка ресурсов мозга

Нужно отследить психологическое состояние ребенка, обращая внимание на повышенную тревожность, трудности адаптации, наличие стрессовых факторов (развод родителей, разлука с близким взрослым), особенности мотивации (в частности есть ли познавательные и учебные мотивы). Если вы обнаружили то, что вас беспокоит, обратитесь за консультацией к детскому психологу.

Также очень часто истинные трудности в обучении могут быть вызваны объективной нехваткой ресурсов со стороны определенных мозговых механизмов — ребенок невнимателен в любой деятельности, быстро устает от интеллектуальной нагрузки, совершает «глупые» ошибки.

В этом случае стоит провести нейропсихологическую диагностику. Она позволит выявить слабые и сильные звенья психической деятельности и дать конкретные рекомендации по их развитию.

Если у вашего ребенка есть речевые трудности — он не произносит какие-то звуки, не может выразить мысль, делает грамматические ошибки при формулировании фраз, то ему требуется логопедическое обследование.
От сформированности устной речи зависит то, как будет развиваться письменная — необходимая во время обучения в школе.

Проверьте здоровье

Важно оценить и состояние соматического здоровья ребенка, особенно если он часто болеет. В первую очередь стоит проконсультироваться с педиатром и неврологом. Соматическое состояние влияет на работоспособность ребенка, его внимание и память.

Поможет спорт

Очень важно для ребенка заниматься спортом — даже если много времени уходит на учебу и выполнение домашнего задания. Ребенка истощает статическая нагрузка, а спорт, напротив, активизирует ребенка, и его мозг в том числе, делает его здоровым и более выносливым к разным нагрузкам.

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Важна систематичность и поддержка

В занятиях по преодолению трудностей обучения очень важно помнить, что нужна систематичность, неважно, занимается ребенок с педагогом или специалистом. Занятия должны быть регулярными, домашние задания должны выполняться полно и качественно, иначе формирование навыка будет длительным.

Детям с трудностями в учебе крайне важно помогать в организации их деятельности при выполнении домашних заданий. У ребенка может не быть навыка самостоятельности из-за психологических барьеров и недостаточной зрелости нейропсихологических механизмов планирования и контроля.

Родители должны понимать, что самоорганизация часто объективно трудна для ребенка. Здесь поможет только долгий и систематический процесс — стоит научить ребенка писать планы и контролировать их выполнение. Очень важно поддерживать его, если возникли трудности.

Преодоление трудностей обучения — это длительный процесс!

И последнее. Ребенок обычно психологически трудно переносит ситуацию неуспешности. Поэтому надо найти ту сферу (рисование, спорт, театральная студия и т.п.), где ребенок будет чувствовать себя успешным — ведь школой жизнь малыша не заканчивается.

Анна Майская