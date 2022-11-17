В Роскачестве назвали марки поддельного молока с кишечной палочкой и растительным жиром

Роскачество регулярно проводит проверки различных товаров, оценивая их безопасность и соответствие составу. В этот раз эксперты решили исследовать пастеризованное молоко. Его производили в различных уголках России, а также в Республике Беларусь.
Всего специалисты исследовали 100 торговых марок молока. После чего составили рейтинг лучшей и худшей продукции.
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи»
— Эксперты проверяли пастеризованное молоко, то есть то, которое нагревали до температуры не выше 85 °С в течение 5–10 секунд. В процессе пастеризации уничтожаются патогенные группы бактерий, то есть продукт становится безопасным. При этом в молоке сохраняются все полезные компоненты, а именно: молочный белок, минеральные вещества (кальций, фосфор), витамины группы В. На вкусовых качествах молока пастеризация не отражается, —
Однако не все производители оказались добросовестными. Рассказываем, какие нарушения выявило Роскачество.
Кишечная палочка
Первое и сразу такое неприятное нарушение — кишечная палочка. По данным экспертов, микроорганизмы содержались в молоке 13 торговых марок:
«Амка»;
«Белые росы»;
«Дмитрогорский продукт»;
«Ермолино»;
«Княгинино»;
«Молочная культура»;
«Моя цена»;
«Новая деревня»;
«Приволжское»;
«Самокат»;
«Свое-Наше»;
«Станция молочная»;
«Чишминский молочный завод».
В молоке торговых марок «Белая долина», «Волоколамское», «Из села Удоево», помимо кишечной палочки, также выявили превышение по показателю КМАФАнМ (это обширная группа различных микроорганизмов, которыми может быть обсеменен продукт. — Прим. ред.).
Начальник отдела испытаний Роскачества
— Бактерии кишечной палочки в молоке могут свидетельствовать о несоблюдении технологических режимов на производстве, неэффективной термической обработке сырья, недостаточно тщательной обработке оборудования или о нарушении требований при хранении продукции, — объясняет Лилия Котельникова.
Превышение КМАФАнМ можно считать показателем возможной порчи продукта, вызванной нарушением условий хранения в магазине. Кроме того, превышение по этому показателю может быть связано с низким качеством сырья (молока).
Растительные жиры
Когда эксперты обнаруживают в молоке фитостерины, это говорит о том, что в него добавили растительные жиры.
Обычно о такой «подмене» на этикетке, конечно же, не пишут. Мало кто знает, что добавляя растительные жиры, производитель не только нарушает права потребителя на получение достоверной информации, но и получает сверхприбыль.
Эксперты Роскачества обнаружили растительные жиры в молоке 7 торговых марок:
«Белая долина»;
«Из села Удоево»;
«Молочный родник»;
«Моя цена»;
«Приволжское»;
«Свое-Наше»;
Vita.
Что еще показала экспертиза
В молоке «Новая деревня», «Приволжское» и Vita недостаточно белка.
В молоке «Каждый день», «Молочный родник», «Новая деревня», «Приволжское», «Родная природа», «Свое-Наше», Vita обнаружен низкий показатель СОМО (сухого молочного остатка). Это значит, что молоко разбавляли водой.
В молоке «Талицкое» обнаружен сгусток.
В молоке «Молочная культура», «Чишминский молочный завод» эксперты нашли хлопья (это значит, что продукт неправильно приготовили, хранили или перевозили).
И еще одна важная деталь: в молоке четырех марок выявили несоответствие указанной в маркировке массовой доли жира:
«Каждый день» (на упаковке 3,2%, а по факту — 1,3±0,1%);
«Молочная сказка» (на упаковке 2,5%, по факту — 2,1±0,1%);
«Приволжское» (указали 3,2%, на самом деле — 2,1±0,1%);
«Чишминский молочный завод» (заявили 3,2%, по факту — 2,9±0,1%).
И у 3 торговых марок не соответствует маркировке заявленная массовая доля белка:
«Новая деревня» (на упаковке 3,0 г, по факту — 2,44±0,06 г);
«Приволжское» (на упаковке 3,0 г, по факту — 2,31±0,06 г);
Vita (на упаковке 3,0 г, по факту — 1,24 г).
Кто прошел проверку Роскачества
Есть и хорошие новости: некоторые производители оказались добросовестными — их молоко прошло экспертизу. Специалисты оценили продукцию на отлично — в рейтинге есть марки, средний балл которых 5,0.
В наглядной инфографике — молоко, которое можно покупать без опасений.
По результатам проверки это молоко не вызвало никаких вопросов у экспертов:
«Аксеньевская ферма»;
«Вологодское»;
«Гармония дня»;
«Братья Чебурашкины»;
«Искренне Ваш»;
«Летний луг»;
«Короваево»;
«Любимое молоко»;
«Му-у»;
«Резной палисад»;
«Молоко Оренбуржья»;
«Правильное молоко»;
Globus;
«Сарафаново»;
«Городецкий молочный завод»;
«Волжские просторы»;
«Окей»;
«Маруся»;
«Чабан»
«Родной Киржач»;
«М2».
Кстати
Пастеризованное молоко для проверки закупали в сетевых магазинах:
«Ашан» (Москва);
«Верный» (Свердловская обл.);
«Гроздь» (Саратовская обл.);
«Ермолино» (Москва);
«Лента» (Москва);
«Магнит» (Москва);
«Перекресток» (Республика Кабардино-Балкария);
«Пятерочка» (Ставропольский край);
«У дома» (Москва);
«Утконос» (Москва);
«Самокат» (Москва);
«Фуд Сити» (Москва);
Globus (Москва).