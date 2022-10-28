Человечество придумывает «витамины» для мозга, которые смогли бы улучшить память и помочь тем, кто ее уже начал терять. Однако пока волшебную таблетку создать так и не удалось. Равно как и разработать программу, которая позволяла бы тренировать мозг.

Но всё сложное может быть очень простым : ученые из Колумбийского университета обнаружили, что разгадывание кроссвордов может дать фору многим высокотехнологичным разработкам. Кроссворды оказались эффективнее специальных видеоигр, которые создали для тренировки памяти у пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями.