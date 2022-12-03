Казалось бы, немного поголодать даже полезно, организм разгрузится, отдохнет и, как итог, можно сбросить несколько килограммов. Но организм человека не приспособлен для того, чтобы пища поступала с длительными перерывами. Максимум, который допустим, — это ночной перерыв в еде, когда вы спите. Для того чтобы все клетки тела получали достаточно питательных веществ и различных компонентов для метаболизма, мы должны регулярно потреблять достаточно еды.
В противном случае, особенно при длительном или частом голодании, организм быстро истощает свои ресурсы и возникает масса неприятных последствий, серьезных патологий, вплоть до риска онкологии. Подробнее о рисках «Доктор Питер» поговорил с врачом — аллергологом-иммунологом Еленой Парецкой.
врач — аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)Личный сайт
Голодание не может быть «лечебным» и полезным
Исходя из элементарных знаний физиологии уже становится понятно — голодание не может принести пользы здоровью. И чем дольше вы голодаете, тем хуже будет организму. Максимум, на который хватает собственных ресурсов тела, — сутки. За это время полностью расходуется гликоген — запасная форма глюкозы, за счет чего поддерживается относительно стабильный уровень сахара крови. Затем, чтобы получить новые порции глюкозы, организм начинает расходовать свои ресурсы, запасы, которые он накапливал «на черный день».
Проблемы вплоть до онкологии
Проблема в том, что жиры расходуются с большим трудом и самыми последними, гораздо проще сжечь белки, которые нужны для мышц, иммунной системы, клеток крови и работы мозга. Поэтому самый правильный способ худеть — не голодать, а есть так, чтобы создавать постоянный, но небольшой дефицит калорий. В этом случае тело перестроит метаболизм на то, чтобы жечь именно жиры, а белки направлять на нужды тела. Это процесс длительный, за несколько дней таким образом невозможно сжечь 5-10 и более килограммов лишнего подкожного жира.
Многие считают, что чем длительно считать калории и менять питание, лучше потерпеть и поголодать, получив взамен стройную фигуру. Но врачи добавляют — и кучу болячек в придачу. Причем среди них может быть даже онкология.
Иммунитет страдает первым
На фоне голодания страдает обмен белков. Они расходуются на получение энергии, а не на строительство новых клеток, включая быстро обновляемые лейкоциты. Кроме того, антитела для защиты от инфекций — это тоже белки. Поэтому люди, которые часто голодают, закономерно имеют более уязвимую иммунную систему.
Они могут чаще страдать от простуд и кишечных инфекций, заболевания протекают тяжелее и дольше, есть риск серьезных осложнений, если не оставить привычку голодать. Да, на фоне инфекции мы хуже едим, аппетита нет, но для борьбы с инфекцией организм кидает ресурсы, накопленные до этого. А если он уже исчерпал их все, голодая и получая крайне мало аминокислот, витаминов и микроэлементов, откуда взять силы?
Голодание приводит к стрессу
Поскольку задача иммунной системы состоит не только в том, чтобы бороться с инфекциями, но и контролировать состояние клеток собственного тела, на фоне дефицита питательных веществ и снижения активности возникает и повышенная угроза трансформации клеток в потенциально неопластические (раковые).
При полноценной активности иммунная система надзирает за всем происходящим в организме, ей активно помогают в этом кровеносная и лимфатическая система. В период голодания возникает стресс — он сам по себе негативно влияет на организм, провоцируя возможные трансформации клеток. Плюс во время голодания иммунная система раздражена, истощена и возбуждена, поэтому шансы на то, что опухолевые клетки ускользнут от ее бдительного ока — выше.
Может возникать анемия
На фоне дефицита питания в организме формируются серьезные проблемы. Это не только нехватка аминокислот, но и железа, меди, цинка и других микроэлементов, витаминов группы В, которые влияют на кроветворение. Поэтому у людей может формироваться скрытый дефицит железа, а при длительном голодании возможно и развитие анемии. Она усугубляет и без того не самое хорошее самочувствие.
Проблемы щитовидной железы
Нарушения обменных процессов неизменно формируют патологическую цепочку событий — это снижение синтеза гормонов, ухудшение самочувствия на фоне стресса, нарушения в работе щитовидной железы и многих других органов тела. Это ведет к проблемам в образовании энергии клетками, задержке жидкости, выпадению волос, нарушению роста ногтей, слабости, трудностям концентрации.
Кроме того, возможно формирование аутоиммунных процессов, затрагивающих щитовидную железу. Они могут негативно отразиться на состоянии даже после того, как вы прекратите голодовку.
Какие еще неприятности можно ожидать
Поскольку дефицит питательных веществ и энергии затрагивает все органы и системы, страдает метаболизм, возможен целый ряд неприятных ощущений, проявлений и расстройств. Они постоянно нарастают как снежный ком. Длительное голодание в конце концов может привести к серьезным сбоям. Их потом придется длительно корректировать уже с врачом. Среди наиболее заметных можно выделить:
постоянное ощущение слабости, недомогания, «тумана в голове»;
расстройства сна с постоянной сонливостью или бессонницей;
снижение температуры тела с зябкостью, похолоданием рук и ног;
возникновение отеков конечностей и лица;
снижение давления, потемнение в глазах при резких подъемах с кровати;
усиление чувства голода или его подавление, избирательный аппетит;
замедление частоты сердечных сокращений или, наоборот, тахикардия;
нарушения пищеварения с ощущением вздутия, болью под ложечкой, вздутием, кишечными коликами;
гриппоподобное состояние.