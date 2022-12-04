Откажитесь от мытья ягод

Если вы планируете хранить свежие ягоды, нужно отказаться от их предварительного мытья. В противном случае они быстро испортятся. Особенно это важно для клубники, малины, черники, ежевики и других мягких ягод. Их хранят в холодильнике сорванными в пакетах или контейнерах и моют непосредственно перед едой. Это связано с тем, что у ягод нежная и тонкая шкурка и податливая мякоть, при мытье они повреждаются, поэтому ягоды могут быстро скисать, плесневеть или бродить. А это уже большой риск расстройства кишечника, а то и отравления.

По мнению доктора, идеальный вариант хранения ягод — это лотки, где их располагают в один слой. Емкости, в которых хранятся ягоды, не должны быть плотно закрыты, их нужно слегка приоткрывать.

Бумажное полотенце для брокколи

Для правильного хранения брокколи необходима влажная среда. Поэтому аккуратно сбрызните соцветия водой (обязательно холодной) и аккуратно оберните их бумажными полотенцами. Они впитают лишнюю воду и позволят продукту остаться влажным и свежим. В таком виде нужно поместить капусту на полку холодильника. Это сохраняет свежесть продукта минимум на 3-4 суток.

Есть еще один вариант хранения — аналогично зелени. Нужно поставить соцветия в воду как букет и поместить в холодильник