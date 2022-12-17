Так точно попадете в больницу: терапевт Абакумов назвал 4 опасных способа сбить температуру у детей

Когда градусник четвертый день показывает стабильные 39,5, которые сбиваются максимум на полградуса и на полчаса, в панику впадет любая мама. А свиной грипп, который преобладает в России в этом сезоне, ведет себя именно так, причем болеют в основном дети — это подтверждают и в Роспотребнадзоре. Маленьких пациентов сейчас госпитализируют даже чаще, чем во времена ковида. Только в Санкт-Петербурге, где эпидемия в разгаре, в больницы попадает до 200 детей в сутки.
Лихорадка доставляет малышам много неприятностей: у одних после нее болят мышцы ног, так что невозможно даже встать. У других начинается бред, вызванный гипоксией мозга. Поэтому мамы стараются сбить температуру любыми препаратами и способами. Но делают в итоге только хуже.
Врач-терапевт Олег Абакумов
Ждать, пока температура превысит 38 градусов
Многие уверены, что это та отметка, до которой температура идет скорее на пользу, чем во вред. Мол, организм борется с вирусом. Многие даже ждут до 38,5, а то и до 39 градусов. И только потом дают жаропонижающее.
«Ребенок — не батарея, чтобы об него греться, — говорит Олег Абакумов. — Смотрите на состояние малыша и в случае чего сбивайте температуру даже при значении 37,1».
Добавим, лекарство подействует не сразу, в лучшем случае через 40-60 минут. За это время температура может еще повыситься.
Обтирать водкой или уксусом
Врач предупреждает, что они токсичны! Во-первых, ребенок будет вдыхать их пары, во-вторых, они всасываются через кожу и медленно отравляют организм ребенка.
Давать анальгин и аспирин
Анальгин, по словам Абакумова, негативно влияет на кроветворение и повышает восприимчивость организма к инфекциям. Ну, а аспирин детям до 15 лет запрещен в принципе, потому что может вызвать повреждения печени.
Кстати, еще одно действующее вещество, которое нельзя детям до 12 лет — это нимесулид (и все лекарства на его основе). Он тоже токсичен для печени.
Использовать комбинированные препараты
«Лекарства, в которых соединены несколько действующих веществ — это зло, — уверен доктор Абакумов. — В них невозможно рассчитать правильную дозировку, и они только вредят общему состоянию».
Чем тогда сбивать температуру?
В клинических рекомендациях большинства стран мира есть только две рекомендации: ибупрофен и парацетамол. Разумеется, по отдельности.
«Использовать оба препарата одновременно нельзя. Вкуснее и полезнее от этого они не станут, — говорит Абакумов. — Если хочется чередовать, то надо придерживаться интервала в 4-6 часов и прием должен продолжаться не больше 3 суток».