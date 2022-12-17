Польза и вред минеральной воды: какие изменения произойдут с телом и психикой

Российский император Петр I очень положительно относился к лечению минеральными водами. Именно этот правитель ввел моду «ездить на воды». Например, железистые минеральные источники в Карелии, при которых построили санаторий, популярны и по сей день. Люди приезжают туда отдохнуть, восстановиться, а также попить лечебной воды, которая, кстати, не так уж и приятна на вкус.

Теперь не обязательно куда-то уезжать за водой. В магазинах и аптеках продается с десяток различных видов минералки. О ее пользе «Доктору Питеру» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.