Польза и вред минеральной воды: какие изменения произойдут с телом и психикой
Фото
iStockphoto

Российский император Петр I очень положительно относился к лечению минеральными водами. Именно этот правитель ввел моду «ездить на воды». Например, железистые минеральные источники в Карелии, при которых построили санаторий, популярны и по сей день. Люди приезжают туда отдохнуть, восстановиться, а также попить лечебной воды, которая, кстати, не так уж и приятна на вкус.

Теперь не обязательно куда-то уезжать за водой. В магазинах и аптеках продается с десяток различных видов минералки. О ее пользе «Доктору Питеру» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

Наталья Круглова
Наталья Круглова
Диетология

Врач-диетолог санатория «Белые ночи».

Какая бывает минералка

По уровню минерализации минеральные воды делятся на:

  1. столовые;

  2. лечебно-столовые;

  3. лечебные.

Одни сорта можно купить только в аптеках, другие — в любом супермаркете.

Столовую минеральную воду можно пить здоровым взрослым и детям каждый день. Она содержит минимальное количество биологически активных компонентов (менее 1 грамма на литр). Столовая вода полезна, однако не следует рассчитывать на ее лечебный эффект при наличии каких-либо заболеваний, — поясняет диетолог.

Лечебно-столовую воду (минерализация от 1 до 10 г на литр) рекомендуется пить в течение 2–3 недель для профилактики какого-либо заболевания — тут все индивидуально, схему вам подскажет ваш лечащий врач. А вот лечебную минеральную воду (более 10 г на литр) назначает доктор только по показаниям, при наличии определенных патологий.

Читайте также

Также стоит обратить внимание и на состав минералки. В зависимости от вида солей вода делится на несколько видов:

  • гидрокарбонатная;

  • магниевая;

  • сульфатная;

  • хлоридная;

  • смешанная форма.

Напиток с низким содержанием минералов обычно нейтрального вкуса или кисловаты из-за углекислого газа. Если в нем много сульфата, то он часто имеет горьковатый вкус. Если в воде доминирует сочетание ионов натрия и хлорида — она будет соленой.

В природе редко встречается водный раствор с преобладанием какого-либо одного вида соли. Чаще всего это сочетание микроэлементов.

Чем полезна минеральная вода

Начнем с того, что природная минеральная вода содержит большое количество необходимых нашему организму минералов:

  • кальций;

  • хлор;

  • фосфор;

  • магний;

  • калий;

  • натрий;

  • серу.

— Минералы активно участвуют в водно-электролитном обмене в организме. Баланс электролитов необходим для поддержания функции мышц, сердечно-сосудистой и нервной систем, он также помогает нашему ЖКТ. Особенно важно восполнять водно-солевой баланс в жаркую погоду и после тренировок, — говорит диетолог.

Например, магний играет важную роль в регуляции функции нервной системы, уровня глюкозы в крови и артериального давления. Недостаток этого элемента может приводить к раздражительности, головокружениям, утомляемости.

Читайте также

Кальций участвует в формировании костей. При этом кальций из минеральной воды усваивается так же хорошо, как кальций из молока. Регулярное употребление минеральной воды, богатой этим веществом, увеличивает минеральную плотность костей у женщин в постменопаузе.

Минеральная вода также содержит сульфат магния и сульфат натрия, которые помогут улучшить пищеварение, наладить стул при запорах.

— Кроме того, проводились исследования, где выяснилось, что употребление минеральной воды снижает уровень общего холестерина и количество ЛПНП («плохого» холестерина). Также в такой воде содержатся полезные для сердца минералы — калий и магний, — рассказывает Наталья Круглова.

Кстати

При наличии сахарного диабета, заболеваний почек, некоторых видов инфекций врачи советуют пить гидрокарбонатную минеральную воду.

Сульфатная минералка подойдет при проблемах с печенью и стимулирует работу кишечника, усиливает выведение желчи.

Хлоридная вода стимулирует работу желудка, поджелудочной железы, а также обладает желчегонным действием, поэтому показана для улучшения функции желчного пузыря при дискинезии желчевыводящих путей.

Лечебно-столовая минеральная вода здоровому человеку поможет улучшить самочувствие — она поддерживает работу желудочно-кишечного тракта, способствует выработке ферментов и улучшению пищеварения.

Кому нельзя пить минеральную воду

Лечебная минеральная вода — это соль, которая не так уж и полезна для нашего организма. Поэтому злоупотреблять ею без назначений врача не стоит.

— Вода с высокой минерализацией может ухудшить состояние людей с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, сопровождающимися повышением артериального давления и отеками. Таким больным рекомендовано ограничивать натрий в рационе, — говорит врач.

Также элементы из минеральной воды могут негативно повлиять на действие некоторых препаратов:

  • одни химические соединения в такой воде могут снижать эффективность антибиотиков;

  • другие — нарушать всасывание обезболивающих;

  • третьи — мешать растворению кислотоустойчивых средств.

Противопоказана минералка людям в период обострения гастрита, желчнокаменной болезни.

Читайте также

— Важно помнить, что ограничений нет только у столовой минеральной воды. Пить ее могут здоровые взрослые и дети. Такая минералка считается безопасной для здоровья, однако рекомендуется потреблять не более 500 мл воды в сутки, — предупреждает диетолог.

Лечебная и лечебно-столовая минеральные воды назначаются врачом по показаниям. Пациенты также получают рекомендации по количеству, температуре воды и длительности курса.

Софья Хромова