Все диеты и советы по похудению в теории можно сократить до нескольких тезисов: питаться нужно сбалансированно и в разумных количествах — не голодать, но и не переедать. Двигаться при этом необходимо столько, чтобы сжигать калорий больше, чем наедаешь — и будет тебе счастье и стройная фигура в придачу.

Однако на деле все гораздо сложнее. Бывает, что вы только что поели, но все равно хотите перекусить чем-нибудь еще. Почему так происходит? Одна из возможных причин — выбор продуктов, которые разжигают ваш аппетит, сообщают эксперты Роспотребнадзора.