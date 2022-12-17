Так точно попадете в больницу: терапевт Абакумов назвал 4 опасных способа сбить температуру у детей

Когда градусник четвертый день показывает стабильные 39,5, которые сбиваются максимум на полградуса и на полчаса, в панику впадет любая мама. А свиной грипп, который преобладает в России в этом сезоне, ведет себя именно так, причем болеют в основном дети — это подтверждают и в Роспотребнадзоре. Маленьких пациентов сейчас госпитализируют даже чаще, чем во времена ковида. Только в Санкт-Петербурге, где эпидемия в разгаре, в больницы попадает до 200 детей в сутки.

Лихорадка доставляет малышам много неприятностей: у одних после нее болят мышцы ног, так что невозможно даже встать. У других начинается бред, вызванный гипоксией мозга. Поэтому мамы стараются сбить температуру любыми препаратами и способами. Но делают в итоге только хуже.