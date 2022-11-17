В Роскачестве назвали марки поддельного молока с кишечной палочкой и растительным жиром
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Роскачество регулярно проводит проверки различных товаров, оценивая их безопасность и соответствие составу. В этот раз эксперты решили исследовать пастеризованное молоко. Его производили в различных уголках России, а также в Республике Беларусь.

Всего специалисты исследовали 100 торговых марок молока. После чего составили рейтинг лучшей и худшей продукции.

Юлия Чехонина
Юлия Чехонина
Диетология, правильное питание

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи»

— Эксперты проверяли пастеризованное молоко, то есть то, которое нагревали до температуры не выше 85 °С в течение 5–10 секунд.  В процессе пастеризации уничтожаются патогенные группы бактерий, то есть продукт становится безопасным. При этом в молоке сохраняются все полезные компоненты, а именно: молочный белок, минеральные вещества (кальций, фосфор), витамины группы В. На вкусовых качествах молока пастеризация не отражается, — пояснила эксперт.

Однако не все производители оказались добросовестными. Рассказываем, какие нарушения выявило Роскачество.

Кишечная палочка

Первое и сразу такое неприятное нарушение — кишечная палочка. По данным экспертов, микроорганизмы содержались в молоке 13 торговых марок:

  1. «Амка»;

  2. «Белые росы»;

  3. «Дмитрогорский продукт»;

  4. «Ермолино»;

  5. «Княгинино»;

  6. «Молочная культура»;

  7. «Моя цена»;

  8. «Новая деревня»;

  9. «Приволжское»;

  10. «Самокат»;

  11. «Свое-Наше»;

  12. «Станция молочная»;

  13. «Чишминский молочный завод».

В молоке торговых марок «Белая долина», «Волоколамское», «Из села Удоево», помимо кишечной палочки, также выявили превышение по показателю КМАФАнМ (это обширная группа различных микроорганизмов, которыми может быть обсеменен продукт. — Прим. ред.).

Лилия Котельникова
Лилия Котельникова
Пищевая промышленность

Начальник отдела испытаний Роскачества

— Бактерии кишечной палочки в молоке могут свидетельствовать о несоблюдении технологических режимов на производстве, неэффективной термической обработке сырья, недостаточно тщательной обработке оборудования или о нарушении требований при хранении продукции, — объясняет Лилия Котельникова.

Превышение КМАФАнМ можно считать показателем возможной порчи продукта, вызванной нарушением условий хранения в магазине. Кроме того, превышение по этому показателю может быть связано с низким качеством сырья (молока).

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Растительные жиры

Когда эксперты обнаруживают в молоке фитостерины, это говорит о том, что в него добавили растительные жиры.

Обычно о такой «подмене» на этикетке, конечно же, не пишут. Мало кто знает, что добавляя растительные жиры, производитель не только нарушает права потребителя на получение достоверной информации, но и получает сверхприбыль.

Эксперты Роскачества обнаружили растительные жиры в молоке 7 торговых марок:

  1. «Белая долина»;

  2. «Из села Удоево»;

  3. «Молочный родник»;

  4. «Моя цена»;

  5. «Приволжское»;

  6. «Свое-Наше»;

  7. Vita.

В Роскачестве назвали марки поддельного молока с кишечной палочкой и растительным жиром
Фото
Роскачество РФ

Что еще показала экспертиза

  • В молоке «Новая деревня», «Приволжское» и Vita недостаточно белка.

  • В молоке «Каждый день», «Молочный родник», «Новая деревня», «Приволжское», «Родная природа», «Свое-Наше», Vita обнаружен низкий показатель СОМО (сухого молочного остатка). Это значит, что молоко разбавляли водой.

  • В молоке «Талицкое» обнаружен сгусток.

  • В молоке «Молочная культура», «Чишминский молочный завод» эксперты нашли хлопья (это значит, что продукт неправильно приготовили, хранили или перевозили).

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И еще одна важная деталь: в молоке четырех марок выявили несоответствие указанной в маркировке массовой доли жира:

  1. «Каждый день» (на упаковке 3,2%, а по факту — 1,3±0,1%);

  2. «Молочная сказка» (на упаковке 2,5%, по факту — 2,1±0,1%);

  3. «Приволжское» (указали 3,2%, на самом деле — 2,1±0,1%);

  4. «Чишминский молочный завод» (заявили 3,2%, по факту — 2,9±0,1%). 

И у 3 торговых марок не соответствует маркировке заявленная массовая доля белка:

  1. «Новая деревня» (на упаковке 3,0 г, по факту — 2,44±0,06 г);

  2. «Приволжское» (на упаковке 3,0 г, по факту — 2,31±0,06 г);

  3. Vita (на упаковке 3,0 г, по факту — 1,24 г).

Кто прошел проверку Роскачества

Есть и хорошие новости: некоторые производители оказались добросовестными — их молоко прошло экспертизу. Специалисты оценили продукцию на отлично — в рейтинге есть марки, средний балл которых 5,0.

В наглядной инфографике — молоко, которое можно покупать без опасений.

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Фото:
Роскачество РФ

По результатам проверки это молоко не вызвало никаких вопросов у экспертов:

  • «Аксеньевская ферма»;

  • «Вологодское»;

  • «Гармония дня»;

  • «Братья Чебурашкины»;

  • «Искренне Ваш»;

  • «Летний луг»;

  • «Короваево»;

  • «Любимое молоко»;

  • «Му-у»;

  • «Резной палисад»;

  • «Молоко Оренбуржья»;

  • «Правильное молоко»;

  • Globus;

  • «Сарафаново»;

  • «Городецкий молочный завод»;

  • «Волжские просторы»;

  • «Окей»;

  • «Маруся»;

  • «Чабан»

  • «Родной Киржач»;

  • «М2».

Кстати

Пастеризованное молоко для проверки закупали в сетевых магазинах:

  • «Ашан» (Москва);

  • «Верный» (Свердловская обл.);

  • «Гроздь» (Саратовская обл.);

  • «Ермолино» (Москва);

  • «Лента» (Москва);

  • «Магнит» (Москва);

  • «Перекресток» (Республика Кабардино-Балкария);

  • «Пятерочка» (Ставропольский край);

  • «У дома» (Москва);

  • «Утконос» (Москва);

  • «Самокат» (Москва);

  • «Фуд Сити» (Москва);

  • Globus (Москва). 

Софья Хромова