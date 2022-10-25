Режим ждуна

Ранее врач-диетолог рассказала, что при похудении вес может «встать» как вкопанный из-за гомеостаза — это когда организм включает режим саморегуляции, сопротивляясь изменениям, которые вы затеяли со своим телом.

В этой ситуации регуляторные механизмы буквально «замирают» в ожидании, когда вам надоест худеть и в рацион вернется привычная еда. Чаще всего это происходит с теми, у кого изначально было ожирение. Это доказали ученые. Часто люди в такой момент бросают свои эксперименты по снижению веса и вновь возвращаются к привычному режиму питания.

По словам диетолога, если вы уверены, что ваше питание сбалансированно, количество потребляемых калорий соответствует энергозатратам, то в момент «застоя», пока организм пытается вернуть все, как было, надо лишь подождать, дать ему время привыкнуть.