Одно из самых опасных осложнений, которое может появиться во время заражения ковидом или уже после выздоровления, — это коагулопатия, или нарушение свертываемости крови. Из-за этого в организме образуются смертельно опасные тромбы.

Что выяснили ученые

Когда вирус проникает в организм, то спайковый S-белок как бы внедряется в клетку хозяина. Ученые из Японии, Испании и США специально наблюдали только за тромбоцитами, чтобы выяснить, что с ними происходит на разных этапах заражения. Исследование опубликовано в журнале Nature.