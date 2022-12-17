Польза и вред минеральной воды: какие изменения произойдут с телом и психикой

Российский император Петр I очень положительно относился к лечению минеральными водами. Именно этот правитель ввел моду «ездить на воды». Например, железистые минеральные источники в Карелии, при которых построили санаторий, популярны и по сей день. Люди приезжают туда отдохнуть, восстановиться, а также попить лечебной воды, которая, кстати, не так уж и приятна на вкус.
Теперь не обязательно куда-то уезжать за водой. В магазинах и аптеках продается с десяток различных видов минералки. О ее пользе «Доктору Питеру» рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.
Врач-диетолог санатория «Белые ночи».
Какая бывает минералка
По уровню минерализации минеральные воды делятся на:
столовые;
лечебно-столовые;
лечебные.
Одни сорта можно купить только в аптеках, другие — в любом супермаркете.
— Столовую минеральную воду можно пить здоровым взрослым и детям каждый день. Она содержит минимальное количество биологически активных компонентов (менее 1 грамма на литр). Столовая вода полезна, однако не следует рассчитывать на ее лечебный эффект при наличии каких-либо заболеваний, — поясняет диетолог.
Лечебно-столовую воду (минерализация от 1 до 10 г на литр) рекомендуется пить в течение 2–3 недель для профилактики какого-либо заболевания — тут все индивидуально, схему вам подскажет ваш лечащий врач. А вот лечебную минеральную воду (более 10 г на литр) назначает доктор только по показаниям, при наличии определенных патологий.
Также стоит обратить внимание и на состав минералки. В зависимости от вида солей вода делится на несколько видов:
гидрокарбонатная;
магниевая;
сульфатная;
хлоридная;
смешанная форма.
Напиток с низким содержанием минералов обычно нейтрального вкуса или кисловаты из-за углекислого газа. Если в нем много сульфата, то он часто имеет горьковатый вкус. Если в воде доминирует сочетание ионов натрия и хлорида — она будет соленой.
В природе редко встречается водный раствор с преобладанием какого-либо одного вида соли. Чаще всего это сочетание микроэлементов.
Чем полезна минеральная вода
Начнем с того, что природная минеральная вода содержит большое количество необходимых нашему организму минералов:
кальций;
хлор;
фосфор;
магний;
калий;
натрий;
серу.
— Минералы активно участвуют в водно-электролитном обмене в организме. Баланс электролитов необходим для поддержания функции мышц, сердечно-сосудистой и нервной систем, он также помогает нашему ЖКТ. Особенно важно восполнять водно-солевой баланс в жаркую погоду и после тренировок, — говорит диетолог.
Например, магний играет важную роль в регуляции функции нервной системы, уровня глюкозы в крови и артериального давления. Недостаток этого элемента может приводить к раздражительности, головокружениям, утомляемости.
Кальций участвует в формировании костей. При этом кальций из минеральной воды усваивается так же хорошо, как кальций из молока. Регулярное употребление минеральной воды, богатой этим веществом, увеличивает минеральную плотность костей у женщин в постменопаузе.
Минеральная вода также содержит сульфат магния и сульфат натрия, которые помогут улучшить пищеварение, наладить стул при запорах.
— Кроме того, проводились исследования, где выяснилось, что употребление минеральной воды снижает уровень общего холестерина и количество ЛПНП («плохого» холестерина). Также в такой воде содержатся полезные для сердца минералы — калий и магний, — рассказывает Наталья Круглова.
Кстати
При наличии сахарного диабета, заболеваний почек, некоторых видов инфекций врачи советуют пить гидрокарбонатную минеральную воду.
Сульфатная минералка подойдет при проблемах с печенью и стимулирует работу кишечника, усиливает выведение желчи.
Хлоридная вода стимулирует работу желудка, поджелудочной железы, а также обладает желчегонным действием, поэтому показана для улучшения функции желчного пузыря при дискинезии желчевыводящих путей.
Лечебно-столовая минеральная вода здоровому человеку поможет улучшить самочувствие — она поддерживает работу желудочно-кишечного тракта, способствует выработке ферментов и улучшению пищеварения.
Кому нельзя пить минеральную воду
Лечебная минеральная вода — это соль, которая не так уж и полезна для нашего организма. Поэтому злоупотреблять ею без назначений врача не стоит.
— Вода с высокой минерализацией может ухудшить состояние людей с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, сопровождающимися повышением артериального давления и отеками. Таким больным рекомендовано ограничивать натрий в рационе, — говорит врач.
Также элементы из минеральной воды могут негативно повлиять на действие некоторых препаратов:
одни химические соединения в такой воде могут снижать эффективность антибиотиков;
другие — нарушать всасывание обезболивающих;
третьи — мешать растворению кислотоустойчивых средств.
Противопоказана минералка людям в период обострения гастрита, желчнокаменной болезни.
— Важно помнить, что ограничений нет только у столовой минеральной воды. Пить ее могут здоровые взрослые и дети. Такая минералка считается безопасной для здоровья, однако рекомендуется потреблять не более 500 мл воды в сутки, — предупреждает диетолог.
Лечебная и лечебно-столовая минеральные воды назначаются врачом по показаниям. Пациенты также получают рекомендации по количеству, температуре воды и длительности курса.