7 признаков, что из-за перепада температур в организме образовался смертельно опасный тромб

Зима в этом году обещает быть суровой: уже в декабре в некоторых городах России держались морозы до минус 40 градусов, улицы заносило снегом, никуда не делся и ледяной ветер. Это сказалось на здоровье детей и взрослых — в стране сильно выросла статистика по заболеваемости гриппом. Ослабленный погодой организм более восприимчив к всевозможным вирусам. Болеют тяжело, долго, не обходится и без госпитализаций с высокой температурой.

Еще одна опасность зимы — это резкие перепады температур. Мы замерзаем на улице, не чувствуя рук, ног и порой даже собственного носа, стараемся скорее забежать в теплое помещение. Там отогреваемся, приходим в себя, но рано или поздно все равно снова выходим на мороз. Это вредит не только коже и иммунной системе, но еще и кровотоку: скорость перекачивания крови замедляется, что может привести к образованию тромбов.