Когда ваш мозг буквально «кипит», пытаясь решить какую-то очень серьезную задачу, найти выход из ситуации, и вы постоянно думаете, возвращаетесь в мыслях к одной и той же проблеме, то это может иметь весьма плачевные последствия для вашего здоровья. Очень вероятно, что рано или поздно вы получите хронический стресс, депрессию или как минимум — психологическое и физическое переутомление.
И даже это еще не все. Постоянно размышляя о проблеме, излишне сосредотачиваясь на ней, наш мозг переутомляется — и найти решение будет еще сложнее. Вы, скорее, станете еще более пассивным, не сможете найти выход и в конечном итоге будете лишь жалеть себя и опустите руки окончательно, уверены психологи — эксперты
Кроме того, когда вы попадаете в ловушку чрезмерного анализа и погружения в грустные мысли, прокручиваете разные варианты выхода из ситуации, такой уход в себя может отдалить вас от близких, сделать нас одинокими и чрезмерно тревожными.
3 признака, что вы переутомляете свой мозг
Вы постоянно думаете о конкретных событиях, но ничего не делаете для движения вперед.
Вы считаете, что если вы перестанете думать о проблеме, то никогда в жизни не найдете ее решение — и поэтому вы не в состоянии переключить свои мысли на что-то другое.
Ваши мысли мешают вам наслаждаться жизнью, поглощают всю энергию, вы постоянно строите в своей голове пессимистичные и негативные сценарии о будущем. Вы думаете, что в какой-то момент могли бы поступить по-другому и это отравляет вам реальность, портит настроение и погружает в депрессивное состояние.
Как перестать думать о плохом и начать жить
Если вы замечаете, что все глубже и глубже погружаетесь в мрачные переживания и мысли, не можете переключиться и оторваться от того, что еще больше «подпитывает» вашу тревожность, то пора задуматься — как выйти из этого состояния.
По мнению психологов, лучший способ справиться с плохими мыслями — это научиться выражать свои эмоции и «наблюдать» за мыслями в своей голове — без суждений.
Записывайте
Чтобы «наблюдать» за работой своего мозга, нужно немного отдалиться от своих мыслей. Запишите их, чтобы лучше понять, что именно вас тревожит, осознайте свою зацикленность.
Не сопротивляйтесь
Мы считаем отрицательные эмоции плохими и поэтому избегаем их. Но не бывает плохих и хороших эмоций — мозг воспринимает негатив как проблемы, требующие решения.
Нельзя стараться избавиться от отрицательных эмоций и использовать все возможные методы, чтобы загнать их в дальний угол. Психологи предупреждают, что это может привести к еще большим психологическим проблемам.
Самый экологичный способ справиться с отрицательными эмоциями — признать их, позволить им выплеснуться и отпустить. Проанализируйте, что вы чувствуете, когда эмоции вас захлестывают — когда это происходит, в какой момент, что вы можете сделать, чтобы их выразить. Все это также можно записывать. Ранее психолог Елизавета Сафина рассказала, почему важно признавать свои чувства.
Отключите электронные устройства
Если ваша жизнь крутится вокруг решения одной проблемы и больше вас ничто не может отвлечь, стоит также какое-то время держаться подальше от социальных сетей, мобильных телефонов, компьютеров, телевизоров. Быстрый обмен сообщениями, видео, новостями и фотографиями из жизни других людей может создать у вас неприятное ощущение изоляции. Скорее всего, это не поможет вам ясно мыслить и выбьет из ресурсного состояния еще больше.
врач-психиатр
- Продолжать жить не означает «забить» на все, что происходит, или отказываться признавать, что происходит что-то страшное и ужасное. Это означает — принять факт, что есть вещи, на которые мы не способны влиять, и взять на себя ответственность за то, на что мы влиять можем. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать, — ранее рассказала «Доктору Питеру» психиатр Ирина Коробкова. — Планируйте совместное время с друзьями и родными, будьте внимательны к ним, заботьтесь о них и о себе. Одиночество усиливает все тягостные переживания. А помощь другим преодолевает чувство бессилия и бессмысленности.