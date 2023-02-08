Одно из самых опасных осложнений, которое может появиться во время заражения ковидом или уже после выздоровления, — это коагулопатия, или нарушение свертываемости крови. Из-за этого в организме образуются смертельно опасные тромбы.
Что выяснили ученые
Когда вирус проникает в организм, то спайковый S-белок как бы внедряется в клетку хозяина. Ученые из Японии, Испании и США специально наблюдали только за тромбоцитами, чтобы выяснить, что с ними происходит на разных этапах заражения. Исследование
После долгого и тщательного анализа команда пришла к выводу: S-белок вызывает динамическую деформацию тромбоцитов, что в некоторых случаях приводит к их необратимой активации. На поверхности кровяных клеток формируются уплотнения. В результате «возникают редкие, но тяжелые коагулопатии». У человека образуются тромбы, которые могут оторваться в любой момент.
SARS-CoV-2 может непосредственно вызывать нарушение функции тромбоцитов, добавляют исследователи.
- Вызванное S-белком удлинение тромбоцитов наблюдалось при всех фонах покрытия, что указывает на то, что изменение морфологии тромбоцитов является прямым действием S-белка. Иногда мы наблюдали, что на кровяных клетках образуется широкое углубление, «воронка» с несколькими выпуклостями, как у драгоценных камней на кольце, — описывают свой опыт ученые.
Мнение эксперта
Это новое исследование привлекло внимание биолога и популяризатора науки Анчу Баранову. Она отметила, что все вакцины от COVID-19 разрабатывались как раз на основе S-белка вируса, поэтому для некоторых людей могут быть опасны.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)
- S-белок коронавируса SARS-CoV-2 связывает интегрины и способствует активации тромбоцитов. Сам по себе вирус для этого не нужен. Показано с помощью Cryo-EM. По-видимому, от инъекционных вакцин на основе S-белка все же придется уходить в сторону усеченного белка или же назальных и других форм, — комментирует результаты исследования Анча Баранова.
Важно: концентрация S-белка в вакцинах от ковида гораздо ниже, чем та, которую использовали ученые для исследования. То есть при вакцинации в организм не поступит той дозировки, которая может ему навредить.
В исследовании описаны опыты с нормальными тромбоцитами. Однако есть люди, у которых изначально их уровень отличается от уровня здорового человека, добавляет биолог. Это, например, те, кто страдает различными заболеваниями крови. У них в редких случаях все же могут возникнуть осложнения. Все детали должны обговариваться с лечащим врачом перед вакцинацией.
В любом случае вакцинация — это по-прежнему самый надежный способ защититься от заражения ковидом и избежать его тяжелых последствий. Особенно если у вас нет противопоказаний.