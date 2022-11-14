Все диеты и советы по похудению в теории можно сократить до нескольких тезисов: питаться нужно сбалансированно и в разумных количествах — не голодать, но и не переедать. Двигаться при этом необходимо столько, чтобы сжигать калорий больше, чем наедаешь — и будет тебе счастье и стройная фигура в придачу.
Однако на деле все гораздо сложнее. Бывает, что вы только что поели, но все равно хотите перекусить чем-нибудь еще. Почему так происходит? Одна из возможных причин — выбор продуктов, которые разжигают ваш аппетит, сообщают
Кислое и острое
Многие кислые продукты богаты витамином С — например, яблоки, цитрусы, квашеная капуста. Аскорбиновая кислота очень полезна, однако нужно помнить: все кислое раздражает слизистую вашего желудка. Из-за этого желудочный сок производится активней, и есть в результате хочется с удвоенной силой. Поэтому кислые закуски вроде маринованных огурцов и помидоров лучше есть до основного приема пищи, а вот фрукты — через час после.
Соусы и специи
Сами по себе специи и приправы очень полезны. Во-первых, они помогают снизить количество добавленной соли. Во-вторых, многие из них обладают противовоспалительными свойствами. Однако, увы, они тоже способствуют усилению аппетита. То же самое касается и всех соусов.
Еще аппетит разжигает один из самых популярных усилителей вкуса — глутамат натрия. Эта пищевая добавка увеличивает аппетит человека до 40 %.
Шоколадные батончики и конфеты
Привыкли утолять аппетит с помощью шоколадного батончика? Конечно, на какое-то время вас такой перекус насытит, однако продлится это недолго: сначала уровень глюкозы резко подскочит, потом так же стремительно понизится. После этого человек снова почувствует себя голодным, и его опять потянет на сладкое.
Фруктовые соки
Фруктовый сок принято считать полезным напитком, однако если мы говорим о пачке сока из магазина, то на самом деле тут все не так однозначно. Впрочем, в любом соке есть глюкоза или добавленный сахар, которые тоже провоцируют скачок уровня сахара в крови. Как итог — после такого напитка хочется съесть гораздо больше, чем до него.
Поэтому покупные соки лучше не пить вообще, а свежевыжатые разбавлять водой.
Мучное
Сдобный пирожок из пшеничной муки поможет вам быстро утолить голод, однако в его составе — сплошные простые углеводы. Поэтому совсем скоро вы захотите поесть еще раз. Кстати, это касается и макарон из муки высшего сорта.
Впрочем, это не значит, что от макарон нужно отказаться навсегда. Лучше просто выбирать продукты из твердых сортов пшеницы и есть их вместе с богатыми клетчаткой овощами и белковыми продуктами — например, с курицей или индейкой.
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