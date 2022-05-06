Ибупрофен — одно из самых известных и популярных на территории нашей страны обезболивающих средств. Он есть почти в каждой аптечке, из-за чего многие забывают о том, что это все-таки лекарство, которое не нужно глотать в огромных количествах при малейшем недомогании. Ибупрофен вообще не столь безобиден, как кажется.
Так, ученые выяснили: если смешать ибупрофен с некоторыми другими медикаментами, есть риск заработать необратимое повреждение почек.
Тройной удар по почкам
Как
Обычно эти препараты назначают в качестве комбинированной терапии людям с высоким давлением.
Ученые из университета Ватерлоо решили с помощью компьютера проверить, как эти медикаменты взаимодействуют с ибупрофеном, и как такая смесь влияет на состояние почек. Оказалось, что в ряде случаев сочетание этих лекарств может вызвать острое повреждение почек, порой необратимое.
Как отмечает профессор прикладной математики из университета Ватерлоо и участник исследовательской программы Canada 150 Research Chair по математической биологии и медицине Анита Лейтон, результаты исследования не означают, что у каждого, кто сочетает эти препараты, обязательно будут проблемы со здоровьем почек. Однако более ответственно относится к приему лекарств все-таки стоит.
Дело в том, объясняет Лейтон, что все мочегонные заставляют наш организм избавляться от лишней воды, что может стать причиной обезвоживания. Получается, что сочетание ингибитора РАС, диуретиков и ибупрофена — это тройной удар по почкам. Так что если вы лечитесь от гипертонии, имеет смысл заменить ибупрофен другим обезболивающим.
Кому еще стоит быть осторожней с ибупрофеном
Ибупрофен также может быть опасен и при других обстоятельствах. Сотрудники Национальной службы здравоохранения Англии
У вас было желудочное кровотечение после приема каких-либо нестероидных противовоспалительных препаратов или вы сталкивались с такими кровотечениями более одного раза;
Вы страдаете от сердечной, почечной или печеночной недостаточности в тяжелой форме;
У вас проблемы с высоким давлением;
Вы перенесли инсульт;
У вас есть болезни почек или печени;
Вы страдаете от астмы или аллергии;
У вас диагностированы болезнь Крона или язвенный колит;
Вам больше 65 лет: в этом возрасте препарат повышает риск язвы желудка;
Вы подхватили «ветрянку» или опоясывающий лишай.
Кстати
Другое популярное обезболивающее, парацетамол, тоже не стоит пить всем подряд — у этих таблеток множество своих побочных эффектов. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.