Ученые выяснили, от какой неизлечимой болезни могут защитить сыр и молоко

Молоко, сыр, творог, кефир, ряженка… эти продукты нам хорошо знакомы с самого детства. Сейчас у многих людей отношения с «молочкой» довольно напряженные: мол, от нее набираешь вес, появляются вздутие и прыщи на лице. На самом деле молоко — не враг нашему организму, даже во взрослом возрасте, говорят врачи. Но соблюдать меру все-таки надо, чтобы не было неприятных «побочек».

Оказалось, что молочные продукты могут защитить от одной распространенной болезни — речь идет о сахарном диабете 2 типа. К такому выводу пришла группа ученых из Неаполитанского университета им. Федерико II.

Исследователи выяснили, что употребление 200 мл молока в день (это 1 стакан среднего размера) может помочь снизить риск развития сахарного диабета на 10%. Сыр, ряженка, кефир, творог и другие молочные продукты способны понизить риск на 5% — достаточно небольшого стакана или нескольких кусочков — около 30 граммов — если речь идет о сыре. Отдельно исследователи выделили натуральный йогурт — одна баночка в день снижает риск на 6%. Что касается обезжиренных молочных продуктов, то тут цифры самые незначительные — всего лишь на 3%.