Человечество придумывает «витамины» для мозга, которые смогли бы улучшить память и помочь тем, кто ее уже начал терять. Однако пока волшебную таблетку создать так и не удалось. Равно как и разработать программу, которая позволяла бы тренировать мозг.
Но всё сложное может быть очень простым: ученые из Колумбийского университета обнаружили, что разгадывание кроссвордов может дать фору многим высокотехнологичным разработкам. Кроссворды оказались эффективнее специальных видеоигр, которые создали для тренировки памяти у пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями.
— Это первое исследование, в котором удалось задокументировать как краткосрочные, так и долгосрочные преимущества обучения кроссвордами, по сравнению с другим вмешательством, — объяснил доктор медицинских наук, профессор психиатрии и неврологии Девангер Девананд, он курирует исследования старения мозга в Колумбийском университете. — Результаты важны из-за того, что в большинстве случаев сложно отследить улучшения от вмешательств при легких когнитивных нарушениях.
В исследовании участвовали 107 человек, их средний возраст составлял 71 год, у всех были зафиксированы легкие когнитивные нарушения. «Подопытных» разделили на две группы: одна в течение 12 недель играла в специальные игры, направленные на развитие когнитивных навыков, другая — решала кроссворды. Также после небольшого перерыва проводились повторные обучающие циклы.
— Самым поразительным оказалось то, что кроссворды превосходили когнитивные игры, — говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале
Получается, что пожилые люди благодаря кроссвордам могли вернуться к почти привычной жизни, начать лучше запоминать и логически мыслить. Максимальную пользу кроссворды принесли тем, кто оказался на более поздних стадиях когнитивных нарушений, буквально в шаге от деменции.
— Преимущества зафиксировали также на МРТ: мозг не так заметно уменьшался, — говорит доктор Девананд. — Это позволяет предположить, что эффект от кроссвордов имеет клиническое значение.
Сейчас авторы исследования хотят повторить его на более крупной выборке людей, чтобы закрепить обнадеживающие выводы.