Здоровая самооценка

- Уверенность в себе дает сильным людям адекватное отношение к самому себе, — поясняет психолог.

Осознанность и критическое мышление

- Находясь в психологической устойчивости, сильный человек может критически мыслить, что дает ему сразу большое преимущество среди тех, кто на это не способен, — говорит Эдуард Мавлютов. — Такие люди быстрее находят выход из сложных ситуаций, способны анализировать информацию и предлагать эффективные решения.

Осознанность помогает сильному человеку видеть картину в целом и в мелких деталях, что позволяет принимать во внимание все факторы при решении задач. Осознанность дает человеку возможность жить в реальности. Сильный человек всегда правильно мотивирован, ему не нужна внешняя мотивация, внутри себя он имеет намерение, которое ведет его к цели, с помощью намерения он решает и действует.

Часто сильными людьми движет их независимость. Сильный человек не оглядывается на других. За счет критического мышления формируется интуитивное понимание происходящего, что дает толчок к правильным действиям. Часто сильные люди успешны на своем поприще.

Ответственность