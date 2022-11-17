В Роскачестве назвали марки поддельного молока с кишечной палочкой и растительным жиром

Роскачество регулярно проводит проверки различных товаров, оценивая их безопасность и соответствие составу. В этот раз эксперты решили исследовать пастеризованное молоко. Его производили в различных уголках России, а также в Республике Беларусь.

Всего специалисты исследовали 100 торговых марок молока. После чего составили рейтинг лучшей и худшей продукции.