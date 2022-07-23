10 простых советов, которые помогут сохранить мозг молодым

Для счастливой старости важно сохранить в порядке не только тело, но и разум. А это не так просто: по словам профессора, эксперта в области неврологии доктора Дерьи Улдудюза, наш мозг иногда стареет быстрее, чем сердце, почки, легкие и печень.
Впрочем, можно принять меры для того, чтобы сберечь память и когнитивные способности. Эксперт дал несколько советов, которые помогут сохранить мозг здоровым и молодым как можно дольше. Об этом пишет издание
Запаситесь витамином D
Только лучше перед тем, как скупать БАДы с этим витамином, сдайте анализ крови. Минимальный здоровый показатель витамина — 30 нг / мл, однако врачи рекомендуют поддерживать это значение на уровне 50 нг / мл.
Кроме того, важно помнить, что наше тело само может синтезировать этот витамин под воздействием солнца. Поэтому не забывайте летом почаще бывать на свежем воздухе — и никакие таблетки не понадобятся.
Витамин D очень важен для здоровья: он помогает усваиваться кальцию и фосфору, стимулирует работу иммунитета. Кроме этого, этот же витамин снимает симптомы депрессии. А вот при дефиците витамина D возрастает риск рассеянного склероза, гипертонии и инсульта.
Не забывайте про витамины группы В
Именно эти витамины работают как строительным материал для нашей нервной системы и влияют на работу мозга. Если хотите укрепить память, стоит обратить внимание на витамины группы В.
Есть эти витамины в следующих продуктах:
Мясо;
Фасоль и чечевица;
Молочные продукты;
Яйца;
Авокадо;
Бананы.
Сохраняйте талию тонкой
Как ни удивительно, но стройная фигура — вопрос не только красоты, но и здоровья. Как говорят эксперты ВОЗ, окружность талии более 94 сантиметров у мужчин и более 80 сантиметров у женщин повышают риск многих хронических болезней. Например, сахарного диабета, гипертонии и атеросклероза.
Все эти недуги вредят сердцу и сосудам, а также увеличивают вероятность столкнуться с инсультом. Поэтому лишний вес может серьезно навредить мозгу в перспективе.
Не переставайте тренировать мозг
Если хотите и в старости сохранить четкий и ясный ум, приучите себя постоянно узнавать что-то новое. Читайте, разгадывайте кроссворды, решайте судоку, учите языки — словом, нагружайте свой мозг и держите его в тонусе.
Следите за собой
Не забывайте периодически мерить артериальное давление, следить за уровнями сахара и холестерина. Иначе вы рискуете довести себя до преждевременного старения сосудов. Чем хуже дела с сосудами, тем меньше кислорода и питательных веществ поступает к мозгу.
Придерживайтесь правильного питания
Совет банальный, но очень важный. Попробуйте перейти на средиземноморскую диету: есть ежедневно не меньше трех порций цельнозерновых продуктов, каждую неделю — не меньше шести порций зеленых овощей.
Еще стоит приучить себя каждый день есть фрукты и не меньше двух раз в неделю устраивать рыбные дни. А вот красное мясо придется готовить в умеренных количествах — не чаще двух раз в неделю. Раз в неделю можно позволить себе сыр и десерты. А еще перейдите на оливковое масло — и тогда ваше меню станет более полезным для мозга.
Высыпайтесь
Регулярный и здоровый сон укрепляет иммунитет, помогает быть более внимательным и буквально «освежает» мозг. А еще у тех, кто старается высыпаться, ниже риск инсульта и сердечного приступа.
Старайтесь контролировать стресс
Стресс очень сильно вредит нашему мозгу, заставляет его атрофироваться и уменьшаться. Конечно, от всех источников стресса себя не уберечь, но научится контролировать негативные эмоции возможно. Попробуйте в стрессовой ситуации глубоко вздохнуть, ненадолго задержать дыхание и выдохнуть через рот — и вы почувствуете, что стало лучше.
Занимайтесь спортом на свежем воздухе
Физические нагрузки позволят улучшить кровообращение, а свежий воздух обеспечит лучшее питание для нервных клеток. Особенно полезно заниматься на улице аэробикой. Такая привычка позволит снизить риск болезни Альцгеймера и поможет системам мозга избавляться от всего лишнего.
Избавьтесь от вредных привычек
Еще один избитый, но такой важный совет. Сигареты, алкоголь, наркотики — все это буквально убивает наш мозг. Так что если хотите сохранить здоровье, придется проявить силу воли и избавиться от пагубных привычек.