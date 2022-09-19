Синдром беспокойных ног (RLS)

- Такое нарушение характеризуется непреодолимым желанием совершить движение руками, ногами или другими частями тела, — говорит Алина Кобозева. — При таком заболевании человека беспокоят покалывания, ползание мурашек, болевой синдром в теле — именно в те моменты, когда он не активен или находится в положении лежа. Именно движение в конечностях и убирает эти неприятные ощущения. Самый пик симптомов, как правило, развивается во сне. Часто таких пациентов беспокоят трудности при засыпании и частые пробуждения.

В медицинском сообществе нет четких данных, по какой причине могут развиваться такие синдромы, уточняет доктор.