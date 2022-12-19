7 признаков, что из-за перепада температур в организме образовался смертельно опасный тромб

Зима в этом году обещает быть суровой: уже в декабре в некоторых городах России держались морозы до минус 40 градусов, улицы заносило снегом, никуда не делся и ледяной ветер. Это сказалось на здоровье детей и взрослых — в стране сильно выросла статистика по заболеваемости гриппом. Ослабленный погодой организм более восприимчив к всевозможным вирусам. Болеют тяжело, долго, не обходится и без госпитализаций с высокой температурой.
Еще одна опасность зимы — это резкие перепады температур. Мы замерзаем на улице, не чувствуя рук, ног и порой даже собственного носа, стараемся скорее забежать в теплое помещение. Там отогреваемся, приходим в себя, но рано или поздно все равно снова выходим на мороз. Это вредит не только коже и иммунной системе, но еще и кровотоку: скорость перекачивания крови замедляется, что может привести к образованию тромбов.
— Внезапные изменения температуры, например, когда люди входят в теплое здание с горячими батареями после пребывания на холоде, могут вызвать тепловой стресс для организма, ведь он должен работать усерднее, чтобы поддерживать постоянную температуру. Такой тепловой стресс может иметь прямое влияние на консистенцию крови, делая ее более вязкой, — цитирует издание
Слова эксперта подтверждает и
Как понять, что в организме образовался тромб
Вас точно должны насторожить следующие изменения:
рука или нога отекли, появилась боль и покраснение;
у вас поднялась температура, хотя никаких других симптомов ОРВИ или гриппа нет;
вы стали страдать от боли в желудке, диареи и рвоты — помимо отравления, это могут быть и симптомы тромбоза;
у вас появилась боль в груди, вам тяжело дышать;
вы стали сильно потеть;
у вас стала часто кружиться голова;
появилась сильная слабость.
— В зоне риска люди с диагностированным атеросклерозом, гипертонией, различными болезнями сердца. Долгое пребывание на холоде может спровоцировать сердечный приступ, — так что будьте осторожнее, — предостерегает Марк Уайтли.
Как защитить себя
Самый простой и очевидный совет — одевайтесь теплее. Носите одежду из шерсти, натуральных тканей, всегда надевайте теплый шарф, варежки, носки (можно даже и не одни).
Не забывайте про физическую активность. Хорошо ходить на тренировки, делать зарядку и вообще как можно больше двигаться.
— Важно оставаться активным в холодные месяцы, так как это может помочь улучшить кровоток, следовательно, вы будете быстрее согреваться и медленнее замерзать, — говорит Уайтли.
Включите в свое меню запеченные овощи, горячие супы, мясо, горячие чаи и кофе. Богатая белком и полезными жирами пища тоже помогает сохранять тепло.
Чтобы помочь сердцу, не забывайте про простой лайфхак: обматывать шею и лицо теплым шарфом всякий раз, когда выходите на улицу. Причем аксессуар не должен сидеть туго: между ртом и шарфом должно оставаться место, сантиметра 3, чтобы воздух там свободно согревался и вы вдыхали его уже теплым.