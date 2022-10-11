Невролог Мосин назвал два вещества, без которых мозг не проживет и пяти минут

На сегодняшний день есть целый ряд интересных цифр, которые отражают строение и работу мозга. Так, по приблизительным подсчетам, он содержит около 100 миллиардов нейронов — клеток, которые обрабатывают, систематизируют и запоминают информацию. Если сложить все нервные волокна, которые есть внутри обоих полушарий, они вытянутся в линию длиной в полмиллиона километров. Поверхность мозга — не гладкая, она имеет сеть извилин, которые в итоге формируют площадь примерно 20 м2.

Не менее впечатляет и работа мозга. Импульсы от одной клетки к другой и к органам передаются с скоростью 288 км/ч, но с возрастом скорость немного тормозится — примерно на 10–15%. Поэтому пожилые люди более медлительны, дольше думают, хуже запоминают. Если сравнить мозг с компьютером, то объем его памяти достигает 5 Петабайт. Чтобы понять такой объем — это 300 лет непрерывного просмотра фильмов. Но это далеко не все невероятные способности мозга, он настолько поразительный и уникальный орган, что нейробиологи постоянно узнают что-то новое.