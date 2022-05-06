Тройной удар по почкам

Как установили канадские исследователи, ибупрофен ни в коем случае нельзя смешивать с диуретиками (мочегонными препаратами) и ингибиторами ренин-ангиотензиновой системы.

Обычно эти препараты назначают в качестве комбинированной терапии людям с высоким давлением.

Ученые из университета Ватерлоо решили с помощью компьютера проверить, как эти медикаменты взаимодействуют с ибупрофеном, и как такая смесь влияет на состояние почек. Оказалось, что в ряде случаев сочетание этих лекарств может вызвать острое повреждение почек, порой необратимое.

Как отмечает профессор прикладной математики из университета Ватерлоо и участник исследовательской программы Canada 150 Research Chair по математической биологии и медицине Анита Лейтон, результаты исследования не означают, что у каждого, кто сочетает эти препараты, обязательно будут проблемы со здоровьем почек. Однако более ответственно относится к приему лекарств все-таки стоит.

Дело в том, объясняет Лейтон, что все мочегонные заставляют наш организм избавляться от лишней воды, что может стать причиной обезвоживания. Получается, что сочетание ингибитора РАС, диуретиков и ибупрофена — это тройной удар по почкам. Так что если вы лечитесь от гипертонии, имеет смысл заменить ибупрофен другим обезболивающим.