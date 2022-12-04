Если вы хотите запастись свежими овощами, зеленью или ягодами, фруктами на несколько дней, а то и недель вперед, важно правильно их хранить. Иначе плоды начнут портиться, плесневеть, а вам грозят проблемы со здоровьем, помимо испорченного вкуса и выкинутых на ветер денег можно заработать и отравление.
«Доктор Питер» совместно с гастроэнтерологом Верой Самсоновой собрали несколько хитростей, которые позволят сохранить свежесть продуктов, избежать неприятностей для организма и не разориться на покупке овощей-фруктов.
Перед хранением сортируйте
Первое правило хранения — разделите овощи и фрукты разного типа, положите их отдельно друг от друга. Плоды выделяют во время хранения этилен — растительный газ. Он стимулирует процесс созревания. Объем выделяемого газа различается в разных видах плодов. Так, богаты им картофель, помидоры, яблоки, бананы, абрикосы.
Эти плоды крайне нежелательно хранить с другими фруктами, овощами или ягодами, если только вы не хотите стимулировать дозревание.
С любыми дефектами ешьте первыми
Еще одна проблема — если кожица плода повреждена, этилена он выделяет еще больше. Поэтому любые помятые яблоки, бананы или другие плоды ешьте первыми, не кладите в один пакет с целыми. Иначе все плоды испортятся раньше положенного срока.
Пучок зелени — как цветы
Чтобы сохранить свежесрезанную зелень как можно дольше, стоит относиться к ней как к букету. Проще говоря, петрушка, укроп, кинза или базилик хранятся как цветы — нужно поставить их в стакан воды, разместить на кухонном или разделочном столе. Такой зеленый букетик смотрится красиво, позволяет травкам дольше не вянуть, а вы можете отщипывать от него нужное количество в блюда.
Лук и чеснок, как вампиры: боятся света
Чтобы сохранить эти овощи длительно, храните чеснок и репчатый лук в темном месте. Добавьте в эту компанию еще и картофель, они любят хранение в темных, прохладных местах с полноценной, хорошей вентиляцией. Но, чтобы они хранились долго, предварительно проследите за тем, чтобы все плоды, которые вы положите храниться, были полностью зрелыми, неповрежденными и сухими.
Чеснок в цельной головке может храниться свежим до двух месяцев, а если отделить каждую дольку, срок хранения резко уменьшится — до 3-10 дней.
Откажитесь от мытья ягод
Если вы планируете хранить свежие ягоды, нужно отказаться от их предварительного мытья. В противном случае они быстро испортятся. Особенно это важно для клубники, малины, черники, ежевики и других мягких ягод. Их хранят в холодильнике сорванными в пакетах или контейнерах и моют непосредственно перед едой. Это связано с тем, что у ягод нежная и тонкая шкурка и податливая мякоть, при мытье они повреждаются, поэтому ягоды могут быстро скисать, плесневеть или бродить. А это уже большой риск расстройства кишечника, а то и отравления.
По мнению доктора, идеальный вариант хранения ягод — это лотки, где их располагают в один слой. Емкости, в которых хранятся ягоды, не должны быть плотно закрыты, их нужно слегка приоткрывать.
Бумажное полотенце для брокколи
Для правильного хранения брокколи необходима влажная среда. Поэтому аккуратно сбрызните соцветия водой (обязательно холодной) и аккуратно оберните их бумажными полотенцами. Они впитают лишнюю воду и позволят продукту остаться влажным и свежим. В таком виде нужно поместить капусту на полку холодильника. Это сохраняет свежесть продукта минимум на 3-4 суток.
Есть еще один вариант хранения — аналогично зелени. Нужно поставить соцветия в воду как букет и поместить в холодильник
Разрезали лимон — спасайте его
Если лимон цельный, при температуре около +6 градусов он будет спокойно храниться примерно 3-4 месяца (при условии, что его шкурка не повреждена). Но если цитрус разрезан, он портится гораздо быстрее. Чтобы сохранить его подольше, нужно капнуть на блюдце немного уксуса либо насыпать сахара и положить на них лимон срезом вниз.
Второй вариант — поместить лимон в емкость с водой неразрезанным краем, но следить за тем, чтобы жидкость не попадала на разрез.
Помидоры — на столе или верхних полках
Идеальная среда для хранения помидоров — это температура +12-22 градуса. Поэтому в зимнее время можно хранить их на кухонном столе, подоконнике. В жаркое время года помидор быстро портится, поэтому его нужно поместить на верхние полки холодильника, близко к двери, где самое теплое место. Наиболее нежная часть плода — это зона мякоти около ножки. Поэтому нужно хранить их вверх плодоножками, чтобы мякоть меньше страдала от давления.
Огурцы — только упругие
Самые вкусные огурцы — свежие, поэтому их нужно тщательно выбирать, чтобы они могли несколько дней полежать в холодильнике. Перед покупкой щупайте их — нужно брать самые упругие. Не стоит набирать огурцы про запас, лучше взять их на 1-2 дня максимум.
Если они лежат в холодильнике, важно не закрывать емкость или не завязывать пакет — огурцам нужно «дышать».
Баклажанам нужно относительное тепло
Эти представители пасленовых капризны — оптимально для них хранение при температуре +12 градусов. Поэтому их нужно поместить на самую теплую полку холодильника. Для того чтобы они пролежали дольше, их заворачивают в бумажные полотенца и пакеты, но не завязывают. Самые хорошие овощи — черно-фиолетовые, среднего размера.