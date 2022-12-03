Казалось бы, немного поголодать даже полезно, организм разгрузится, отдохнет и, как итог, можно сбросить несколько килограммов. Но организм человека не приспособлен для того, чтобы пища поступала с длительными перерывами. Максимум, который допустим, — это ночной перерыв в еде, когда вы спите. Для того чтобы все клетки тела получали достаточно питательных веществ и различных компонентов для метаболизма, мы должны регулярно потреблять достаточно еды.

В противном случае, особенно при длительном или частом голодании, организм быстро истощает свои ресурсы и возникает масса неприятных последствий, серьезных патологий, вплоть до риска онкологии. Подробнее о рисках «Доктор Питер» поговорил с врачом — аллергологом-иммунологом Еленой Парецкой.