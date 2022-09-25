Когда ваш мозг буквально «кипит», пытаясь решить какую-то очень серьезную задачу, найти выход из ситуации, и вы постоянно думаете, возвращаетесь в мыслях к одной и той же проблеме, то это может иметь весьма плачевные последствия для вашего здоровья. Очень вероятно, что рано или поздно вы получите хронический стресс, депрессию или как минимум — психологическое и физическое переутомление.

И даже это еще не все. Постоянно размышляя о проблеме, излишне сосредотачиваясь на ней, наш мозг переутомляется — и найти решение будет еще сложнее. Вы, скорее, станете еще более пассивным, не сможете найти выход и в конечном итоге будете лишь жалеть себя и опустите руки окончательно, уверены психологи — эксперты издания ProNews.

Кроме того, когда вы попадаете в ловушку чрезмерного анализа и погружения в грустные мысли, прокручиваете разные варианты выхода из ситуации, такой уход в себя может отдалить вас от близких, сделать нас одинокими и чрезмерно тревожными.