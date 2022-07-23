10 простых советов, которые помогут сохранить мозг молодым

Для счастливой старости важно сохранить в порядке не только тело, но и разум. А это не так просто: по словам профессора, эксперта в области неврологии доктора Дерьи Улдудюза, наш мозг иногда стареет быстрее, чем сердце, почки, легкие и печень.

Впрочем, можно принять меры для того, чтобы сберечь память и когнитивные способности. Эксперт дал несколько советов, которые помогут сохранить мозг здоровым и молодым как можно дольше. Об этом пишет издание Sözcü.