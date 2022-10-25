Один из самых частых вопросов, который задают пациенты врачу-диетологу: почему я никак не могу похудеть, ведь я ем так мало, сахар в кофе не кладу, булки не покупаю?!
У врача-диетолога есть объяснение этому «феномену» — разобраться в причинах, почему «вес встал», поможет одно простое действие.
— Если есть проблема: вес встал, в 100% случаев решение лежит на поверхности, — считает врач-диетолог Руслан Алиев. — Ведите пищевой дневник! Записывайте туда все что съели — в точности до грамма, до каждой крошки. Как только человек фиксирует реальное количество съеденного, вопросы о вставшем весе отпадают.
Почему не уходит вес даже при дефиците калорий
— Но даже при рационе в 1 400 ккал в сутки вес может стоять, — признает Руслан Алиев. — Связано это со сложной регуляцией процента мышц и жира, водно-солевым балансом и другими сложными и настолько же скучными процессами.
Диетолог дает совет, что делать в такой ситуации, помимо ведения дневника питания.
— Надо сменить вид тренировок, отрегулировать рацион, больше спать, избавиться от вредных привычек и так далее. Для каждого человека будет свой ключик, — обращает внимание Руслан Алиев. — Пробуйте разные подходы к своему организму, и он точно отзовётся. Если у вас не получается похудеть длительное время или вы хотите гарантированный и быстрый результат, лучше обратитесь к специалисту.
Режим ждуна
Ранее врач-диетолог рассказала, что при похудении вес может «встать» как вкопанный из-за гомеостаза — это когда организм включает режим саморегуляции, сопротивляясь изменениям, которые вы затеяли со своим телом.
В этой ситуации регуляторные механизмы буквально «замирают» в ожидании, когда вам надоест худеть и в рацион вернется привычная еда. Чаще всего это происходит с теми, у кого изначально было ожирение. Это доказали ученые. Часто люди в такой момент бросают свои эксперименты по снижению веса и вновь возвращаются к привычному режиму питания.
По словам диетолога, если вы уверены, что ваше питание сбалансированно, количество потребляемых калорий соответствует энергозатратам, то в момент «застоя», пока организм пытается вернуть все, как было, надо лишь подождать, дать ему время привыкнуть.
— Мы налаживаем питание, а не воюем со стрелкой на весах, — отмечает Камилла Тимошенко. — И она все же сдвинется. Причем чем больше у вас был лишний вес, тем спокойнее надо быть, а не менять стратегию каждую неделю.