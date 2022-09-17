Ученые выяснили, от какой неизлечимой болезни могут защитить сыр и молоко

Молоко, сыр, творог, кефир, ряженка… эти продукты нам хорошо знакомы с самого детства. Сейчас у многих людей отношения с «молочкой» довольно напряженные: мол, от нее набираешь вес, появляются вздутие и прыщи на лице. На самом деле молоко — не враг нашему организму, даже во взрослом возрасте, говорят врачи. Но соблюдать меру все-таки надо, чтобы не было неприятных «побочек».
Оказалось, что молочные продукты могут защитить от одной распространенной болезни — речь идет о сахарном диабете 2 типа. К такому выводу пришла группа ученых из Неаполитанского университета им. Федерико II.
Исследователи выяснили, что употребление 200 мл молока в день (это 1 стакан среднего размера) может помочь снизить риск развития сахарного диабета на 10%. Сыр, ряженка, кефир, творог и другие молочные продукты способны понизить риск на 5% — достаточно небольшого стакана или нескольких кусочков — около 30 граммов — если речь идет о сыре. Отдельно исследователи выделили натуральный йогурт — одна баночка в день снижает риск на 6%. Что касается обезжиренных молочных продуктов, то тут цифры самые незначительные — всего лишь на 3%.
- Молочные продукты богаты питательными веществами, витаминами и другими биологически активными соединениями, которые могут благоприятно влиять на метаболизм глюкозы — переработку сахара в организме. Например, известно, что сывороточные белки в молоке модулируют повышение уровня сахара в крови после еды, — цитирует издание
Помимо этого не стоит забывать, что в молочных продуктах много пробиотиков, которые тоже оказывают благотворное влияние на метаболизм глюкозы. Поэтому люди, которые привыкли есть небольшие порции молочных продуктов хотя бы пару раз в неделю, действительно реже страдали от сахарного диабета 2 типа.
Группа ученых также выяснила, что красное мясо, наоборот, повышает риск развития сахарного диабета. Так, любители свинины, говядины, баранины, колбас и сосисок увеличивают риск развития заболевания на целых 20%.
- Обработанное мясо содержит нитриты и натрий, которые, помимо других побочных эффектов, могут повредить клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, — пояснил доктор Гиосу.
Чтобы защитить свой организм, ученые советуют отдавать предпочтение белому мясу: индейке курице, а также не забывать про рыбу. Эти продукты отлично насыщают организм, легче усваиваются и содержат меньше калорий, нежели жирная свинина или «тяжелая» баранина.