Сильные люди всегда привлекают к себе внимание, у них хочется учиться и подражать им. Но так ли легко быть сильным человеком? Какими качествами характера надо обладать и почему? Рассказывает эксперт.
Психолог, автор методики и основатель Школы психологии «Паззлы»puzzles-school.ru/
- Сильный человек обычно имеет внутренний стержень, который является его опорой и его внутренним двигателем, — говорит психолог Эдуард Мавлютов.
Черты характера сильного человека
Лидерские качества
- Быть лидером — это не только вести за собой людей, это еще и инициативность, которая как раз обращает внимание на человека и способна вдохновить других на действия, — отмечает эксперт.
Уверенность в себе
- Человек, который непоколебимо верит в свои силы, независим от мнения окружающих и происходящих событий, что бы ни происходило в жизни. Он внутренне верит в себя и знает, что все пройдет как надо и все у него получится, — рассказывает Эдуард Мавлютов. — Уверенный в себе человек не поддается эмоциональным всплескам и перемене настроений. Уверенные в себе люди психически устойчивы, лучше переносят турбулентные времена и меньше поддаются панике, быстро ориентируясь в обстановке, решают проблемы.
Здоровая самооценка
- Уверенность в себе дает сильным людям адекватное отношение к самому себе, — поясняет психолог.
Осознанность и критическое мышление
- Находясь в психологической устойчивости, сильный человек может критически мыслить, что дает ему сразу большое преимущество среди тех, кто на это не способен, — говорит Эдуард Мавлютов. — Такие люди быстрее находят выход из сложных ситуаций, способны анализировать информацию и предлагать эффективные решения.
Осознанность помогает сильному человеку видеть картину в целом и в мелких деталях, что позволяет принимать во внимание все факторы при решении задач. Осознанность дает человеку возможность жить в реальности. Сильный человек всегда правильно мотивирован, ему не нужна внешняя мотивация, внутри себя он имеет намерение, которое ведет его к цели, с помощью намерения он решает и действует.
Часто сильными людьми движет их независимость. Сильный человек не оглядывается на других. За счет критического мышления формируется интуитивное понимание происходящего, что дает толчок к правильным действиям. Часто сильные люди успешны на своем поприще.
Ответственность
- Сильные люди живут в 100 процентах своей ответственности: не сливают свою и не берут чужую, способны заботиться о себе и других людях, но без перегибов; сильные люди умеют поддерживать самих себя и других в сложных ситуациях, именно от них можно услышать то, что дает другим стимул к борьбе для достижения результата, — говорит психолог. — Сильные люди всегда могут стать учителями для других, опыт сильных людей вдохновляет и вызывает восхищение, часто сильные люди получают признание, и это помогает им стать известными. Сильные люди обладают эмпатией и часто помогают другим. Важная черта — принятие людей такими, какие они есть.
Как выработать в себе качества сильного человека
- Это вопрос всегда индивидуальный, — уверен психолог. — Но есть общие предпосылки, чтобы стать сильным человеком:
прокачивать лидерские качества;
работать с уверенностью в себе;
развивать эмпатию через помощь другим;
быстро решать и действовать, а значит, не упускать свои возможности.
- Сильные люди не откладывают на потом то, что можно сделать сегодня, именно поэтому они результативны, — резюмирует эксперт. — Аффирмаций, прокачек себя на мотивационных тренингах недостаточно, это не дает базу, которая есть в сильных людях. Такая база возможна при отработке некорректных программ в мышлении человека на трех уровнях: разум (мысли), душа (чувства) и тело (блоки и психосоматика).